Сколько машин ездит без ОСАГО? Итог вас удивит! — журнал За рулем

Сколько машин ездит без ОСАГО? Итог вас удивит!

Точного ответа на данный вопрос нет, но я попытался подсчитать.

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В последнее время многие эксперты говорят о том, что без полиса страхования автогражданской ответственности ездит чуть ли не каждый второй автомобилист. Я решил проверить, так ли это. И, в конце концов, сколько же действительно водителей ездит без полиса?

Мой эксперимент очень прост, повторить его может каждый. Берем несколько крупных городов, переписываем номера автомобилей, которые движутся в потоке, то есть должны иметь полис ОСАГО, потом заходим на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) и проверяем в удобном онлайн-сервисе, есть ли полис у конкретного автомобиля. Далее нормируем полученные данные по количеству автомобилей в регионе и получаем долю тех, кто нарушает ПДД и полис не покупает.

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В моем небольшом эксперименте приняли невольное участие 1145 автомобилей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска. По всем этим автомобилям я проверил, есть ли у них ОСАГО. Данные отражают четверть автопарка в России. Результаты таковы:

Город

Нет ОСАГО (из числа проверенных машин)

Доля в автопарке страны после нормирования

Новосибирск

14%

1,0%

Челябинск

9%

0,9%

Санкт-Петербург + Ленинградская область

3%

0,6%

Москва + Московская область

9%

4,6%

Екатеринбург

18%

2,1%

Всего

9,2%

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Результаты интересные. Рекордсменом по количеству автомобилей без ОСАГО оказался Екатеринбург, в котором 18% авто, зафиксированных в потоке, не имели полиса. А самым дисциплинированным городом оказался Санкт-Петербург (и Ленинградская область, конечно же), где всего 3% автомобилей были без страховки. Я даже перепроверил — да, это действительно так. После нормирования на размер автопарка конкретного региона получается, что без ОСАГО ездит 9,2% автомобилей. Недавно мы оценили размер эксплуатируемого автопарка в России — это примерно 45 миллионов автомобилей, то есть без ОСАГО в стране ездит около 4 млн машин (9,2% от 45 млн).

Кто будет проверять подлинность полиса ОСАГО?

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Всё это интересно в контексте того, что уже скоро отсутствие ОСАГО у автомобиля будут проверять не журналисты, а вполне конкретные правоохранительные органы с помощью камер фиксации нарушений. Которые в автоматическом режиме будут проверять то, что проверил я. Штраф за отсутствие ОСАГО — 800 рублей, выписываться он будет один раз в сутки.

С учетом того, как медленно у нас обрабатываются данные с камер, владелец автомобиля без полиса может получить с десяток штрафов до того момента, когда придет первый из них. Моя рекомендация — если вы ездите без ОСАГО по каким-то причинам, сейчас самое время его приобрести, ведь камеры могут включить на этот вид нарушения совершенно неожиданно.

Уже скоро отсутствие ОСАГО будут проверять правоохранительные органы с помощью камер фиксации

Сколько стоит ОСАГО?

Но, как мне кажется, у кнута всегда должен быть и пряник. Уже два года я наблюдаю удивительную картину: 91% автомобилистов в декабре (опрос годом ранее дал такой же показатель) указали на основную проблему в ОСАГО — это так называемая «амортизация». Она была введена как «социальная» функция, якобы снижающая стоимость полиса, но узаконивающая недоплату по стоимости запчастей до 50% (а на заре ОСАГО было вообще до 80%!). Но, как оказалось, экономия крайне незначительная, в среднем 1200 рублей на полисе, а если водитель становится виновником ДТП, то иск от пострадавшего с требованием компенсировать разницу между страховой выплатой и реальной суммой ущерба практически гарантирован.

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Почти все автомобилисты говорят, что хотят быть защищенными полностью, чтобы не было потом судов и списаний денег приставами — дескать, отменяйте амортизацию, мы доплатим эти 1200 рублей. Но воз и ныне там, пока движений в сторону отказа от старой модели нет.

Тем временем суды начинают получать подобные иски о возмещении части ущерба уже десятками тысяч, скоро счет пойдет на сотни тысяч, а всего ежегодно у нас происходит около двух миллионов ДТП. Хватит ли у нас судей, чтобы рассудить всех автомобилистов? Или нет?

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