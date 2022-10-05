Дилерам не хватает сотрудников для продажи бэушек

Специалисты по выкупу подержанных автомобилей и специалисты сервиса — сейчас наиболее востребованные сотрудники.

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Крупнейший автодилер «Рольф» расширяет штат для развития бизнеса в сегменте машин с пробегом — готовых специалистов на этом рынке по-прежнему недостаточно. Говорят о дефиците готовых специалистов на рынке и другие дилеры.

Сложности с кадрами возникли у дилеров в том числе из-за объявления о частичной мобилизации. Одновременно активизировались клиенты, желающие продать свой автомобиль с пробегом.

«Рольф» активно ищет персонал в регионах — планирует нанять около тысячи человек для расширения бизнеса в Москве и Подмосковье, рассказали собеседники «Коммерсанта» среди рекрутеров.

Согласно отчетности дилера, на машины с пробегом в прошлом году уже приходилось свыше 50% продаж. Средняя загрузка сервисных мощностей «Рольфа» в 2021 году приближалась к максимальной — 90%, точки выкупа машин предполагалось открыть в этом году в 11 регионах.

В «Автодоме» говорят, что сейчас компания старается удержать сотрудников сервиса. Это узкоспециализированные специалисты, которых некем заменить. У другого крупного дилера — «Ключавто» — на собственном карьерном сайте открыто 134 вакансии.

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В сети автосалонов Fresh Auto также отметили дефицит высококвалифицированных кадров: менеджеров по выкупу автомобилей с пробегом, диагностов, мотористов и автомехаников. Здесь работает более 2 тыс. сотрудников, 65% из них — в сегменте подержанных автомобилей.

Специалисты отмечают, что сервис и бизнес с автомобилями с пробегом — сегменты, в которых сейчас можно развиваться, в отличие от сегмента новых автомобилей, где число марок будет сокращаться, а предложение останется ограниченным.

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