В ОСАГО пересмотрят стоимость запчастей для ремонта авто — журнал За рулем

В ОСАГО пересмотрят стоимость запчастей для ремонта авто

Непростая ситуация на рынке привела к дефициту отдельных деталей и нестабильности цен. А ведь от этого напрямую зависит восстановительный ремонт автомобиля по «автогражданке».

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Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку сведений о реальной стоимости запасных частей и актуализированных версий справочников средней стоимости материалов и работ в рамках ОСАГО.

Справочники используются при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору «автогражданки», напомнил президент РСА Евгений Уфимцев.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Действующие сейчас справочники вступили в силу 19 декабря 2022 года.

Уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей на российском рынке.

Частота обновления справочников позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла в связи с непростой ситуацией на рынке автозапчастей», — пояснил Евгений Уфимцев.

Публичная проверка справочников завершится 27 февраля 2023 года.

Источник: korins.ru

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