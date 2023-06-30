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«Автогражданке» (ОСАГО) 20 лет — вспомним, как все начиналось«Автогражданке» (ОСАГО) 20 лет — вспомним, как все начиналось
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«Автогражданке» (ОСАГО) 20 лет — вспомним, как все начиналось

В 2003 году стояла конкретная задача прекратить хаос на дорогах и защитить имущественные интересы и здоровье водителей.

ОСАГО ругают, бесконечно переделывают и улучшают, но сегодня уже очевидно, что этот вид страхования за 20 лет прочно вошел в нашу жизнь и, по большому счету, со своей задачей справляется.

«Автогражданка» позволяет защитить интересы водителей и потерпевших в случае ДТП, обеспечивая компенсацию за причиненный ущерб.

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Начиная с 1 июля 2003 года все граждане России должны были приобрести соответствующий полис, чтобы иметь возможность передвигаться по дорогам страны.

Изначально лимиты страхового возмещения по ОСАГО были установлены: по имуществу – 160 тыс. руб. на всех и не более 120 тыс. руб. одному потерпевшему; по здоровью и жизни – 240 тыс. руб. на всех и не более 160 тыс. руб. одному. Лимиты были расширены в 2014 году до 400 тыс. (имущество) и 500 тыс. рублей (жизнь). В настоящее время эти лимиты все еще действуют, хотя ведется обсуждение возможности их увеличения.

Другими важными вехами в формировании ОСАГО стали:

  • прямое возмещение убытков (ПВУ) по ОСАГО – с 2009 года. С 2014 года ПВУ стало безальтернативным. Потерпевшие в ДТП могут обращаться за страховой выплатой в свою страховую компанию;
  • введение европротокола – с 2009 года. Упростило процедуру урегулирования ДТП;
  • электронный ОСАГО – с 1 июля 2015 года. Электронный полис сегодня можно предъявить сотруднику ГИБДД прямо с экрана мобильного устройства;
  • европротокол можно оформить через мобильное приложение Госуслуги.Авто – с 2019 года;
  • введение тарифного коридора – январь 2019-го. Это сделало страхование более справедливым для водителей с низким уровнем аварийности. Они могут получить более низкий тариф.

Комментарий специалиста

За Рулем

Денис Макаров, член правления СК «Росгосстрах»:

– Основные задачи для ОСАГО сегодня – это, в первую очередь, либерализация страховых тарифов, улучшение страхового покрытия (возможно, его дифференциация для клиентов), полный переход на электронные продажи, максимальное электронное урегулирование убытков и борьба с необоснованными страховыми выплатами в некоторых (проблемных) регионах.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за I квартал 2023 г. (по данным Банка России)

  • РЕСО-Гарантия
  • Ингосстрах
  • АльфаСтрахование
  • ВСК
  • Росгосстрах
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Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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