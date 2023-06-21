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Названы причины, по которым страховщики отказывают водителям в оформлении ОСАГОНазваны причины, по которым страховщики отказывают водителям в оформлении ОСАГО
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Названы причины, по которым страховщики отказывают водителям в оформлении ОСАГО

Количество жалоб водителей по этому поводу в Центробанк за три года выросло в шесть раз.

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Центральный банк России поделился статистикой, согласно которой в 2023 году в заключении договоров ОСАГО автовладельцам отказали более чем 4 тыс. раз. Для сравнения, в 2021 году таких отказов было немногим более 2,5 тыс.

Большинство жалоб связано с системой оформления электронных полисов, когда из-за различных технических сбоев гражданин не мог этого сделать. В то же время немало недовольства со стороны водителей вызывают случаи навязывания допуслуг страховыми компаниями.

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Чаще всего отказы оформить «автогражданку» получают автовладельцы из других регионов, таксисты и владельцы мотоциклов, отмечает автоюрист Сергей Радько. Он напоминает, что страховые компании не вправе это делать, так как ОСАГО является обязательным документом.

В случае неправомерного отказа он советует автовладельцам доказывать свою правоту в офисе страховщика.

«Берите свидетелей, снимайте работу специалиста на видео, чтобы он назвал конкретную причину отказа. Пишите жалобы в ЦБ и другие контролирующие органы», — посоветовал эксперт.

Источник: Парламентская газета

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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