Обновленная Suzuki Vitara: все ее изменения

«За рулем» протестировал Витару и... недосчитался многого из того, чего ждали наши автовладельцы и что есть в европейских версиях машины.

Рестайлинговая Vitara: «перерисованные» решетка ради­атора и бампер, новые колёса.

Материалы по теме Suzuki начала продажи обновленной Витары

Была надежда, что в рестайлинговой Витаре появятся те же электронные «обереги», что и у европейских машин, - системы контроля слепых зон, распознавания дорожных знаков и автоторможения. Но — увы. Нам досталась лишь внешне посвежевшая машина с небольшими изменениями в салоне.

Мягкий пластик передней панели и регулируемый подлокотник между передними сиденьями — это хорошо. Но японская экономия на мелочах неистребима. Автоматический стеклоподъемник — только у водителя. Сзади нет подлокотника и кармана в спинке водительского кресла. А за такими незаменимыми в наши морозы опциями, как обогревы лобового стекла и руля, нужно идти к щедрым «корейцам».

В Европе 117‑сильный атмосферник объемом 1,6 литра поменяли на 1,1‑литровый турбомотор мощностью 111 «лошадей». Но у нас литровые «турбо» не любят, поэтому старый мотор остался — в сочетании с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin. Альтернатива — наддувный мотор Boosterjet мощностью 140 л.с. в сочетании с тем же автоматом.

Верх передней панели — из мягкого пластика. Серебристая вставка в центре — особенность всех машин, ее цвет поменять нельзя.

На панели приборов появился цветной 4,2‑дюймовый экран с анимацией режимов движения.

В богатых комплектациях крéсла отделаны замшей с симпатичным рисунком.

Я взял 140‑сильную полноприводную Витару. Прохвачу по грунтовке! Включаю зимний режим, кнопкой Lock блокирую электромагнитную муфту. Но внутренний голос советует: подожди, загляни под днище!

Стальная защита толщиной два миллиметра установлена дилером. Она крепится к подрамнику и защищает не только поддон двигателя и картер коробки передач, но и радиатор. Даже сильных ударов можно не бояться — это вам не пластиковый пыльник! Но под защитой я намерил всего 150 мм — с таким клиренсом не забалуешь. Без защиты заявленный просвет составляет 185 мм.

На моей машине прикрыт и задний редуктор, а еще дилеры предлагают «панцирь» для бензобака. Вадим Назаров, тренер по продукту и продажам Suzuki, дополнительно защищать бак не советует. Во‑первых, это еще больше съест дорожный просвет, а во‑вторых, пластиковый бак и без того крепкий. На тренингах по нему бьют молотком, и пластик еще ни разу не треснул.

По весенней грунтовке Vitara едет вполне уверенно. Неровности отрабатывает жестковато, но подвеску не пробивает. Слышу скрежет грунта по защите. Может, проскочу вязкое место ходом? Газ! Земля и камни неистово лупят по колесным аркам. Громко. Над шумоизоляцией надо бы поработать.

Таланты Витары раскрываются на асфальте. Плотное шасси мне по душе. Настройку рулевого управления изменили, и от прежней пустоты не осталось и следа: баранка информативна и точна. Автомат щелкает передачи мягко, тормозá точно дозируют замедление.

На Витару предлагают пакеты персонализации. В цвет кузова окрасят пластиковые накладки на двери, дефлекторы вентиляции, поменяют дизайн часов, а на ободе руля появится контрастная отстрочка.

Покупателей заманивают не только яркой двухцветной окраской машин, —дилеры предлагают элементы интерьера в тон кузову. Но поймать на цвет можно немногих. «База» (передний привод и механика) стоит 1 179 000 рублей, а полноприводная машина оценена в 1 709 000 рублей — и это без современной электроники и вкусностей типа панорамной крыши, от которых отказались ради относительно приемлемых цен.

Vitara — самый популярный Suzuki в России, но в прошлом году продали лишь 4192 машины. В сравнении с лидирующей Кретой (66 432 автомобиля) это слезы. Напомню, Vitara приходит к нам из Венгрии, а конкуренты локализованы в России. Конечно, Creta, Duster и Kaptur попроще, зато дешевле. Вот и весь секрет.

На всех машинах — светодиодная задняя оптика. Фонарь заднего хода теперь внизу, а это самое грязное место.

Информативный руль, хороший шестиступенчатый автомат Экономия на мелочах, жесткая на грунтовке подвеска

Suzuki Vitara 1.6 VVT AWD 1.4 Boosterjet AWD Длина / ширина / высота / база 4175 / 1775 / 1610 / 2500 мм Объем багажника (VDA) 375 л Снаряженная/полная масса 1185 / 1730 кг 1235 / 1730 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1586 см³; 86 кВт / 117 л.с. при 6000 об/мин; 151 Н·м при 4400 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1373 см³; 103 кВт / 140 л.с. при 5500 об/мин; 220 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 13,0 c 10,2 c Максимальная скорость 180 км/ч 200 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95/47 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,9 / 5,5 / 6,3 л / 100 км 7,9 / 5,2 / 6,2 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А6

Suzuki Vitara и полноприводные конкуренты c автоматом