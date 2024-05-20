Обновленный Haval Jolion и Suzuki Vitara – тест в цифрах
Как оснащены и как едут обновленный Haval Jolion российской сборки и Suzuki Vitara, доставленная в нашу страну по каналам параллельного импорта, подробно рассказано в этой публикации.
Сделано у нас
Построенный под Тулой завод Haval выпускает кроссоверы с 2019 года. Сборка там отнюдь не отверточная: штамповка, сварка, окраска – всё делается у нас. А 6 марта вдобавок открыли цех по производству двигателей. Его площадь – 10 тысяч м2, запланированный объем выпуска – 100 тысяч моторов в год. Речь о турбоагрегатах 1.5 (150 л. с.) и 2.0 (192 л. с.).
Локализованных деталей моторов пока нет – все они приходят из Китая. В процессе производства задействовано 300 человек, установлено пять роботов‑манипуляторов. Рабочие используют так называемые электронные ключи, которые фиксируют моменты затяжки и отправляют их в базу данных.
Заводчане уверяют, что качество сборки ничем не уступает китайскому. Двигатели проходят несколько проверок на герметичность. А в конце каждый из моторов попадает на «горячий тест»: на стенде подключаются топливопровод, проводка, патрубки охлаждения и производится первый запуск, имитирующий работу в реальных условиях.
Тест длится две минуты, его результаты сравниваются с эталонными. Далее двигатель отправляется на склад готовой продукции, а затем поступает в цех сборки для установки на автомобиль.
Данные производителей
|
|
Haval Jolion
|
Suzuki Vitara
|
Снаряженная / полная масса
|
1625 / 1965 кг
|
1275 / 1770 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,8 с
|
10,2 с
|
Максимальная скорость
|
185 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-95 / 47 л
|
Средний расход топлива
|
8,2 л / 100 км
|
6,2 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1499 см³
|
1373 см³
|
Мощность
|
110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин
|
95 кВт/129 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
230 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
235 Н·м при 2000–3000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
А6
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.
|
3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
|
Главная
|
4,73 / 3,94
|
3,50
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / независимая
|
McPherson / упругая скручивающаяся балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
Шины
|
225/55 R18
|
215/55 R17
Геометрическая проходимость
|
|
Haval Jolion
|
Suzuki Vitara
|
Просвет
|
a
|
170 мм
|
155 мм
|
b
|
185 мм
|
175 мм
|
c
|
185 мм
|
190 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
20,0°
|
β
|
30,5°
|
28,0°
|
γ
|
15,5°
|
16,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Haval Jolion
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
79
|
Suzuki Vitara
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
58
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Haval Jolion
|
Suzuki Vitara
|
Капот
|
120–125
|
120–135
|
Крыло переднее
|
115–125
|
110–135
|
Крыло заднее
|
110–120
|
120–145
|
Дверь передняя
|
110–120
|
120–140
|
Дверь задняя
|
110–120
|
110–140
|
Дверь багажника
|
110–120
|
115–150
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Haval Jolion
|
Suzuki Vitara
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
9
|
Обзор
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
7
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,48
|
8,20
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,39
|
8,22
Альтернатива
|
Модель
|
Длина,
|
Двигатель
|
Цена,
|
Changan CS35 Plus
|
4330
|
1,5 л (150 л.с.)
|
от 2 339 900
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
4318
|
1,5 л (113 и 147 л.с.)
|
от 2 120 000
|
JAC JS3
|
4345
|
1,5 л (109 л.с.)
|
н.д.*
|
Omoda C5
|
4400
|
1,5 л (147 л.с. и 150 л.с.)
|
от 2 679 900
|
Москвич 3
|
4410
|
1,5 л (150 л.с.)
|
от 1 590 000**
* По запросу у дилеров.
** Акция на автомобили производства 2023 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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