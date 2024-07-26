177 л.с., «полный фарш», цена – от 2,6 млн: тест интересного «китайца»

«За рулем» испытал кроссовер Haval H3 с полным приводом

Новый Haval H3 – третий кроссовер на платформе L.E.M.O.N. По габаритам и цене он занимает нишу между моделями Jolion и Dargo, причем дизайн у него, как у Dargo, но размером он с младший Jolion.

Вся троица – Jolion, H3 и Dargo – построена на платформе L.E.M.O.N. Агрегаты у первых двух кроссоверов общие. Базовый – турбомотор 1.5 на 143 силы в связке с роботом и передним приводом. Он и на более легком Джолионе звезд с неба не хватает, поэтому на «тройке» устроит только совсем спокойного водителя. Доказательства? Плюс 200 кг массы и, как следствие, 11,6 секунды до сотни.

Но в отличие от младшего собрата, на Н3 даже в моноприводном исполнении стоит задняя независимая подвеска.

Haval H3 AWD. По дизайну он как Dargo, но размером с младший Jolion. Цена в России – от 2 599 000 ₽

Какой мотор выбрать?

Правильнее выбрать Haval H3 со старшим двигателем, с которым идет полный привод. В нем те же 1499 «кубиков», что у Джолиона, но отдача увеличена: 177 сил и 270 Н·м вместо 150 сил и 230 Н·м. Такой H3 по разгону до 100 км/ч встает на один уровень с Джолионом. У него есть запас под правой педалью и в городе, и на трассе. Впечатление портит только не всегда ровное ускорение, когда стараешься ехать плавно.

Необычно, что в машине без системы «Старт-стоп» стоит дорогой аккумулятор типа AGM. Уплотнителей не пожалели: под капотом должно оставаться чисто. Бачок омывателя увеличен до 4,5 л.

Интересно, что диапазоны максимальной мощности и крутящего момента у двух версий одного двигателя не отличаются. Увеличенная степень форсировки не помешала оставить бензин АИ‑92 в качестве рекомендованного. А мотор непростой – с непосредственным впрыском и изменяемой геометрией турбокомпрессора, он умеет работать по экономичному циклу Миллера. Правда, степень сжатия ниже, чем на менее мощном Джолионе: 11,0 вместо 11,8.

Декларируется, что двигатель стал экономичнее. Хотя по паспорту расход в городском цикле по сравнению с Джолионом вырос на 0,4 л/100 км, что видится логичной прибавкой за увеличившиеся мощность и массу.

Каков на бездорожье?

Поскольку Н3 относится производителем к моделям с повышенными способностями на бездорожье, сворачиваем с асфальта на грунтовку. Застревать тут негде, а вот вывеситься по диагонали – легко.

Jolion предлагает три цветовых решения интерьера, Dargo – два. А для Н3 оставили только один, черный. Красные вставки есть лишь на передних креслах. Специально для российского рынка сделали длиннее подушку и усилили боковую поддержку. Регулировки угла наклона подушки и поясничного упора нет.

«Трешку» это не смущает: электронные имитации межколесных блокировок работают толково и вывозят машину из сложной ситуации. Робот не слишком церемонится со сцеплениями и смело смыкает их в ответ на нажатие газа. Такой подход упрощает управление тягой, но оборачивается быстрым появлением характерного запаха. Справедливости ради отмечу, что никаких ошибок машина не выдала и продолжала нормально ехать.

Второй ряд очень просторный, с обогревом. Мягкого пластика задним дверным картам не досталось. Нет и центрального подлокотника – и подстаканников.

Правда, как и на Джолионе с Dargo, муфта BorgWarner (бывший Haldex 5) подключает задние колеса с задержкой. На рыхлых поверхностях есть шанс подзакопаться. На зимних дорогах такая особенность может добавить толику нервозности в поведении машины.

НЕ ОШИБИТЕСЬ ДВЕРЬЮ С момента выхода модели Н3 российская гамма Хавейлов разделена на две линейки – City и Pro. К первой отнесены кроссоверы Jolion, M6, F7, F7x, Dargo и Dargo X. Они, как гласит описание на сайте марки, дают «комфортное передвижение по городу и преимущество современных технологий». Направление Pro – это «мощный двигатель, высокая проходимость и способность преодолевать любое бездорожье». Здесь пока только одна модель – H3. В этом году компанию ей составит новый Н9 и, возможно, еще одна машина. Почему Dargo X с блокировкой заднего дифференциала оказался в City? Как концепция линейки Pro вяжется с характеристиками Н3? Почему уходящий Н9 и пикапы на официальном сайте остались в категории City? Вопросы без ответов. Самое интересное, что City и Pro не будут разными углами в пределах одного шоу-рума. Это отдельные дилерские сети. Все ранее работавшие автосалоны по умолчанию отнесены к направлению City. Pro создается с нуля, пока в ней меньше 30 дилеров. Это может помешать продажам Н3 в первые месяцы, ведь машина будет представлена только в некоторых ДЦ.

Фамильные черты

Было бы наивно ожидать от Н3 принципиально иных манер, нежели привиты соплатформенным моделям. Руль не «пустой», но вкупе с заметными кренами кузова к активному прохождению поворотов не располагает. Режим Спорт делает баранку тяжелее, однако усилие искусственное и лучше понимать машину не помогает.

