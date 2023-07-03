Как получить возмещение по ОСАГО — личный опыт

Эксперт «За рулем» проанализировал пять случаев выплат по страховке после ДТП за последний год. Спойлер: всё не так плохо. Но есть три важных замечания.

Реформы ОСАГО идут в непрекращающемся режиме. Но выплат не хватает, а ремонт, если на него направляют, долгий и некачественный. Таково подавляющее большинство комментариев в интернете. А как на самом деле?

История №1

Редакционному Ситроену С4 2013 года выпуска не повезло за три месяца прошлого года дважды. Сначала он попал под «скорую» без сирены, потом под Шкоду. Оба удара прошли по касательной, но в первом случае ущерб был масштабнее – вплоть до свернутой подвески левого переднего колеса.

Вошедшая было в обиход практика направления на ремонт практически прекратилась со взлетом цен на запчасти и их дефицитом. Снова вернулись к выплатам деньгами с учетом износа.

Поначалу мы впали в шок. По первому случаю нам «щедро» предложили 87 тысяч рублей, по второму – 30 тысяч. Причем сразу, в день осмотра машины, когда очевидно, что никакой калькуляции еще не сделано. После ожидания отведенных по закону на выплату 20 дней (а в первом случае – еще и после оценки скрытых повреждений) суммы значительно увеличились.

В итоге за Citroen получили 187 и 55 тысяч рублей соответственно. Ремонт с учетом «бэушных» кузовных деталей обошелся в 202 и 65 тысяч рублей. Доплатить пришлось, но суммы некритичные.

Шесть лет назад мы писали о других случаях урегулирования ОСАГО. Редакционные Datsun mi-DO и Лада Веста получили несильные удары сзади. Обеим машинам выплат хватило на восстановительный ремонт. Хотя суммы, конечно, были несопоставимы с нынешними примерами: 9,4 и 20,6 тысячи рублей соответственно.

История №2

В Мазду 6, 2018 года выпуска, въехали в очереди на мойку: дедушка перепутал педали. Дверь под замену, крыло и порог – под окраску.

На осмотре в страховой ситуация с редакционным Ситроеном повторилась как под копирку. Едва сфотографировав повреждения, предложили 43 тысячи здесь и сейчас. Конечно, получили отказ.

Далее всё пошло необычно. Выдали направление на сервис, где работу сделали быстро и качественно. Правда, дверь поставили «б/у»: честно предупредили, что на новую перевода от страховой не хватит, да и ждать ее долго. Вразрез с законом, зато машина быстро обрела товарный вид, и к состоянию оригинальной детали вопросов не было.

История №3

В Ford Focus 2014 года влетели по классическому сценарию: МКАД, быстрый левый ряд, едущий сзади проспал торможение. Ремонт крышки багажника, замена бампера с накладкой, небольшие повреждения усилителя и панели (которые, учитывая возраст и износ машины, говоря откровенно, можно проигнорировать). И снова та же история: мол, возьмите 48 тысяч сразу и больше нас не беспокойте.

Особенность случая в том, что этой суммы на устранение видимых повреждений хватит даже с небольшим запасом. Выплата увеличилась сначала после калькуляции, а потом – после осмотра на скрытые повреждения. После качественного ремонта осталась даже сдача. Приятная редкость.

История №4

Мотоциклы – случай особый. Большинство их деталей не подлежит рихтовке-покраске, как у машин. Только замена. Неоригинала практически нет, оригинал очень дорог. Поэтому калькуляции, как правило, выходят огромные.

Вот пример: Honda VTX 1800R 2002 г. в. После падения байк полностью на ходу, все ключевые узлы и ходовая целы. А расчет – на фантастические 625 тысяч с учетом 50‑процентного износа. Рыночная цена целого мотоцикла примерно такая же. Для двухколесных направление на ремонт и не практиковалось, так что выплата пришла по верхнему пределу, 400 тысяч.

Тут повезло с моделью: она распространенная. Что-то нашлось «б/у», что-то китайское, что-то пришлось купить новое оригинальное. «Сдачи» всё равно осталось около трети от суммы. Вот только владелец отнюдь не в прибыли, ведь пострадала еще и экипировка. Однако в размер выплаты уложиться удалось, так что и тут ОСАГО сработало.

История №5 – с каско

ГАЗель порвала крыло и разбила фонарь автомобилю Kia Soul 2016 года выпуска.

Страховая в соответствии с условиями договора дает направление на ремонт. А сервисы отказывают один за другим: большие очереди, нет запчастей, сроки непонятны. Точнее, запчасти доступны, но никому явно не хочется заморачиваться с заказом.

После четырех месяцев переписки и личных визитов (хорошо еще, что машина на ходу) страховая предложила 72 тысячи рублей наличными. С подержанными запчастями ремонт с большим скрипом может влезть в эту сумму. Мытарства продолжаются, и владелец всерьез задумывается: не обратиться ли за выплатой по ОСАГО? И в чем смысл каско?

Выводы и советы потерпевшим

– Страховщики придумали новую уловку по ОСАГО. Предлагают наличные сразу при осмотре, мгновенно. Но – половину от адекватной суммы ущерба. Нагло смотря в глаза, называют это неким «экспресс-урегулированием». Не ведитесь. Ждите положенный срок (20 дней), в течение которого будет сделана калькуляция, и придет выплата. Сумма будет больше, и закон целиком на вашей стороне.

– Каско в новых реалиях перестало работать так, как прежде. Направление на сервис и восстановление новыми запчастями получите в самом исключительном случае. Стоит задвинуть принципиальность, просить компенсацию деньгами, а потом самому искать запчасти и сервис. Или сразу заключать договор, не предусматривающий выдачу направления на ремонт.

– Совсем забыть о каско – всё же не лучший вариант. Сейчас миллионы водителей ездят без ОСАГО из-за дороговизны полисов. Сотрудники Госавтоинспекции спрашивают их не всегда, им это нарушение не шибко интересно. Попадете в ДТП с таким «экономистом» – и останетесь вообще без компенсации. Лучше всё же иметь за собой хоть какую-то защиту.