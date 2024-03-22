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Краткосрочное ОСАГО – это новые возможности, о которых мало кто догадывается

Эксперт «За рулем» рассказал, как можно сэкономить на страховке со 2 марта

Назван средний срок «короткого» полиса ОСАГО

Недавно у россиян появилась возможность заключать краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности. Скажем сразу, что однодневные полисы вряд ли будут пользоваться большой популярностью: это нишевой продукт для, например, перегонщиков автомобилей.

Но механизм, прописанный в законе, открывает новые возможности.

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Для кого

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В частности, приобретение полиса ОСАГО становится возможным по подписке. Раз в месяц с карты списывается, скажем, 500 рублей – и полис продлевается автоматически. Удобно!

Механизм может оказаться полезным и для тех, кто использует машину сезонно, например, для дачников или владельцев ретроавтомобилей или, скажем, кабриолетов, на которых ездят только летом.

Подписка может оказаться востребованной и у тех, кто временно используют свои автомобили в качестве такси.

Много ли машин, эксплуатирующихся лишь пару месяцев в году? Их доля оценивается в 3–5%, но в абсолютных значениях это 1,5–2 млн автовладельцев, которые сейчас переплачивают за ОСАГО, приобретая полис на год.

Кому выгодно

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Конечно, краткосрочные полисы будут стоить дороже годовых, но это позволит водителям сэкономить на тех периодах, когда страховка им не нужна. В то же время они наверняка будут невыгодными для тех, кто использует машину регулярно и круглогодично – за страховку по подписке суммарно придется заплатить больше, чем за годовой полис.

В целом, подписка на ОСАГО может стать новым трендом в автостраховании в силу своего удобства, отсутствия необходимости сразу платить много (средняя цена полиса составляет около 7 тысяч рублей) и возможности прекратить подписку, если нужда в автомобиле пропадет.

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Петр Шкуматов
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
22.03.2024
Фото:Depositphotos
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