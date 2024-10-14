Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

Эксперты «За рулем» сравнили новый Haval H3 с популярными Chery Tiggo 7 Pro Max и Belgee X70.

Если подходить формально, то вся троица состоит из новых машин. Но все они хорошо известны. Бестселлер последних лет Chery Tiggo 7 Pro Max минувшим летом в очередной раз модернизировали – в таком виде «семерка» у нас еще не выступала.

Белорусско-китайский Belgee X70 тоже в наших сравнительных тестах не участвовал. За него это делал предшественник Geely Atlas Pro (по сути, та же машина, отличаются они только нюансами).

В большей степени право назваться новой моделью имеет Haval H3, продажи которого стартовали в конце весны. Однако дебютант он только для нас – в Китае продается уже два года.

Belgee X70, Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max

Belgee X70

В основе лежит Geely Atlas, дебютировавший в 2016 году. В 2021‑м начались продажи его модернизированной версии Atlas Pro. В нынешнем году сменил имя на Belgee X70. Собирают в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (150 л. с.) от 2 635 990 ₽

1.5 турбо (177 л. с.) от 2 929 990 ₽ Haval H3

У себя на родине известен с 2022 года под именем Haval Kugou. В России появился этой весной. Делают в России.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (143 л. с.) от 2 599 000 ₽

1.5 турбо (177 л. с.) от 3 099 000 ₽ Chery Tiggo 7 Pro Max

Второе поколение «семерки» показали в 2019 году, а год спустя ее привезли в Россию. Минувшим летом появилась модернизированная версия. Производят в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 турбо (150 л.с.) от 2 770 000 ₽

Проверили бездорожьем

– Смотри, как будто маленький Hummer! Машина невелика, а запаску на заднюю дверь пристроили. Точно говорю – вездеход!

Мальчишки во дворе точно подметили, что Н3 похож на представителя некогда славного семейства. Хаммеры такими и были: круглые фары, вертикальные прорези на радиаторной решетке, маленькие стекла-бойницы…

Belgee X70

Управляется Х70 бодро – гены родственного Атласа дают о себе знать. Длительной езды в натяг Belgee не переносит – быстро пахнет паленым. И ход подвески откровенно маленький.

У двигателя 1.5 всего три цилиндра, однако это не ощущается – уравновешен он хорошо. Идущему в тандеме роботу производитель обещает 350 тысяч км беспроблемной работы. В стандарте установлен пластиковый щиток, от которого до земли – 170 мм. Днище X70 похвально плоское, по бокам есть фетровые кожухи.

А вот с запаской мальчишки ошиблись – это вовсе не кофр, а выштамповка на пятой двери. Н3 всеми силами старается походить на взрослые внедорожники.

Когда свернули на нечисто поле, Haval ничуть не смутился – пылил как ни в чем не бывало. Чуть буксанув, уверенно пересек глубокую колею с невысохшей грязью. В какой-то момент заднее колесо оторвалось от земли, но машину это не обездвижило – чуть подработав противобуксовкой, H3 невозмутимо попер дальше. Я даже не успел задействовать режим «Трава/Гравий», в котором противобуксовочная система становится менее строгой – преодолел в стандартном.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Обновление не поменяло ездовой характер: «семерка» как была, так и осталась заточенной на спокойное вождение. Вне асфальта надо держать ухо востро – внедорожные возможности средненькие.

В свободном доступе – только горловина для стеклоомывайки. Алюминиевый турбомотор 1.6 работает в связке с роботом, рассчитанным на передачу момента до 300 Н·м. Опционная металлическая «лыжа» сократила дорожный просвет Chery до скромных 165 мм. Накладок-щитков для обтекаемости на днище не предусмотрено.

Как водится у современных кроссоверов, возможности заблокировать межосевую муфту не предусмотрено. Вне асфальта H3 помогает неплохая «геометрия». Угол въезда – 24°, съезда – 31,5°. Клиренс не рекордный, но больше, чем у соперников – 185 мм (по нашим замерам). Опасения вызывали только установленные дилером подножки – но не отвалились. Бесполезная штуковина – себе бы такие ставить не стал.

Когда смотришь в обычное зеркало, сзади почти ничего не видно. Потоковое видео на зеркале – это информативно.

Haval H3

На асфальте Н3 гармоничнее, чем построенные на той же платформе L.E.M.O.N. кроссоверы Dargo и Jolion. Оффроудом H3 не испугаешь – едет увереннее конкурентов.

Турбомотор 1.5 представляет собой дальнейшее развитие известного по Джолиону агрегата – у него появилась возможность работы по экономичному циклу Миллера. Под картером Н3 – пластиковой щиток с кучей отверстий для доступа к точкам обслуживания. От грязи прикрывает слабо, не говоря уж об ударах. Клиренс – 185 мм.

Трансмиссионная муфта не протестовала против долгой езды внатяг, а робот даже на крутых подъемах не размыкал сцепления. Конечно, это не Hummer, но среди компактных кроссоверов Н3 – один из лучших ­вездеходов .

Соперники на бездорожье не столь состоятельны. Tiggo тот же маршрут дался сложнее. В колее межосевая муфта дольше подключала задние колеса. Да и за сохранность бамперов приходилось поволноваться: угол въезда – 22,5°, съезда – 28,0°. И клиренс – всего 165 мм.

На прошлом тесте его робот не выдерживал нагрузки и размыкал сцепления, но тут сдюжил, хотя под конец маршрута чем-то паленым всё же потянуло. В общем, вне асфальта Tiggo не совсем уж беззубый, но приходится быть осмотрительным .

Х70 на бездорожье выступил слабее всех. По «геометрии» (24,0°/28,0°, 170 мм) он на кроху лучше Tiggo, однако в остальном уступает даже ему. Из-за короткоходной подвески Belgee быстрее других вывешивает колеса . Муфта подключает заднюю ось быстро, однако после короткой пробуксовки загорается пиктограмма, извещающая о перегреве трансмиссии. А на холме только Х70 не смог тронутся вверх после остановки – робот совсем нежный. С таким «букетом» – лишь по асфальту!

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