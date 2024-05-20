Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»
«Китаец» из Тулы, «японка» – из Венгрии
В 2023 году самой популярной иномаркой в России впервые стала модель марки Haval: компактный кроссовер Jolion нашел 55 550 покупателей. Собирают его у нас. В начале этого года китайцы вывели в свет модернизированный Jolion, в котором пообещали искоренить недостатки предшественника.
Цены подросли, но не критично. За машину в базовом исполнении просят 2 млн рублей – на 50 тысяч больше прежнего. С таким прайсом Jolion остается одним из самых интересных предложений в сегменте.
Немалую роль в успехе играет наличие версии 4WD – подавляющее большинство китайских одноклассников доступно только с одной ведущей осью. А еще Jolion зарекомендовал себя как надежный автомобиль. Многие из владельцев гарантийным ремонтом ни разу не пользовались.
| Haval Jolion
Шестая модель в российской линейке марки Haval. Предлагается с двумя двигателями, с передним и полным приводом. Выпускается под Тулой.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.5 турбо (143 л.с.) – от 1 999 000 ₽
1.5 турбо (150 л.с.) – от 2 449 000 ₽
|Suzuki Vitara
Построен на общей платформе с кроссовером SX4. Первый показ – в 2014 году, в 2018-м проведен легкий рестайлинг. Производится в Венгрии.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые
1.6 (117 л.с.) – от 1 509 000 ₽
1.4 турбо (140 л.с.) – от 1 959 000 ₽
Для сравнения с Джолионом мы взяли кроссовер Suzuki Vitara. Сейчас эти машины импортируются по параллельной схеме – тестовая Vitara завезена на частное лицо. По прошлогодним ценам на круг получилось 2,5 млн рублей. С нынешним курсом получится уже три с лишним миллиона.
Компания Suzuki поддерживает гарантию только на официально проданные у нас машины, запчасти есть в наличии на складе. А вот «серые» владельцы несут риски самостоятельно.
Впрочем, автомобили Suzuki славятся завидной живучестью. В моем и в соседнем дворах «прописано» три Витары, пробег каждой превышает 100 тысяч км. Ни у одной из этих машин серьезных поломок не случалось – менялись только расходники. Поэтому поклонников марки покупка «параллельных» Suzuki не смущает.
В обход!
Узкая дорожка с парковки оказалась заблокирована двумя столкнувшимися ГАЗелями. Сворачиваем на обход по снежной целине с толщиной покрова 12–15 см.
Jolion погреб уверенно, межосевая муфта подключала задние колеса после короткой пробуксовки передних. Но семиступенчатому роботу с двумя «мокрыми» сцеплениями езда в натяг не очень по душе. Короткую поездку по бездорожью он выдержал, но на длительный прогон я бы предпочел механику – жаль, что ее поставляют только с передним приводом.
Haval Jolion
Ну или классический автомат – как на Витаре. Такой трансмиссии оффроуд дается куда легче. Плюс в Suzuki можно заблокировать межосевую муфту (в этом сегменте нынче большая редкость), чем я с удовольствием воспользовался. Прет нахально! Но только по сравнительно неглубокому снегу. Клиренс у Витары всего 155 мм – серьезные вылазки не по зубам.
Suzuki Vitara
Поворотный момент
Vitara подкупает не только веселыми разгонами, но и юркой управляемостью. Она в охотку проходит самые прихотливые повороты и железной хваткой держится за траекторию. И рулевое настроено классно: четкий ноль, прозрачность при отклонениях – всегда чувствуешь машину на все сто.
Haval Jolion
Подвеска, правда, жесткая. Неровности, которые визуально кажутся несерьезными, позвоночником воспринимаются больнее.
Когда я в прошлый раз ездил на Джолионе, его плавность хода меня тоже не впечатлила. Но то была переднеприводная версия – у нее, как и на Витаре, сзади применена упругая скручивающаяся балка. На версию 4WD ставят многорычажку, и она куда лучше сглаживает дорожные каверзы.
Suzuki Vitara
Однако по управляемости Jolion до уровня Витары недотягивает: ощущается небольшая инертность, да и реактивное усилие на руле не столь выраженное.
Живчик
На пятой двери Suzuki красуется слово Hybrid. Но это не представленная в 2022 году версия с силовой установкой типа «последовательный гибрид», со встроенным в коробку передач электромотором. Этот гибрид – «мягкий». К двигателю внутреннего сгорания пристыкован 48‑вольтовый стартер-генератор (10 кВт) с ременным приводом, получающим энергию от закрепленного под передним пассажирским сиденьем литий-ионного аккумулятора на 8 А·ч.
Haval Jolion
Электродовесок выполняет функцию Старт-стоп и помогает 129‑сильному мотору 1.4 Boosterjet в первые секунды после старта. Получается неплохо! Vitara демонстрирует удалой характер, весело ускоряясь с самых низов и сохраняя активность до 120–130 км/ч. Средний расход топлива составил 8–8,5 л/100 км.
В распоряжении Джолиона «лошадок» больше (150), но ускоряется он не столь ретиво – при параллельном старте отстает. Прыть сдерживает подчеркнуто неспешная работа робота. При нажатии газа коробка сбрасывает передачу после паузы, которая полностью не исчезает даже после перехода в спортрежим.
Suzuki Vitara
Jolion аж на три центнера тяжелее Витары, однако расход не принципиально выше: 9 л/100 км. А вот акустический комфорт заметно лучше: только шины цокают шипами, других явных раздражителей нет.
Водителю Витары приходится говорить с пассажирами на повышенных тонах. Уже на малом ходу докучает гул от дороги, а с 90 км/ч добавляется шум набегающего воздуха.
Отыгрыш
Где Haval превосходит соперника по полной, так это в салоне. Он и раньше был хорош, а после рестайлинга и вовсе расцвел. Появление продольной регулировки руля позволило с удобством располажиться на водительском месте. Прежде я критиковал отсутствие перфорации на экокоже – она появилась. А у водительского сиденья теперь даже вентиляция есть!
Haval Jolion
По оснащенности Jolion заметно опережает Витару. Проекция на ветровое стекло, беспроводной зарядник, фоновая подсветка, электромеханический ручник, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, обогрев руля и заднего ряда сидений – всего этого Suzuki предложить не может.
Suzuki Vitara
Vitara внутри скромна. Отделка из дубового пластика, блеклый и маленький экран медиасистемы, тоненькие гремящие двери. И теснота. Если на втором ряду Джолиона я сижу вразвалочку, то в Витаре мои колени упираются в спинки передних кресел. Меньше места и в багажнике.
Подводим итоги
Vitara не смогла навязать бой Джолиону. У нее бойкий силовой агрегат и азартная управляемость, но этого явно недостаточно. Хилая шумоизоляция, неважная плавность хода, теснота – Витаре пора обновляться.
На примере Джолиона мы видим, как важно не стоять на месте, а постоянно развиваться. Он и в момент дебюта производил приятное впечатление, а с новыми опциями и доработанной эргономикой сделал еще один шажок вперед.
Haval Jolion
|Просторные салон и багажник, разнообразие модификаций, обилие обогревов
|Задумчивый робот, чуть отстраненная от водителя управляемость
Suzuki Vitara
|Разгонная динамика, топливная экономичность, управляемость
|Акустический комфорт, клиренс, цена
Подробный технический справочник и другая полезная информация о Haval Jolion, Suzuki Vitara и их конкурентах – по этой ссылке.
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