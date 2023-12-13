Инспектор ГИБДД требует ОСАГО – вот что нужно ответить

Эксперт «За рулем» напомнил, чем грозит отсутствие полиса ОСАГО

Ситуация 1. Забыл полис дома

Согласно п. 2.1.1 (1) ПДД, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и передавать по требованию сотруднику ГИБДД для проверки.

Если полис оформлен, но забыт дома, водителя ждет предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 2 с. 12.3 КоАП РФ).

А вот за отсутствие бумажной распечатки электронного полиса штрафовать не должны. Достаточно показать скриншот полиса на экране смартфона – главное, чтобы номер и другие сведения были четкими и хорошо читались. Сотрудник ГИБДД может в онлайн-режиме проверить действие договора Е-ОСАГО по базе РСА.

Ситуация 2. Страховка не была оформлена

За такое нарушение штраф составит уже 800 рублей (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

Причем штрафовать на эту сумму в течение одного дня могут неограниченное количество раз – сколько остановят. Показывать выписанный час назад штраф инспектору бесполезно – запрет на повторное наказание за одно и то же правонарушение в этом случае не действует.

Но и «надбавок» за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО не предусмотрено. Сколько бы штрафов за день вам ни выписали, каждый из них не должен превышать 800 рублей.

Важно. Водителя не могут оштрафовать за отсутствие страховки, если он приобрел автомобиль менее 10 дней назад (п. 2 ст. 4 Закона «Об ОСАГО»).

А на штрафстоянку отправят?

Такая мера (изъятие номерных знаков или эвакуация автомобиля на штрафстоянку) применялась лишь до 2014 года. Сейчас же такие санкции считаются незаконными (часть 2 статьи 27.13 КоАП РФ была отменена Федеральным законом от 14.10.2014 года № 307-ФЗ).

Ситуация 3. Управлял авто в период, не предусмотренный полисом

Некоторые автолюбители покупают страховку лишь на 5-7 месяцев в году, зная, что зиму машина проведет в гараже. Если такой водитель совершит поездку в период, «не охваченный» страхованием, его оштрафуют на 500 рублей по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.

Отправлять автомобиль на штрафстоянку за такое нарушение также не должны.

Ситуация 4. Полис ОСАГО просрочен

В этом случае автомобиль считается незастрахованным, а владельца ждет такое же взыскание, как и за отсутствие полиса, – 800 рублей.

Ситуация 5. В страховку не вписан, но сел за руль

Собственник обязан вписывать в полис ОСАГО всех, кто может оказаться за рулем автомобиля. Иначе штраф составит 500 рублей, даже если человек, указанный в полисе ОСАГО в качестве водителя или страхователя, сидит рядом на пассажирском сиденье.

Ситуация 6. Полис поддельный

Если полицейский выявит, что страховка фальшивая, он отстранит водителя от управления автомобилем до выяснения обстоятельств. И если будет доказано, что человек пользовался подделкой сознательно, то, согласно ст. 327 УК РФ, его ждет одно из следующих наказаний:

штраф в размере полугодовой зарплаты

штраф до 80 тысяч рублей

исправительные работы (до 480 часов) или арест (до 6 месяцев).

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо оформлять страховку в офисах страховых компаний или на их официальных сайтах.

Есть ли скидка?

Если оплатите штраф в первые 20 дней после вынесения постановления, скидка составит 50%.

Штрафы до 400 000 рублей – 5 самых дорогих нарушений тут