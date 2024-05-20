Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

«За рулем» провел сравнительный тест кроссоверов Haval Jolion и Suzuki Vitara

«Китаец» из Тулы, «японка» – из Венгрии

В 2023 году самой популярной иномаркой в России впервые стала модель марки Haval: компактный кроссовер Jolion нашел 55 550 покупателей. Собирают его у нас. В начале этого года китайцы вывели в свет модернизированный Jolion, в котором пообещали искоренить недостатки предшественника.

Цены подросли, но не критично. За машину в базовом исполнении просят 2 млн рублей – на 50 тысяч больше прежнего. С таким прайсом Jolion остается одним из самых интересных предложений в сегменте.

Немалую роль в успехе играет наличие версии 4WD – подавляющее большинство китайских одноклассников доступно только с одной ведущей осью. А еще Jolion зарекомендовал себя как надежный автомобиль. Многие из владельцев гарантийным ремонтом ни разу не пользовались.

Haval Jolion

Шестая модель в российской линейке марки Haval. Предлагается с двумя двигателями, с передним и полным приводом. Выпускается под Тулой.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.5 турбо (143 л.с.) – от 1 999 000 ₽

1.5 турбо (150 л.с.) – от 2 449 000 ₽ Suzuki Vitara

Построен на общей платформе с кроссовером SX4. Первый показ – в 2014 году, в 2018-м проведен легкий рестайлинг. Производится в Венгрии.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (117 л.с.) – от 1 509 000 ₽

1.4 турбо (140 л.с.) – от 1 959 000 ₽

Для сравнения с Джолионом мы взяли кроссовер Suzuki Vitara. Сейчас эти машины импортируются по параллельной схеме – тестовая Vitara завезена на частное лицо. По прошлогодним ценам на круг получилось 2,5 млн рублей. С нынешним курсом получится уже три с лишним миллиона.

Компания Suzuki поддерживает гарантию только на официально проданные у нас машины, запчасти есть в наличии на складе. А вот «серые» владельцы несут риски самостоятельно.

Впрочем, автомобили Suzuki славятся завидной живучестью. В моем и в соседнем дворах «прописано» три Витары, пробег каждой превышает 100 тысяч км. Ни у одной из этих машин серьезных поломок не случалось – менялись только расходники. Поэтому поклонников марки покупка «параллельных» Suzuki не смущает.

В обход!

Узкая дорожка с парковки оказалась заблокирована двумя столкнувшимися ГАЗелями. Сворачиваем на обход по снежной целине с толщиной покрова 12–15 см.

Jolion погреб уверенно, межосевая муфта подключала задние колеса после короткой пробуксовки передних. Но семиступенчатому роботу с двумя «мокрыми» сцеплениями езда в натяг не очень по душе. Короткую поездку по бездорожью он выдержал, но на длительный прогон я бы предпочел механику – жаль, что ее поставляют только с передним приводом.

Haval Jolion

В балансе между управляемостью и комфортом приоритет отдан именно комфорту.

Вопреки китайской традиции, мотор сверху целиком не прикрыт – только клапанная крышка. Плохо, что нижний фартук плохо уберегает от грязи: пробег чуть за тысячу км, а мотор уже ­чумазый. Багажник чуть просторнее, чем у Витары – 280 л по нашим замерам. И порог ниже – погрузка/разгрузка будет проще.

Ну или классический автомат – как на Витаре. Такой трансмиссии оффроуд дается куда легче. Плюс в Suzuki можно заблокировать межосевую муфту (в этом сегменте нынче большая редкость), чем я с удовольствием воспользовался. Прет нахально! Но только по сравнительно неглубокому снегу. Клиренс у Витары всего 155 мм – серьезные вылазки не по зубам.

Suzuki Vitara

Управляемость азартна, однако плавность хода неважнецкая – на ямах трясет сильнее, чем в Джолионе.

Капот Витары держат два пневмоупора, однако это допоборудовние – в базе идет обычная «палка». Компоновка удачная – все обслуживаемые узлы находятся в прямом доступе. Настораживает «детская» емкость аккумулятора – всего 55 А·ч. Багажник Витары чуть теснее (260 л), но удобен. Есть крючок для сумок и пакетов, розетка на 12 В и глубокие ниши по бокам, в которых легко помещаются бутыли с незамерзайкой.

Поворотный момент

Vitara подкупает не только веселыми разгонами, но и юркой управляемостью. Она в охотку проходит самые прихотливые повороты и железной хваткой держится за траекторию. И рулевое настроено классно: четкий ноль, прозрачность при отклонениях – всегда чувствуешь машину на все сто.

Haval Jolion

Задняя ось Джолиона подключается с небольшой задержкой. Но закопаться я не успевал!

Угол въезда Хавейла – 22,5°. Штатный грязезащитный фартук из «валенка» имеет отверстия под масляные фильтр и пробку. Просвет под ним – 170 мм. Перед бензобаком предусмотрены защитные дуги. Слой антикора толще, чем у Витары, но без проплешин не обошлось.

Подвеска, правда, жесткая. Неровности, которые визуально кажутся несерьезными, позвоночником воспринимаются больнее.

Когда я в прошлый раз ездил на Джолионе, его плавность хода меня тоже не впечатлила. Но то была переднеприводная версия – у нее, как и на Витаре, сзади применена упругая скручивающаяся балка. На версию 4WD ставят многорычажку, и она куда лучше сглаживает дорожные каверзы.

