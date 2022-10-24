Российские машины Evolute - начались продажи

Автомобили марки уже появились в дилерских центрах - и в шоу-румах, и на складах.

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В России стартовали продажи российских электромобилей Evolute от «Моторинвеста», которые производятся в Липецкой области.

Электромобилями начали торговать «Рольф», «Панавто», «Мэйджор», «Авилон», «Ключавто», «КАН Авто», «Автолига», «Автомир», «Автодель»… Также объявления о продаже машин появились на Авто.ру и Авито Авто.

Ранее мы писали о начале производства электромобилей Evolute. Объем их ежегодного выпуска может достигать более 100 тысяч автомобилей. В модельном ряду представлены седан, кроссовер и кросскупе, а также минивэн.

«Относительно бренда Evolute можно сказать, что ожидания от марки очень высокие. В подтверждение этому: между „Авилоном“ и „Моторинвестом“ подписано соглашение о партнерстве. На данный момент мы уже заключили контракты с крупными корпоративными клиентами на поставку свыше 100 автомобилей Evolute. Первые автомобили бренда мы ждем в ближайшее время, в четвертом квартале поступит большая партия из 200 автомобилей, а в течение 1,5 — 2 месяцев готовимся к получению внедорожника класса „люкс“ Voyah Free („Моторинвест“ является его дистрибьютором. — Прим. ред.). Клиентам будет доступен заказ автомобилей Evolute в желаемой комплектации, в таком случае срок ожидания будет составлять около 2 месяцев», — рассказал «Автостату» директор дилерских центров Mercedes-Benz, Audi и Evolute АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

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Пока в продажу поступил седан Evolute i-PRO по цене 2 990 000 рублей. Другие модели появятся позже и будут стоить от 3 490 000 рублей. Этот электромобиль имеет 150-сильный мотор и запас хода до 433 км на одной зарядке.

Следует подчеркнуть, что это цены без учета скидок по госпрограмме, которая составляет 25%, но не более 625 тысяч рублей. То есть, Evolute i-PRO обойдется в сумму от 2 365 000 рублей.