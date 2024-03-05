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Нюанс с ОСАГО: как не обнулить КБМ? Ответ от СК «Согласие»

«За рулем» выяснил, как продлевать ОСАГО, чтобы не потерять деньги

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

Алексей (Санкт-Петербург):

У меня заканчивается срок действия полиса ОСАГО. А я как раз собрался в отпуск и не буду пользоваться машиной несколько недель. Если я не буду продлевать ОСАГО, а куплю полис после отпуска, то мой коэффициент (КБМ) обнулится?

Павел Бикетов, директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие»:

– КБМ пересчитывается каждый год 1 апреля, учитывая количество выплат, осуществленных страховщиком за предшествующий период – с 1 апреля предыдущего года до 31 марта.

Соответственно, возможны два варианта.

  • Если клиент планирует уехать в отпуск и продлить страховку после 1 апреля, то КБМ будет пересчитан с учетом количества страховых выплат за предыдущий период – уменьшится или увеличится.
  • Если держатель полиса планирует продлить страховку до 1 апреля, то он не попадает на пересчет КБМ, и он останется прежним.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

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За Рулем«За рулем»
Фото:Соцсети | Depositphotos
Количество просмотров 1
05.03.2024
Фото:Соцсети | Depositphotos
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