Компания Haval раскрыла подробности о заводе двигателей в России

Haval показал завод по сборке моторов в России

Китайский Haval провел первую демонстрацию работы завода по сборке двигателей в Тульской области. Уточняется, что цех по сборке моторов из китайских запчастей запустили в марте 2024 года на территории действующего завода полного цикла Haval. На предприятии производят турбированные двигатели объемом 1,5 (150 л.с.) и 2,0 литра (192 л.с.), на линии сборки установлены пять промышленных манипуляторов.

Завод площадью 10 тыс. кв. метров стал первым подобным зарубежным предприятием Great Wall Motor. Важно отметить, что все собранные двигатели проходят «горячий тест»: на стенде к агрегатам подключаются топливопровод, проводка и патрубки охлаждения, после чего происходит первый запуск нового мотора, имитирующий работу в реальных условиях. Результаты испытания сравнивают с эталонными показателями, затем двигатель отправляют на склад, далее он поступает в цех сборки для установки на машину.

На российском заводе Haval производят кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo. Предприятие оборудовано 251 роботом, кроме моторного завода оно включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки. Производственная мощность равна 150 тыс. единиц в год.

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Источник: «Известия»