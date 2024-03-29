Компания Haval раскрыла подробности о заводе двигателей в России
Китайский Haval провел первую демонстрацию работы завода по сборке двигателей в Тульской области. Уточняется, что цех по сборке моторов из китайских запчастей запустили в марте 2024 года на территории действующего завода полного цикла Haval. На предприятии производят турбированные двигатели объемом 1,5 (150 л.с.) и 2,0 литра (192 л.с.), на линии сборки установлены пять промышленных манипуляторов.
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Завод площадью 10 тыс. кв. метров стал первым подобным зарубежным предприятием Great Wall Motor. Важно отметить, что все собранные двигатели проходят «горячий тест»: на стенде к агрегатам подключаются топливопровод, проводка и патрубки охлаждения, после чего происходит первый запуск нового мотора, имитирующий работу в реальных условиях. Результаты испытания сравнивают с эталонными показателями, затем двигатель отправляют на склад, далее он поступает в цех сборки для установки на машину.
На российском заводе Haval производят кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo. Предприятие оборудовано 251 роботом, кроме моторного завода оно включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки. Производственная мощность равна 150 тыс. единиц в год.
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Источник: «Известия»