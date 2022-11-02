Сколько автомобилей ездит по России? Итог вас удивит!

В ходе недавних дискуссий в Общественной палате РФ встал вопрос: сколько в России автомобилей и сколько из них ездят по дорогам, а не стоят в гараже на приколе или вообще уже не существуют?
Для ответа на этот вопрос мы обратились в аналитическое агентство «Автостат», которое предоставило данные по парку и возрасту зарегистрированных автомобилей в России по состоянию на 01.07.2022 г.
Что говорит статистика
(Инфографика подготовлена по данным агентства «Автостат»)
Доля автомобилей старше 30 лет внезапно больше, чем доля автомобилей в возрасте от 25 до 30 лет. Но все ли «старички» эксплуатируются? Тридцатилетний автомобиль выпущен в 1992 году! Почему их так много в базе? И видим ли мы их на дорогах?
Почему так много машин старше 30 лет?
За последние месяцы я проехал по стране 29 тысяч километров. Был везде — от Мурманска до Магадана, от Владивостока до Челябинска. И 30‑летние автомобили (и более старые) на дороге встречал крайне редко. А ведь по статистике это каждый десятый автомобиль в стране!
То есть автомобили в базе есть, а на дороге их нет. Может быть, стоят в гаражах, а может быть и вовсе уже давно сданы на металлолом.
Стоп! Есть же транспортный налог: зачем держать старый автомобиль зарегистрированным в ГИБДД, если за него надо продолжать платить? Сумма небольшая, но всё равно зачем? Деньги карман жмут?
Объяснение такому явлению есть — льготы по транспортному налогу.
- Во‑первых, льготы по уплате налога есть у широких категорий граждан, это миллионы человек, например, инвалиды I и II групп.
- Во‑вторых, в некоторых регионах для автомобилей с мощностью двигателя меньше определенного количества лошадиных сил транспортный налог отсутствует. Платить его не надо.
Сколько автовладельцев в России не платит транспортный налог, неизвестно, но по данным налоговой от 2017 года половина автопарка в России — автомобили с двигателями до 100 л. с. Это дает основание предположить, что часть этого парка попросту уже не существует, но болтается на учете в ГИБДД — например, потому, что автовладелец не удосужился снять машину с учета.
В пользу этой гипотезы говорят цифры. Так, например, мотоциклов старше 30 лет у нас в стране 67% от общего количества. Видим ли мы такое невероятное количество Уралов М67 и Юпитеров на дорогах? Я не вижу. Скорее всего, этих мотоциклов уже давно не существует, но в базе ГИБДД они числятся.
Доля грузовиков старше 30 лет тоже аномально высокая — 33%, но ездят ли они по дорогам? ЗИЛы я встречал только на трассе Колыма, да и там их мало.
Точка отсчета
Цитата из передовицы:
«Мы имеем по статистике 19 000 машин, из коих около 6–7 тысяч —жалкие инвалиды, которые числятся машинами только номинально. 12 тысяч машин на ходу на весь необъятный СССР — это цифра, над которой нужно призадуматься».
И еще несколько интересных цифр из 1928 года (данные из брошюры «Автомобиль в цифрах», подготовленной Центральным статистическим управлением):
- число жителей на 1 автомобиль 7000
- число автомобилей на 1 кв. км территории 0,00097
- число автомобилей на 1 км всех дорог 0,006
- число автомобилей на 1 км шоссейных дорог 0,35
Подводим итоги
По данным сервисов размещения объявлений о продажах легковушек, средний возраст автомобиля, который продается и покупается, то есть находится в эксплуатации, составляет 12 лет. Средний возраст автомобилей, которые в базе, — почти 15 лет. Исходя из этого соотношения, можно сделать вывод, что 20% автопарка, который зарегистрирован, попросту не существует или стоит в гаражах.
То есть по российским дорогам ездит 45 миллионов разных автомобилей и мотоциклов, что косвенно подтверждается РСА (Российским союзом автостраховщиков): по данным страховщиков, количество автомобилей без ОСАГО на дорогах России уже несколько лет стабильно и составляет 6 млн, а количество активных полисов на конец первого полугодия 2022 года составляло 38,6 млн.
Так что живых (эксплуатирующихся) машин в нашей стране гораздо меньше, чем принято считать. Изменит ли это знание нашу жизнь? Нет, конечно. Но факт интересный.
- Как показал недавний опрос «За рулем» и «Автостата», транспортным средствам 36% наших читателей больше 10 лет, еще у 17% 8-10-летние автомобили, у 18% — 5-7-летние и только у 29% относительно свежие авто.
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Фото: Сергей Киселев/АГН«Москва» и «За рулем»