Какими поломками грозит неправильное снятие клемм аккумулятора

Автоэксперты назвали очередность снятия клемм аккумулятора

Неправильное снятие клемм аккумулятора может повлечь ряд поломок автомобиля. При снятии клемм следует соблюдать меры предосторожности. Автоэксперты Autonews объяснили, какую именно клемму нужно снимать первой, чтобы избежать поломок.

Сперва следует отсоединять минусовую клемму, пояснили специалисты. Основная причина связана с электрической разводкой машины. Обычно минусовой вывод аккумулятора соединен с кузовом ТС. Если сперва снять плюсовую клемму, а затем случайно произойдет контакт между «плюсом» аккумулятора и кузовом, будет короткое замыкание.

Также специалисты рассказали о правильном снятии клеммы с аккумулятора. В первую очередь необходимо очистить его верхнюю часть от загрязнений. Затем нужно ослабить зажим минусовой клеммы и снять ее, затем проделать то же самое с плюсовой клеммой. Важно также снять фиксатор, удерживающий аккумулятор на месте, и аккуратно вытащить его.

Неправильное снятие клемм может обернуться замыканием «плюса», что, в свою очередь, может вызвать повреждение аккумулятора или перегорание контактов. Соблюдение указанных правил сводит к минимуму подобные риски.

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Источник: Autonews