Нюанс с ОСАГО: как не обнулить КБМ? Ответ от СК «Согласие»
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Алексей (Санкт-Петербург):
— У меня заканчивается срок действия полиса ОСАГО. А я как раз собрался в отпуск и не буду пользоваться машиной несколько недель. Если я не буду продлевать ОСАГО, а куплю полис после отпуска, то мой коэффициент (КБМ) обнулится?
Павел Бикетов, директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие»:
– КБМ пересчитывается каждый год 1 апреля, учитывая количество выплат, осуществленных страховщиком за предшествующий период – с 1 апреля предыдущего года до 31 марта.
Соответственно, возможны два варианта.
- Если клиент планирует уехать в отпуск и продлить страховку после 1 апреля, то КБМ будет пересчитан с учетом количества страховых выплат за предыдущий период – уменьшится или увеличится.
- Если держатель полиса планирует продлить страховку до 1 апреля, то он не попадает на пересчет КБМ, и он останется прежним.
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».
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