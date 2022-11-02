Сколько автомобилей ездит по России? Итог вас удивит!

На учете в ГИБДД числятся 56 миллионов машин, 45,5 миллиона из них легковые, а каждая десятая — старше 30 лет. Эксперт «За рулем» изучил данные страховщиков и продавцов — и выяснилось кое-что совсем неожиданное.

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В ходе недавних дискуссий в Общественной палате РФ встал вопрос: сколько в России автомобилей и сколько из них ездят по дорогам, а не стоят в гараже на приколе или вообще уже не существуют?

Для ответа на этот вопрос мы обратились в аналитическое агентство «Автостат», которое предоставило данные по парку и возрасту зарегистрированных автомобилей в России по состоянию на 01.07.2022 г.

Что говорит статистика

(Инфографика подготовлена по данным агентства «Автостат»)

Доля автомобилей старше 30 лет внезапно больше, чем доля автомобилей в возрасте от 25 до 30 лет. Но все ли «старички» эксплуатируются? Тридцатилетний автомобиль выпущен в 1992 году! Почему их так много в базе? И видим ли мы их на дорогах?

Почему так много машин старше 30 лет?

За последние месяцы я проехал по стране 29 тысяч километров. Был везде — от Мурманска до Магадана, от Владивостока до Челябинска. И 30‑летние автомобили (и более старые) на дороге встречал крайне редко. А ведь по статистике это каждый десятый автомобиль в стране!

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То есть автомобили в базе есть, а на дороге их нет. Может быть, стоят в гаражах, а может быть и вовсе уже давно сданы на металлолом.

Стоп! Есть же транспортный налог: зачем держать старый автомобиль зарегистрированным в ГИБДД, если за него надо продолжать платить? Сумма небольшая, но всё равно зачем? Деньги карман жмут?

Объяснение такому явлению есть — льготы по транспортному налогу.

Во‑первых, льготы по уплате налога есть у широких категорий граждан, это миллионы человек, например, инвалиды I и II групп.

Во‑вторых, в некоторых регионах для автомобилей с мощностью двигателя меньше определенного количества лошадиных сил транспортный налог отсутствует. Платить его не надо.

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Сколько автовладельцев в России не платит транспортный налог, неизвестно, но по данным налоговой от 2017 года половина автопарка в России — автомобили с двигателями до 100 л. с. Это дает основание предположить, что часть этого парка попросту уже не существует, но болтается на учете в ГИБДД — например, потому, что автовладелец не удосужился снять машину с учета.

В пользу этой гипотезы говорят цифры. Так, например, мотоциклов старше 30 лет у нас в стране 67% от общего количества. Видим ли мы такое невероятное количество Уралов М67 и Юпитеров на дорогах? Я не вижу. Скорее всего, этих мотоциклов уже давно не существует, но в базе ГИБДД они числятся.

Доля грузовиков старше 30 лет тоже аномально высокая — 33%, но ездят ли они по дорогам? ЗИЛы я встречал только на трассе Колыма, да и там их мало.

Точка отсчета

А знаете ли вы, сколько автомобилей бегало по дорогам нашей страны в далеком 1928 году, когда вышел в свет самый первый номер журнала «За рулем»

«Мы имеем по статистике 19 000 машин, из коих около 6–7 тысяч —жалкие инвалиды, которые числятся машинами только номинально. 12 тысяч машин на ходу на весь необъятный СССР — это цифра, над которой нужно призадуматься».

И еще несколько интересных цифр из 1928 года (данные из брошюры «Автомобиль в цифрах», подготовленной Центральным статистическим управлением):

число жителей на 1 автомобиль 7000

7000 число автомобилей на 1 кв. км территории 0,00097

0,00097 число автомобилей на 1 км всех дорог 0,006

0,006 число автомобилей на 1 км шоссейных дорог 0,35

Подводим итоги

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По данным сервисов размещения объявлений о продажах легковушек, средний возраст автомобиля, который продается и покупается, то есть находится в эксплуатации, составляет 12 лет. Средний возраст автомобилей, которые в базе, — почти 15 лет. Исходя из этого соотношения, можно сделать вывод, что 20% автопарка, который зарегистрирован, попросту не существует или стоит в гаражах.

То есть по российским дорогам ездит 45 миллионов разных автомобилей и мотоциклов, что косвенно подтверждается РСА (Российским союзом автостраховщиков): по данным страховщиков, количество автомобилей без ОСАГО на дорогах России уже несколько лет стабильно и составляет 6 млн, а количество активных полисов на конец первого полугодия 2022 года составляло 38,6 млн.

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Так что живых (эксплуатирующихся) машин в нашей стране гораздо меньше, чем принято считать. Изменит ли это знание нашу жизнь? Нет, конечно. Но факт интересный.

Фото: Сергей Киселев/АГН«Москва» и «За рулем»