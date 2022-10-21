Новый кроссовер Skoda — компактный и недорогой — журнал За рулем

Новый кроссовер Skoda — компактный и недорогой

По сути, Yeti возвращается, но в новом виде и с новыми возможностями.

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Первое поколение Skoda Fabia было представлено еще в 1999 году на автосалоне во Франкфурте и уже более двух десятилетий является одним из бестселлеров марки. Теперь из модели хотят сделать кроссовер — субкомпактный, но вместительный, технологичный и недорогой.

Кроссовер будет построен на платформе MEB от Volkswagen. Автомобиль сейчас только разрабатывают, но в сети уже появился неофициальный рендер модели, который предполагает, как она может выглядеть.

Новый кроссовер Skoda — компактный и недорогой

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Хужожник использовал дизайн концепта Vision 7S, который имеет новый логотип и фирменный стиль Skoda. Также были добавлены Т-образные фары. Силуэт автомобиля в меру обтекаем и у него большие окна с низкой плечевой линией, чтобы сделать салон светлее и визуально просторнее.

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Внутри, скорее всего, будет цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы, проекционный дисплей, отображающий информацию для водителя на лобовом стекле, и минимум физических кнопок.

И, конечно же, это будет электромобиль. Пока, согласно слухам, известно только одно: запас хода нового кроссовера будет составлять около 400 километров.

Фото: Motor1.com

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