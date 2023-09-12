Кто до сих пор ездит без полиса ОСАГО – исследование «За рулем»

Доля автомобилей без полиса ОСАГО за полгода достаточно серьезно сократилась. При том, что цены на страховку выросли.

В прошлом году мы делали для читателей «За рулем» исследование – подсчитывали, сколько автомобилистов ездят без действующего полиса ОСАГО.

Методика эксперимента простая – фиксируем движущиеся автомобили в потоке, а затем проверяем на сайте РСА, есть ли у них полис. В этом году мы повторили эксперимент – и он дал неожиданные результаты.

Город 2022

Нет ОСАГО 2023

Нет ОСАГО Новосибирск 14% 11,5% Челябинск 9% 4,7% Санкт-Петербург + Ленинградская область 3% 2,8% Москва + Московская область 9% 5% Екатеринбург 18% 13,8%

Что изменилось?

Во-первых, скорее всего, в условиях роста ущерба от среднего ДТП (по последним данным страховщиков, средняя сумма приблизилась к 100 тысячам рублей) многие автомобилисты, не приобретавшие полис, решили на всякий случай в этот непростой период застраховаться. Действительно, лишних 100 тысяч рублей сейчас у подавляющего большинства автомобилистов нет, а в аварию может попасть каждый.

Во-вторых, слухи о неизбежных штрафах с камер фиксации за езду без полиса тоже сделали своё дело. Покупают полис от греха подальше, не доводя до получения множества штрафов. Косвенно это подтверждают данные из Москвы, где число автомобилей без полиса снизилось практически в два раза, и из Санкт-Петербурга, где без полиса ездит абсолютное меньшинство.

Как и в прошлом году, рекордсменом недисциплинированности стал Екатеринбург, где доля машин без полиса самая высокая среди крупных городов. На втором месте Новосибирск, после которого с двукратным отрывом следует Челябинск. Обе столицы – самые законо­послушные.

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