Обновленный Haval Jolion и Suzuki Vitara – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник о кроссоверах за 1,6–2,7 млн рублей

Как оснащены и как едут обновленный Haval Jolion российской сборки и Suzuki Vitara, доставленная в нашу страну по каналам параллельного импорта, подробно рассказано в этой публикации.

Сделано у нас

Построенный под Тулой завод Haval выпускает кроссоверы с 2019 года. Сборка там отнюдь не отверточная: штамповка, сварка, окраска – всё делается у нас. А 6 марта вдобавок открыли цех по производству двигателей. Его площадь – 10 тысяч м2, запланированный объем выпуска – 100 тысяч моторов в год. Речь о турбоагрегатах 1.5 (150 л. с.) и 2.0 (192 л. с.).

Локализованных деталей моторов пока нет – все они приходят из Китая. В процессе производства задействовано 300 человек, установлено пять роботов‑манипуляторов. Рабочие используют так называемые электронные ключи, которые фиксируют моменты затяжки и отправляют их в базу данных.

Заводчане уверяют, что качество сборки ничем не уступает китайскому. Двигатели проходят несколько проверок на герметичность. А в конце каждый из моторов попадает на «горячий тест»: на стенде подключаются топливопровод, проводка, патрубки охлаждения и производится первый запуск, имитирующий работу в реальных условиях.

Цех производства двигателей Haval на заводе под Тулой

Тест длится две минуты, его результаты сравниваются с эталонными. Далее двигатель отправляется на склад готовой продукции, а затем поступает в цех сборки для установки на автомобиль.

Haval Jolion и Suzuki Vitara

Данные производителей

Haval Jolion Suzuki Vitara Снаряженная / полная масса 1625 / 1965 кг 1275 / 1770 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с 10,2 с Максимальная скорость 185 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 55 л АИ-95 / 47 л Средний расход топлива 8,2 л / 100 км 6,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1499 см³ 1373 см³ Мощность 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин 95 кВт/129 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 230 Н·м при 1500–4000 об/мин 235 Н·м при 2000–3000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач Р7 А6 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19 Главная

передача 4,73 / 3,94 3,50 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / независимая

многорычажная McPherson / упругая скручива­ющаяся балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые/дисковые дисковые вентилируемые/дисковые Шины 225/55 R18 215/55 R17

Геометрическая проходимость

Haval Jolion Suzuki Vitara Просвет a 170 мм 155 мм b 185 мм 175 мм c 185 мм 190 мм Угол α 22,5° 20,0° β 30,5° 28,0° γ 15,5° 16,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Haval Jolion 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 79 Suzuki Vitara 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 58

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval Jolion Suzuki Vitara Капот 120–125 120–135 Крыло переднее 115–125 110–135 Крыло заднее 110–120 120–145 Дверь передняя 110–120 120–140 Дверь задняя 110–120 110–140 Дверь багажника 110–120 115–150

Экспертная оценка автомобилей

Модель Haval Jolion Suzuki Vitara Рабочее место водителя Сиденье 8 8 Органы управления 8 9 Обзор 9 8 Салон Передняя часть 9 8 Задняя часть 9 8 Багажник 9 8 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 9 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 8 8 Плавность хода 9 8 Климат 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 7 Сервис 9 8 Эксплуатация 8 8 Промежуточная оценка 8,48 8,20 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 Выносливость 8 9 Ходы подвесок 8 9 Общая оценка 8,39 8,22

Альтернатива

Модель Длина,

мм Двигатель Цена,

₽ Changan CS35 Plus 4330 1,5 л (150 л.с.) от 2 339 900 Chery Tiggo 4 Pro 4318 1,5 л (113 и 147 л.с.) от 2 120 000 JAC JS3 4345 1,5 л (109 л.с.) н.д.* Omoda C5 4400 1,5 л (147 л.с. и 150 л.с.) от 2 679 900 Москвич 3 4410 1,5 л (150 л.с.) от 1 590 000**

* По запросу у дилеров.

** Акция на автомобили производства 2023 года.