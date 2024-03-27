Как сэкономить до 30% на ОСАГО — 8 неочевидных способов

«За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО

Из чего складывается цена полиса ОСАГО?

С 24 августа 2020 года страховые компании для каждого клиента индивидуально выбирают размер базового тарифа (ст. 9 ч. 2 ФЗ-40). Базовый тариф умножается на личные коэффициенты – и получается полная стоимость полиса ОСАГО.

Формула выглядит так: базовый тариф (ТБ) х территориальный коэффициент (КТ) х коэффициент безаварийного вождения (КБМ «бонус-малус») х коэффициент возраста и стажа (КВС) х коэффициент допущенных к вождению (КО) х коэффициент сезонности (КС) х коэффициент мощности автомобиля (КМ).

Несмотря на то, что базовый «тарифный» коридор в 2024 году выглядит все еще достаточно «узко» – от 1646 до 7535 рублей, конечная стоимость полиса ОСАГО может отличаться в разы.

Как сэкономить на личных коэффициентах?

1. Не откладывайте получение прав…

Коэффициент возраст-стаж (КВС) рассчитывают, принимая во внимание дату получения водительского удостоверения, а не фактическое начало вождения.

Поэтому, если собираетесь приобрести машину через пару лет, получайте права сейчас. Эти два года войдут в стаж – даже если вы ни разу не сели за руль.

Например, «автогражданка» для 25-летнего жителя Москвы, который, получив права, сразу же приобрел универсал Lada Largus с мотором мощностью 90 л.с., обойдется в 30 023 рубля.

(БТ для новичка составит 7535; КТ – 1,8; КБМ – 1,17; КМ – 1,1; КО – 1; КВС – 1,72; КС– 1).

Но если бы этот водитель получил права в 20 лет, к моменту покупки автомобиля его стаж составлял бы 5 лет. Аварии за ним не числились – и коэффициент «возраст-стаж» снизился бы до 1,08. Вроде мелочь, но при прочих равных общая стоимость страховки составила бы 18 852 рубля (дешевле на 37%).

2. … и покупку полиса

Многие страховщики дают скидку тем, кто приходит к ним за 20-30 дней до срока окончания старого полиса.

3. Потратьте время на выбор страховой

Страховщики достаточно жестко конкурируют между собой: кто-то дает скидку проверенным клиентам, кто-то старается привлечь новых.

И если в одной страховой компании вам насчитали внушительную сумму, не поленитесь обзвонить другие. Вполне возможно, что там вам предложат более низкий базовый тариф.

4. Не оформляйте мелкие аварии

Размер КБМ (коэффициент «бонус-малус») зависит от «аварийности» водителя. Аккуратных водителей поощряют своего рода премией – скидкой на полис «автогражданки».

Чем больше безаварийной езды, тем дешевле становится полис. За совершенные ДТП стоимость страховки может космически вырасти (максимальный КБМ составляет 3,92). Страховщик может увеличить КБМ и за допущенные клиентом серьезные нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима более 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора.

При первой покупке полиса ОСАГО водителю присваивается КБМ=1,17 (примем его за 100%). Если за год не произошло ни одного ДТП с его участием, бонус-малус в следующий раз снижают на 0,005 (5%).

Так, если наш 25-летний владелец Lada Largus за первый год вождения станет виновником одной аварии, его КБМ с 1,17 вырастет до 2,25. Стоимость полиса ОСАГО для него возрастет с 30 023 до 57 737 рублей.

И, напротив, за год безаварийной езды его КБМ снизят до 1, а значит стоимость «автогражданки» станет для него дешевле примерно на 5000 рублей.

Многие водители стараются не портить безаварийный стаж, не оформляя мелкие аварии. Решение заплатить соседу за небольшую царапину или сломанное зеркало на месте понятно и разумно. Главное, обезопасить себя – обменяться расписками об отсутствии претензий друг к другу, указав паспортные данные.

