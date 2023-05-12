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В штрафах с камер за отсутствие ОСАГО нашли пользу для всех

Водителей продолжают готовить к тому, что такой штраф скоро все-таки появится.

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Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев высказал мнение, что введение штрафов с камер для водителей, которые ездят без ОСАГО, направлено на защиту «добросовестных автовладельцев» и снижение стоимости полиса.

Глава РСА считает, что автоматические штрафы значительно снизят количество автомобилистов, которые передвигаются по российским дорогам без «автогражданки». Таких, по его словам, сейчас более 10%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме того, повышение количества водителей с ОСАГО позволит снизить стоимость страхования автогражданской ответственности. По расчетам Финансового университета при Правительстве РФ, в среднем, российский автовладелец платит за человека без полиса 596 рублей.

Введение автоматических штрафов с камер за отсутствие полисов ОСАГО защитит интересы добросовестных автовладельцев. Недобросовестные автовладельцы, ездящие без полиса ОСАГО, создают дополнительную финансовую нагрузку на тех, кто покупает полис обязательной «автогражданки», – отметил Уфимцев.
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Источник: Известия

Фото: depositphotos.com

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