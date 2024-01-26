Если у вас есть полпятницы и выходные…
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Changan
АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ ТЕСТ
И если есть желание куда-нибудь сбежать с семьей (но недалеко), то… То стоит сесть за руль и отправиться в Тверь. А какое на дворе время года – совершенно не важно!
Формат «туризм выходного дня» становится все популярнее, но заниматься им лучше, когда в семье есть машина. Самый правильный вариант для автотуриста – большой и комфортный кроссовер. Например, такой, как новый Changan SC95.

На этом автомобиле мы отправились в рамках нашего проекта «Страна за рулем» в Тверскую область.

Широкие скоростные трассы, узкие улочки центров городов, грунтовые дороги, лесное бездорожье – это наши «испытательные полигоны». Мы объехали весь регион, от Селигера и Осташкова до Калязина и от Торжка до Конаково… и вот что стоит там посмотреть.
Дороги
Через Тверскую область проходит платная скоростная магистраль М-11, так что дорога до города занимает совсем мало времени. Также она позволяет быстрее путешествовать и по самой области. К слову, дороги в регионе очень приличные, и красться из-за ям и колдобин не придется.

Тут, кстати, стоит упомянуть комфорт Changan SC95 – в его просторном салоне есть места для семи пассажиров, и каждое из них может регулироваться, меняя наклон спинки или сдвигаясь вперед-назад. Также, путешествуя на Changan SC95, не приходится отказываться от части багажа только из-за того, что он не помещается в автомобиль – объем багажника кроссовера составляет почти 500 литров, и это замеры до верхнего края спинок задних сидений.
Мы побывали в Твери в разгар снегопадов: дороги чистятся там своевременно, и ничто не помешало нам пройти намеченную программу за три дня, как и планировалось. Даже грунтовка к истоку Волги была как следует расчищена.

Да, с Changan SC95 не придется избегать грунтовых дорог и умеренного бездорожья. У автомобиля большой дорожный просвет, а межосевой дифференциал можно заблокировать принудительно (такая функция есть далеко не у всех кроссоверов).

Сотрудников ГИБДД мы на дорогах Тверской области ни разу не видели: за порядком следят камеры, а отпугивать туристов рейдами с проверками местные власти, видимо, не хотят.
Второй пилот
Быть водителем Changan SC95 приятно не только благодаря удобной посадке и многочисленным регулировкам кресла и рулевой колонки. В комплектацию кроссовера входит немало интеллектуальных систем помощи, одним из плюсов которых является то, что ими несложно и быстро можно воспользоваться. То есть, не будет такого, что вы, покупая автомобиль, заплатили за систему удержания в полосе, но не активируете ее, потому что надо лезть глубоко в меню или по другой причине.

К слову, система удержания в полосе активируется в Changan SC95 просто – нажатием кнопки на руле, и прекрасно справляется с задачей, плавно возвращая автомобиль в полосу. И эта система прекрасно дополняет интеллектуальный круиз-контроль, который способен не только держать дистанцию до едущего впереди автомобиля, но и «следит» за дорожными знаками, выводя действующее ограничение скорости на панель приборов и корректируя скорость кроссовера (если вы предварительно задали такой параметр в настройках).
Более того, одна из функций системы распознавания дорожных знаков и автономного торможения заслуживает особого внимания. В настройках можно выбрать автоматический сброс скорости в зоне действия только радаров дорожных камер, а не радаров и знаков. То есть, электроника замедлит автомобиль перед радаром, если вы вдруг отвлеклись на разговоры или виды за окном и едете немного быстрее положенного. Кстати, проехав во время нашего путешествия более двух тысяч километров, мы не получили ни одного штрафа, и все благодаря интеллектуальным системам помощи водителю Changan SC95. И это несмотря на обильные снегопады, ухудшающие видимость, засыпающие разметку и залепляющие дорожные знаки.

В результате в дальних поездках водитель не расстраивается из-за «схлопоченных» штрафов (в местах «вдруг 40 и камера») и практически не устает. А значит, у него остается достаточно сил и энергии для отдыха.
Бодрые пассажиры
Как и водитель, пассажиры в дороге не устают и готовы на туристические подвиги. И дело не только в акустическом комфорте (в салоне очень тихо на любых скоростях и покрытиях) и в просторном салоне, где даже на втором ряду можно вытянуть ноги и ехать полулежа. Дело также в удобных креслах первого и второго рядов: они на европейский манер имеют длинные сиденья, позволяя лучше распределять вес тела и менять позы. Приятно и удобно, что кресла второго ряда сдвигаются вперед-назад, а наклон спинок регулируется. Кресла третьего ряда имеют сиденья покороче, но наклон их спинок тоже может меняться, причем наклон левой не зависит от угла наклона правой, и наоборот.

Надо отметить еще одну важную вещь: разработчиками Changan выбрана оптимальная боковая поддержка кресел SC95 – сидящий в них человек не чувствует себя зажатым, но при этом не испытывает дискомфорта в виражах, оставаясь на своем месте и в выбранной позе.

И картина комфорта была бы неполной, если бы у задних пассажиров не было собственной системы климат-контроля с потолочными и напольными воздуховодами (как на втором, так и на третьем ряду сидений) .
В пятиметровом кузове кроссовера найдется место и для семи пассажиров, и для багажа.
К слову, нас было трое, и третьим рядом сидений мы не пользовались. Места же на втором ряду оказалось более чем достаточно даже когда его кресла максимально придвинуты к передним сиденьям. И это дало нам максимальный объем багажника – съемочные группы всегда возят с собой множество аппаратуры, из-за чего члены экспедиций вынуждены порой экономить на личных вещах, беря в дорогу как можно меньше «лишнего». Но с Changan SC95 проблем не было. Чтобы не быть голословным: мы взяли 6 сумок личных вещей, 6 полноразмерных конусов, три штатива, две «удочки» для камер, метровый кофр с фото/видеоаппаратурой и разное по мелочи, наподобие ноутбуков, разложив это в багажнике в один слой. К сумкам, лежащим ближе к спинкам сидений второго ряда, было легко добраться через задние двери, откинув спинки кресел.

