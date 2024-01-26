Но если неохота вставать слишком рано, чтобы успеть к поезду в Бологое, можно отправиться на нем от станции Куженкино. Тогда вы увидите подходящий к станции паровоз, и у вас будет время перед отъездом, чтобы осмотреть этот удивительный вокзал. Зданию уже 120 лет, и оно ни разу не реставрировалось – все элементы постройки оригинальные. Такими же оригинальными остались и зал ожидания, касса, комната дежурного, керосиновый склад и водонапорная башня.



Поехать на поезде можно всей компанией и вечером вернуться на нем же обратно, а можно отправить водителя к конечной точке маршрута, в Осташков, на автомобиле. Тогда вы сохраните мобильность и сможете продолжить путешествие, а не возвращаться уже пройденной дорогой. Надо сказать, что места одинаково живописны как на железнодорожном, так и на автомаршруте. Время в пути, как мы выяснили во время эксперимента, одинаковое.



Погуляв по Осташкову и посетив, например, музей рыбы или музей забытых вещей, отправляйтесь к истоку Волги, возле которого находится Ольгин монастырь. Это место примерно в 65 км от Осташкова – отсюда начинается Большой Волжский крестный ход. И он станет подсказкой, куда вам стоит отправиться после посещения истока Волги – в Калязин. Крестный ход идет туда же, но 800 км и почти две недели. Вы же на автомобиле проедете «напрямки» около 400 км.

