Краткосрочное ОСАГО – это новые возможности, о которых мало кто догадывается

Эксперт «За рулем» рассказал, как можно сэкономить на страховке со 2 марта

Недавно у россиян появилась возможность заключать краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Скажем сразу, что однодневные полисы вряд ли будут пользоваться большой популярностью: это нишевой продукт для, например, перегонщиков автомобилей.

Но механизм, прописанный в законе, открывает новые возможности.

Для кого

В частности, приобретение полиса ОСАГО становится возможным по подписке. Раз в месяц с карты списывается, скажем, 500 рублей – и полис продлевается автоматически . Удобно!

Механизм может оказаться полезным и для тех, кто использует машину сезонно, например, для дачников или владельцев ретроавтомобилей или, скажем, кабриолетов, на которых ездят только летом.

Подписка может оказаться востребованной и у тех, кто временно используют свои автомобили в качестве такси.

Много ли машин, эксплуатирующихся лишь пару месяцев в году? Их доля оценивается в 3–5%, но в абсолютных значениях это 1,5–2 млн автовладельцев, которые сейчас переплачивают за ОСАГО, приобретая полис на год.

Кому выгодно

Конечно, краткосрочные полисы будут стоить дороже годовых, но это позволит водителям сэкономить на тех периодах, когда страховка им не нужна. В то же время они наверняка будут невыгодными для тех, кто использует машину регулярно и круглогодично – за страховку по подписке суммарно придется заплатить больше, чем за годовой полис .

В целом, подписка на ОСАГО может стать новым трендом в автостраховании в силу своего удобства, отсутствия необходимости сразу платить много (средняя цена полиса составляет около 7 тысяч рублей) и возможности прекратить подписку, если нужда в автомобиле пропадет.

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