При необходимости мы могли взять в дорогу в три раза больше багажа, или еще двух-трех человек при том же количестве сумок и рюкзаков.
Наш маршрут по Тверской области
В самой Твери на осмотр достопримечательностей можно потратить половину дня. Пройтись по площади Ленина, постоять на обзорной площадке «Панорама», погулять по набережным Афанасия Никитина, Степана Разина, посетить Императорский путевой дворец и, конечно же, полюбоваться на Собор Вознесения Господня и еще ряд церквей: Белой Троицы, Трёх Исповедников, Преображения Господня.

Ездить на 5-метровом Changan SC95 по тесным улочкам старого города не составляет труда. Благодаря умеренной колесной базе кроссовер оказался невероятно маневренным, и водитель может не опасаться заезжать на узкие парковки или переживать, что не сможет где-то развернуться. Кстати, система кругового обзора позволяет протискиваться даже в самые тесные места.

Вторую половину дня советуем потратить на поездку в усадьбу Знаменское-Раёк. Находится она всего в 36 км от Твери в сторону Торжка. Примечательна тем, что это – подарок генерала-аншефа Ивана Глебова его супруге Елизавете. Архитектор усадьбы – Николай Львов, которого называют «русским Леонардо». Кстати, в Тверской области есть еще немало его построек, в том числе мосты.

Второй день можно посвятить поездкам, и самой интересной станет путешествие по железной дороге на ретропоезде «Селигер» по маршруту Бологое – Осташков. Тянет состав настоящий паровоз Л-2351, выпущенный в 1954 году.
Но если неохота вставать слишком рано, чтобы успеть к поезду в Бологое, можно отправиться на нем от станции Куженкино. Тогда вы увидите подходящий к станции паровоз, и у вас будет время перед отъездом, чтобы осмотреть этот удивительный вокзал. Зданию уже 120 лет, и оно ни разу не реставрировалось – все элементы постройки оригинальные. Такими же оригинальными остались и зал ожидания, касса, комната дежурного, керосиновый склад и водонапорная башня.

Поехать на поезде можно всей компанией и вечером вернуться на нем же обратно, а можно отправить водителя к конечной точке маршрута, в Осташков, на автомобиле. Тогда вы сохраните мобильность и сможете продолжить путешествие, а не возвращаться уже пройденной дорогой. Надо сказать, что места одинаково живописны как на железнодорожном, так и на автомаршруте. Время в пути, как мы выяснили во время эксперимента, одинаковое.

Погуляв по Осташкову и посетив, например, музей рыбы или музей забытых вещей, отправляйтесь к истоку Волги, возле которого находится Ольгин монастырь. Это место примерно в 65 км от Осташкова – отсюда начинается Большой Волжский крестный ход. И он станет подсказкой, куда вам стоит отправиться после посещения истока Волги – в Калязин. Крестный ход идет туда же, но 800 км и почти две недели. Вы же на автомобиле проедете «напрямки» около 400 км.
Затопленная при создании водохранилища колокольня Никольского собора – вокруг нее насыпали остров и сделали причал.
Катер, перевозящий жителей в поселок Солнечный на острове Городомля. Поселок закрытый и принадлежит Роскосмосу.
Вокзалу Куженкино – 120 лет.
Протяженность Волги – 3530 км. Это самая длинная река в Европе. А начинается она здесь – возле Ольгиного монастыря.
И вот тут самое место поговорить об экономичности, так как за этот день мы проехали около 900 км. Расход 226-сильного бензинового турбомотора может теперь укладываться в 10 литров на 100 км. Секрет прост – у кроссовера новый 8-ступенчатый автомат вместо 6-ступенчатого, и на скоростях более 100 км/ч двигатель может держать всего порядка 1500 оборотов в минуту.

В Калязине, после завтрака на следующий день вас ждет затопленная колокольня Никольского собора. Она стоит недалеко от берега Волги, и вокруг нее насыпали остров. Также советуем посетить Улиточную ферму и усадьбу Бабы-Яги.

Всего в 6 км от Калязина находится радиотелескоп РТ-64, способный отправлять сигналы на Марс. Назначение этого телескопа – связь с космическими аппаратами, за которыми он следит, поворачиваясь с учетом вращения Земли. Это очень внушительное сооружение и к тому же к нему можно подъехать относительно близко ради интересных фотографий.

Напоследок мы приберегли пару интересных мест на юге Тверской области. Это оленья ферма «Судимиръ» в деревне Сергеевка и Конаковская ГРЭС – тепловая электростанция, возвышающаяся на берегу Волги, одна из крупнейших электростанций Центральной части России. Летом здесь можно также посетить Конаковский бор и отдохнуть на его пляже, искупавшись в Волге. Поэтому в качестве завершающей точки путешествия Конаково подходит отлично.
Этот арочный каменный мост находится недалеко от усадьбы Знаменское-Раёк, возле реки Тверца, в деревне Паника. Его архитектор – всё тот же гениальный Николай Львов.
Этот арочный каменный мост находится недалеко от усадьбы Знаменское-Раёк, возле реки Тверца, в деревне Паника. Его архитектор – всё тот же гениальный Николай Львов.
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