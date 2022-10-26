И тенденции неутешительные, потому что все меньше новых машин будет поступать для обновления автопарка, полагает наш эксперт.

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На минувшей неделе «За рулем» и «Автостат» провели опрос с целью узнать, какого возраста машины у наших читателей. Выяснилось, что транспортным средствам 36% респондентов больше 10 лет, еще у 17% 8-10-летние автомобили, у 18% — 5-7-летние и только у 29% относительно свежие авто.

Происходящее на авторынке в последние полгода не радует, новых машин становится все меньше. Из последнего: вслед за своими коллегами-конкурентами закрыть производство и уйти из России практически решили корейские Hyundai и Kia.

А китайцы, на которых возлагаются большие надежды, не очень торопятся насыщать наш рынок новыми автомобилями. О том, что дальше будет происходить с российским автопарком, рассказал специалист.

Комментарий эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат»:

Сегодня средний возраст легкового автомобиля в нашей стране, по данным агентства, составляет 14 лет. Причем за последние пять лет этот показатель увеличился на год. И это в ситуации, когда ежегодный объем рынка новых машин составлял 1,3–1,6 млн единиц. В 2022 году, по нашим прогнозам, он может опуститься до уровня чуть более 600 тыс. штук, а для восстановления хотя бы до 1 млн единиц ему может потребоваться не менее 3–4 лет.

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Это значит, что темпы старения российского автопарка только усилятся, потому что все меньше новых машин будет поступать для его обновления. Да, в каких-то регионах парк будет моложе, например, в тех же столичных мегаполисах или Татарстане, а вот в субъектах Дальнего Востока он будет оставаться старым, но в целом по стране средний возраст парка будет и дальше расти.





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