Срок ремонта авто по ОСАГО увеличится до 45 дней
Вопрос об увеличении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней вновь на повестке дня. Теперь уже им озадачились в Совете Федерации, рекомендовав Минфину временно ввести такой норматив. Но сколько продлится такое нововведение, не уточняется.
Помимо увеличения сроков ремонта сенаторы предложили ЦБ и Российскому союзу страховщиков рассмотреть возможность обновлять единые справочники с ценами на запчасти при расчете стоимости ремонта чаще, чем раз в квартал, из-за их высокой волатильности.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На совещании в Совфеде также было предложено вернуться к рассмотрению вопроса о возможности использования при ремонте авто по ОСАГО б/у деталей, которые не влияют на безопасность движения.
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Источник: Ведомости
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