Suzuki Vitara

На бездорожье Vitara выступает уверенно – благодаря наличию принудительной блокировки муфты и выносливому автомату. Еще бы клиренс побольше, а то 155 мм хватает не всегда!

Свес у Витары короткий, но угол въезда ­невелик – 20,0°. Под металлической защитой – всего 155 мм. Спереди предусмотрено две открытые буксирные проушины. Слой антикора жиденький, но это не критично: Витары почти не ржавеют.

Однако по управляемости Jolion до уровня Витары недотягивает: ощущается небольшая инертность, да и реактивное усилие на руле не столь выраженное.

Живчик

На пятой двери Suzuki красуется слово Hybrid. Но это не представленная в 2022 году версия с силовой установкой типа «последовательный гибрид», со встроенным в коробку передач электромотором. Этот гибрид – «мягкий». К двигателю внутреннего сгорания пристыкован 48‑вольтовый стартер-генератор (10 кВт) с ременным приводом, получающим энергию от закрепленного под передним пассажирским сиденьем литий-ионного аккумулятора на 8 А·ч.

Haval Jolion

Приборка, может, не шибко красивая, но к информативности претензий нет. Обогрев и вентиляция сидений включаются через меню, что не очень удобно.

Изменения в салоне Джолиона точечные, но необходимые. В частности, появилась регулировка руля по вылету.

В отличие от соперника, климат-контроль у Джолиона – раздельный. Картинка с наружных камер куда более ­сочная и наглядная, чем в Suzuki.

Электродовесок выполняет функцию Старт-стоп и помогает 129‑сильному мотору 1.4 Boosterjet в первые секунды после старта. Получается неплохо! Vitara демонстрирует удалой характер, весело ускоряясь с самых низов и сохраняя активность до 120–130 км/ч. Средний расход топлива составил 8–8,5 л/100 км.

В распоряжении Джолиона «лошадок» больше (150), но ускоряется он не столь ретиво – при параллельном старте отстает. Прыть сдерживает подчеркнуто неспешная работа робота. При нажатии газа коробка сбрасывает передачу после паузы, которая полностью не исчезает даже после перехода в спортрежим.

Suzuki Vitara

Четыре аналоговых прибора – классика жанра. Жаль, серебристый цвет шкал затрудняет считывание информации. Возможности трипкомпьютера широки – показывает даже мощность и тягу.

Старомодный дизайн и простецкая отделка – через 10 лет после премьеры интерьер Витары уже не отвечает веяниям времени. Но стрелочные часики привносят в салон нотки уюта.

Климат-контроль однозонный, но аналоговое управление максимально дружелюбно. Камера – только задняя. Качество картинки – на троечку.

Jolion аж на три центнера тяжелее Витары, однако расход не принципиально выше: 9 л/100 км. А вот акустический комфорт заметно лучше: только шины цокают шипами, других явных раздражителей нет.

Водителю Витары приходится говорить с пассажирами на повышенных тонах. Уже на малом ходу докучает гул от дороги, а с 90 км/ч добавляется шум набегающего воздуха.

Отыгрыш

Где Haval превосходит соперника по полной, так это в салоне. Он и раньше был хорош, а после рестайлинга и вовсе расцвел. Появление продольной регулировки руля позволило с удобством располажиться на водительском месте. Прежде я критиковал отсутствие перфорации на экокоже – она появилась. А у водительского сиденья теперь даже вентиляция есть!

Haval Jolion

Сиденья Джолиона широковаты, зато есть электроприводы, а также вентиляция. Сзади в Джолионе не только просторнее, но и удобнее: есть обогрев, центральный подлокотник, просторные кармашки в дверях.

Экокожа теперь с перфорацией. В торце тоннеля Джолиона – два USB-разъема и дефлекторы.

По оснащенности Jolion заметно опережает Витару. Проекция на ветровое стекло, беспроводной зарядник, фоновая подсветка, электромеханический ручник, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, обогрев руля и заднего ряда сидений – всего этого Suzuki предложить не может.

Suzuki Vitara

Замшевая отделка хороша, однако всё портит выталкивающий профиль спинки. Второй ряд Витары откровенно тесен. И оснащение скудное: нет центрального подлокотника, USB-разъема, обогрева сидений и даже полноценных кармашков – только выштамповки для бутылок.

Импульсный режим – только у водительского стеклоподъемника. Литий-ионный аккумулятор «живет» под креслом переднего пассажира Сузуки и почти ничем не выдает своего присутствия.

Vitara внутри скромна. Отделка из дубового пластика, блеклый и маленький экран медиасистемы, тоненькие гремящие двери. И теснота. Если на втором ряду Джолиона я сижу вразвалочку, то в Витаре мои колени упираются в спинки передних кресел. Меньше места и в багажнике.

Подводим итоги

Vitara не смогла навязать бой Джолиону. У нее бойкий силовой агрегат и азартная управляемость, но этого явно недостаточно. Хилая шумоизоляция, неважная плавность хода, теснота – Витаре пора обновляться.

На примере Джолиона мы видим, как важно не стоять на месте, а постоянно развиваться. Он и в момент дебюта производил приятное впечатление, а с новыми опциями и доработанной эргономикой сделал еще один шажок вперед.

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