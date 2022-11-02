Сколько автомобилей ездит по России? Итог вас удивит! — журнал За рулем

Сколько автомобилей ездит по России? Итог вас удивит!

На учете в ГИБДД числятся 56 миллионов машин, 45,5 миллиона из них легковые, а каждая десятая — старше 30 лет. Эксперт «За рулем» изучил данные страховщиков и продавцов — и выяснилось кое-что совсем неожиданное.

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В ходе недавних дискуссий в Общественной палате РФ встал вопрос: сколько в России автомобилей и сколько из них ездят по дорогам, а не стоят в гараже на приколе или вообще уже не существуют?

Для ответа на этот вопрос мы обратились в аналитическое агентство «Автостат», которое предоставило данные по парку и возрасту зарегистрированных автомобилей в России по состоянию на 01.07.2022 г.

Что говорит статистика

(Инфографика подготовлена по данным агентства «Автостат»)

Доля автомобилей старше 30 лет внезапно больше, чем доля автомобилей в возрасте от 25 до 30 лет. Но все ли «старички» эксплуатируются? Тридцатилетний автомобиль выпущен в 1992 году! Почему их так много в базе? И видим ли мы их на дорогах?

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Почему так много машин старше 30 лет?

За последние месяцы я проехал по стране 29 тысяч километров. Был везде — от Мурманска до Магадана, от Владивостока до Челябинска. И 30‑летние автомобили (и более старые) на дороге встречал крайне редко. А ведь по статистике это каждый десятый автомобиль в стране!

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То есть автомобили в базе есть, а на дороге их нет. Может быть, стоят в гаражах, а может быть и вовсе уже давно сданы на металлолом.

Стоп! Есть же транспортный налог: зачем держать старый автомобиль зарегистрированным в ГИБДД, если за него надо продолжать платить? Сумма небольшая, но всё равно зачем? Деньги карман жмут?

Объяснение такому явлению есть — льготы по транспортному налогу.

  • Во‑первых, льготы по уплате налога есть у широких категорий граждан, это миллионы человек, например, инвалиды I и II групп.
  • Во‑вторых, в некоторых регионах для автомобилей с мощностью двигателя меньше определенного количества лошадиных сил транспортный налог отсутствует. Платить его не надо.

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Сколько автовладельцев в России не платит транспортный налог, неизвестно, но по данным налоговой от 2017 года половина автопарка в России — автомобили с двигателями до 100 л. с. Это дает основание предположить, что часть этого парка попросту уже не существует, но болтается на учете в ГИБДД — например, потому, что автовладелец не удосужился снять машину с учета.

В пользу этой гипотезы говорят цифры. Так, например, мотоциклов старше 30 лет у нас в стране 67% от общего количества. Видим ли мы такое невероятное количество Уралов М67 и Юпитеров на дорогах? Я не вижу. Скорее всего, этих мотоциклов уже давно не существует, но в базе ГИБДД они числятся.

Доля грузовиков старше 30 лет тоже аномально высокая — 33%, но ездят ли они по дорогам? ЗИЛы я встречал только на трассе Колыма, да и там их мало.

Точка отсчета

Сколько автомобилей ездит по России? Итог вас удивит!
А знаете ли вы, сколько автомобилей бегало по дорогам нашей страны в далеком 1928 году, когда вышел в свет самый первый номер журнала «За рулем»?

Цитата из передовицы:

«Мы имеем по статистике 19 000 машин, из коих около 6–7 тысяч —жалкие инвалиды, которые числятся машинами только номинально. 12 тысяч машин на ходу на весь необъятный СССР — это цифра, над которой нужно призадуматься».

И еще несколько интересных цифр из 1928 года (данные из брошюры «Автомобиль в цифрах», подготовленной Центральным статистическим управлением):

  • число жителей на 1 автомобиль 7000
  • число автомобилей на 1 кв. км территории 0,00097
  • число автомобилей на 1 км всех дорог 0,006
  • число автомобилей на 1 км шоссейных дорог 0,35

Подводим итоги

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По данным сервисов размещения объявлений о продажах легковушек, средний возраст автомобиля, который продается и покупается, то есть находится в эксплуатации, составляет 12 лет. Средний возраст автомобилей, которые в базе, — почти 15 лет. Исходя из этого соотношения, можно сделать вывод, что 20% автопарка, который зарегистрирован, попросту не существует или стоит в гаражах.

То есть по российским дорогам ездит 45 миллионов разных автомобилей и мотоциклов, что косвенно подтверждается РСА (Российским союзом автостраховщиков): по данным страховщиков, количество автомобилей без ОСАГО на дорогах России уже несколько лет стабильно и составляет 6 млн, а количество активных полисов на конец первого полугодия 2022 года составляло 38,6 млн.

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Так что живых (эксплуатирующихся) машин в нашей стране гораздо меньше, чем принято считать. Изменит ли это знание нашу жизнь? Нет, конечно. Но факт интересный.

Фото: Сергей Киселев/АГН«Москва» и «За рулем»

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