В ОСАГО пересмотрят стоимость запчастей для ремонта авто

Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку сведений о реальной стоимости запасных частей и актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и работ в рамках ОСАГО.
Справочники используются при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору «автогражданки», напомнил президент РСА Евгений Уфимцев.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Действующие сейчас справочники вступили в силу 19 декабря 2022 года.
Уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей на российском рынке.
Частота обновления справочников позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла в связи с непростой ситуацией на рынке автозапчастей», — пояснил Евгений Уфимцев.
Публичная проверка справочников завершится 27 февраля 2023 года.
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Источник: korins.ru
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