Важно. Чаще проверяйте свой КБМ в базе РСА (Российского союза страховщиков).

И обязательно сообщайте о замене водительских прав в страховую компанию. Иначе, придя оформлять полис, вы обнаружите, что накопленная годами скидка за безаварийную езду «бонус-малус» исчезла. А все потому, что в базе своевременно не появились данные о вашем новом в/у.

Кроме того, в процессе перерасчета могут возникнуть ошибки, если у водителя несколько полисов ОСАГО либо он менял паспорт. Бывают случаи, когда мошенники умудряются «повесить» ДТП на чужой полис, оформляя европротокол.

5. Покупайте «короткие» полисы

Коэффициент сезонности (КС) начинает снижаться, если эксплуатируете машину 9 месяцев в году и меньше. Если машина нужна вам только для поездок летом на дачу – можно сэкономить аж до 50% стоимости автогражданки (КС = 0,5 при использовании машины 3 месяца в году). Если машина стоит в гараже с ноября по апрель – удастся снизить стоимость ОСАГО почти на 30%. Пересаживаетесь на общественный транспорт только на зиму? Скидка в 5% тоже не будет лишней.

Кому будет выгоден полис «на 1 день»?

Со 2 марта 2024 года автомобилисты могут купить краткосрочную «автогражданку» – на срок от 1 дня до 3 месяцев. Такая страховка может быть удобна, например, тем водителям, кто подрабатывает в такси только по выходным или планирует в ближайшее время продать автомобиль.

Если планируете опробовать новый страховой инструмент, имейте в виду, что покупать такой полис надо за 3 дня до начала его действия. Так страховые компании «отсекают» ловкачей, которые пытаются купить полис сразу после ДТП, чтобы оформить по нему страховую компенсацию.

Будет ли выгоден такой полис, надо считать в каждом конкретном случае. Хотя страховщики и применяют понижающие коэффициенты, в любом случае полис на 1 день будет стоить дороже, чем 1/365 годового полиса. И если вы планируете пользоваться авто 2,5 месяца в году, возможно, выгоднее будет купить полис на год, а внутри договора указать период действия 3 месяца.

6. «Пропишите» авто в области

Автолюбители, зарегистрированные в паре километров от большого города, платят за полис ОСАГО меньше. Хотя все равно эксплуатируют машину в мегаполисе – каждый день ездят в город на работу и с работы. Например, для жителя Москвы территориальный коэффициент составляет 1,8, для обитателя пригородного поселка – 1,56.

Если переезжаете из Москвы в область, постарайтесь перерегистрировать авто до оформления страховки.

Некоторые автолюбители из больших городов с целью экономии оформляют машину на родственника – например, на дедушку, зарегистрированного в области. У такого решения есть серьезные риски.

Например, если пожилой родственник скончается, доверенность аннулируется, и вы не сможете пользоваться автомобилем. Получить машину обратно удастся лишь через полгода, вступив в наследство. И это если не придется вести за машину бой с другими наследниками.

7. Нужна ли вам открытая страховка

Если у вас в семье есть начинающий «безаварийный» автолюбитель, то, скорее всего, выгоднее будет вписать его в страховку, чем оформлять открытый полис. Коэффициент за возраст и стаж водителя даже при самых минимальных показателях (1,17) меньше, чем при условии «без ограничений» (2,32) – разница составляет больше 1%.

Открытый полис может быть выгоден, если вы доверяете машину члену семьи с высоким КБМ. Но есть один «минус»: даже если все водители за год не станут виновниками ДТП и не допустят грубых нарушений ПДД, КБМ уменьшится лишь для владельца авто.

Если же в ОСАГО вписано ограниченное число водителей, КБМ будет уменьшаться у всех. Даже если большую часть времени за рулем проводит владелец.

8. Следите за своей кредитной историей

Страховая компания, назначая тариф по полису, может принимать во внимание любые факты, не запрещенные Банком России. Часто учитывают историю страхования водителя в компании и его кредитную историю в целом.

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