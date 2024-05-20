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Обновленный Haval Jolion и Suzuki Vitara – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник о кроссоверах за 1,6–2,7 млн рублей

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

Как оснащены и как едут обновленный Haval Jolion российской сборки и Suzuki Vitara, доставленная в нашу страну по каналам параллельного импорта, подробно рассказано в этой публикации.

Сделано у нас

Построенный под Тулой завод Haval выпускает кроссоверы с 2019 года. Сборка там отнюдь не отверточная: штамповка, сварка, окраска – всё делается у нас. А 6 марта вдобавок открыли цех по производству двигателей. Его площадь – 10 тысяч м2, запланированный объем выпуска – 100 тысяч моторов в год. Речь о турбоагрегатах 1.5 (150 л. с.) и 2.0 (192 л. с.).

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В России открыли завод двигателей для производства автомобилей Haval

Локализованных деталей моторов пока нет – все они приходят из Китая. В процессе производства задействовано 300 человек, установлено пять роботов‑манипуляторов. Рабочие используют так называемые электронные ключи, которые фиксируют моменты затяжки и отправляют их в базу данных.

Заводчане уверяют, что качество сборки ничем не уступает китайскому. Двигатели проходят несколько проверок на герметичность. А в конце каждый из моторов попадает на «горячий тест»: на стенде подключаются топливопровод, проводка, патрубки охлаждения и производится первый запуск, имитирующий работу в реальных условиях.

Цех производства двигателей Haval на заводе под Тулой
Цех производства двигателей Haval на заводе под Тулой

Тест длится две минуты, его результаты сравниваются с эталонными. Далее двигатель отправляется на склад готовой продукции, а затем поступает в цех сборки для установки на автомобиль.

Haval Jolion и Suzuki Vitara
Haval Jolion и Suzuki Vitara

Данные производителей

Haval Jolion

Suzuki Vitara

Снаряженная / полная масса

1625 / 1965 кг

1275 / 1770 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,8 с

10,2 с

Максимальная скорость

185 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 55 л

АИ-95 / 47 л

Средний расход топлива

8,2 л / 100 км

6,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1499 см³

1373 см³

Мощность

110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин

95 кВт/129 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

230 Н·м при 1500–4000 об/мин

235 Н·м при 2000–3000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

Р7

А6

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19

Главная
передача

4,73 / 3,94

3,50

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / независимая
многорычажная

McPherson / упругая скручива­ющаяся балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые/дисковые

дисковые вентилируемые/дисковые

Шины

225/55 R18

215/55 R17

Геометрическая проходимость

Haval Jolion

Suzuki Vitara

Просвет

a

170 мм

155 мм

b

185 мм

175 мм

c

185 мм

190 мм

Угол

α

22,5°

20,0°

β

30,5°

28,0°

γ

15,5°

16,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Haval Jolion

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

79

Suzuki Vitara

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

58

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval Jolion

Suzuki Vitara

Капот

120–125

120–135

Крыло переднее

115–125

110–135

Крыло заднее

110–120

120–145

Дверь передняя

110–120

120–140

Дверь задняя

110–120

110–140

Дверь багажника

110–120

115–150

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Haval Jolion

Suzuki Vitara

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

Органы управления

8

9

Обзор

9

8

Салон

Передняя часть

9

8

Задняя часть

9

8

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

8

8

Плавность хода

9

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

7

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

8,48

8,20

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

9

Ходы подвесок

8

9

Общая оценка

8,39

8,22

Альтернатива

Модель

Длина,
мм

Двигатель

Цена,

Changan CS35 Plus

4330

1,5 л (150 л.с.)

от 2 339 900

Chery Tiggo 4 Pro

4318

1,5 л (113 и 147 л.с.)

от 2 120 000

JAC JS3

4345

1,5 л (109 л.с.)

н.д.*

Omoda C5

4400

1,5 л (147 л.с. и 150 л.с.)

от 2 679 900

Москвич 3

4410

1,5 л (150 л.с.)

от 1 590 000**

* По запросу у дилеров.

** Акция на автомобили производства 2023 года.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 15
20.05.2024
Фото:Константин Якубов
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