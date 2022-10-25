Kia рассматривает полный уход из России

Компания Kia обеспокоена ростом неопределенности из-за затягивающейся ситуации на Украине.

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В худшем случае речь может пойти о полном закрытии российского бизнеса и прекращении продаж Kia и Hyundai, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Ву-Чжон Чжу.

Мы рассмотрим возможность ведения бизнеса только по послепродажному обслуживанию, потому что сейчас у нас в принципе нет возможности поставлять (в Россию) автомобили», — заявил Ву-Чжон Чжу.

Помимо импорта и дилерской сети к активам Kia в РФ относится завод ХММР в Санкт-Петербурге, управляемый дочерней компанией Hyundai Motor Co., но он с начала весны находится в режиме простоя. От комментариев относительно возможной продажи ХММР Ву-Чжон Чжу отказался.

Издание приводит статистику Samsung Securities Co: в 2021 году Kia была вторым по популярности автомобильным брендом в России после Lada, заняв долю около 12%; третьим с 11% стал Hyundai. А российские продажи Kia в том же году составили 6% от мировых продаж бренда.

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