Если свой дизайн Haval уже нашел, то с графикой комбинации приборов эксперименты не прекращаются. Такой вариант отображения – единственный. Цифровой спидометр достаточно крупный, но задвинут в сторону. Львиную долю экрана занимает индикатор работы систем активной безопасности, которых в базовой комплектации нет вообще. Все вспомогательные данные отображаются мелко, что для дисплея диагональю 12,3 дюйма нелогично. «Авиационный» селектор коробки передач – новое решение для марки Haval. У переднеприводных версий четыре ездовых режима: стандартный, экономичный, спортивный и для снега. У полноприводных добавляется еще один – гравийный.

Архитектура передней панели не копирует другие модели, но стиль узнаваем. Руль от Dargo, со слегка измененным функционалом клавиш. Регулируется по углу наклона и вылету.

Обзорность вперед несколько ограничивает рельефный, горизонтальный капот. Углы кузова благодаря ему чувствуются отменно, но невысокие препятствия выпадают из поля зрения. Хорошо, что камеры кругового обзора с функцией «прозрачный капот» включены в базовое оснащение.

Подвеска позволяет не переживать о качестве асфальта: энергоемкости хватает. Шины мясистые, 225/60 R18. Да-да, 18‑й диаметр теперь в порядке вещей для кроссовера длиной всего 4,5 м. Цены на китайские зимние шины такой размерности начинаются с 8500–9000 рублей за колесо, Nordman RS2 можно найти за 11 000 рублей.

Оснащен Н3 богато, но отдельные мелочи удивляют. Зеркала в козырьках без подсветки, заглушки от нее хорошо видны. Не предусмотрен очечник. Не ставится вентиляция сиденья водителя, которую после недавнего рестайлинга получил даже Jolion. Стандартная «музыка» с шестью колонками в комплектации Tech+ меняется на аудиосистему JVC. У нее 15 динамиков (по два есть на потолке и в задних стойках кузова) и сабвуфер в багажнике. Звук с эффектом 4D действительно неплохой. А еще предусмотрена вибрация спинок передних сидений в такт музыке – задумка интересная, но вряд ли понравится всем.

Акустический комфорт в значительной степени зависит от того, какой асфальт под колесами. На шершавом сильно гудят шины. На гладком в салоне становится идеально тихо. Аналогичная картина на Dargo X, на котором я езжу с января, причем смена зимних шипованных шин на летние не сделала его тише: штатные для обеих моделей шины Giti шумноваты сами по себе.

Цены

Переднеприводный 143‑сильный Haval H3 в начальной комплектации Premium стоит 2,6 млн рублей. Если не смущают скромная динамика и передний привод – можно брать, оснащена машина щедро.

Электропривод пятой двери входит в базовую комплектацию. Багажник невелик: заявленные 493 л измерены под потолок. Почему-то нет розетки, крючков и такелажных петель. Даже шторку придется покупать отдельно.

В комплектации Tech+ за 2,85 млн появляются системы активной безопасности, аудиосистема с 4D-эффектом и несколько непринципиальных мелочей. Я бы предпочел отдать 250 тысяч за полный привод и более мощный мотор, оставшись при базовом наборе опций. Но они доступны только для версии Tech+ и оцениваются уже в 3,1 млн рублей.

Этими тремя вариантами выбор исчерпывается.

Для повышения интереса к новинке, на мой взгляд, стоит предложить полный привод в более простой комплектации. Сейчас полноприводный Н3 на существенные 650 тысяч дороже, чем наиболее доступный полноприводный Jolion. И всего на 150 тысяч дешевле более практичного Dargo . Хотелось бы еще дешевле.

За квадратным наростом на пятой двери – ни багажного бокса, ни докатки. Это не только элемент дизайна: нарост должен защищать стекло от летящей из-под бампера грязи. И делать это нужно очень хорошо, ведь дворника на Н3 нет. Зима покажет, пригодно ли подобное решение для России. Камера заднего вида установлена в бампере, над номером. Ей бы омыватель, а то зимой толку не будет. В ОТТС прописана возможность буксировки прицепа, машина оснащена подготовкой под установку фаркопа.

Цепляющий дизайн, хорошее оснащение Полный привод только в топ-версии, экономия на мелочах

Haval H3 AWD

Длина / ширина / высота / база 4520 /1875 / 1745 / 2710 мм

4520 /1875 / 1745 / 2710 мм Объем багажника / со сложенными сиденьями 493–1298 л

493–1298 л Снаряженная/полная масса 1780/2130 кг

1780/2130 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 130 кВт / 177 л. с. при 5500–6000 об/мин; 270 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 130 кВт / 177 л. с. при 5500–6000 об/мин; 270 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,6 с

9,6 с Максимальная скорость 175 км/ч

175 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 55 л

АИ‑92…95 / 55 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км

10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

СЛЕДИТЕ ЗА ДАВЛЕНИЕМ Все современные иномарки оснащены системой контроля за давлением в шинах. Китайцы практически поголовно используют датчики прямого измерения, установленные в колесах. Нюанс в том, что сигнализирует электроника только о падении давления ниже заданного значения. О перекачанных шинах водитель не узнает. И это упущение. На тестовом Н3 в колесах было аж по 2,9–3,0 атм, и пока мы с коллегой не догадались заглянуть в меню и не увидели такие значения, удивлялись жесткости хода, которой нет на родственных Джолионе и Дарго. Снизили давление до нужных 2,4 атм, и поведение машины заметно изменилось к лучшему.