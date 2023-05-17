Ущерб по ОСАГО можно будет урегулировать через госуслуги
С 15 июля на портале Госуслуг откроется урегулирование ОСАГО по европротоколу. Таким образом, водителям не потребуется визит в страховую компанию и заполнение бумажных заявлений, рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
По его словам, это станет принципиально новым шагом в развитии страхования в России. Аналогичного сервиса с использованием государственных информационных ресурсов нет ни в одной стране мира, добавил глава РСА.
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Он пояснил, что в случае ДТП все формы можно будет заполнить прямо на месте, а часть – дома, через личный кабинет на портале Госуслуг. На первом этапе урегулирование убытка в электронном виде будет возможно только по процедуре прямого возмещения убытков – обращения к «своему» страховщику, причем для случаев, оформленных по европротоколу.
Заявление о возмещении подается через личный кабинет на Госуслугах, в него из профиля гражданина подтягиваются данные по автомобилю и водителю. Затем в личном кабинете формируется полный пакет документов: и заявление о страховом случае, и документы, предусмотренные правилами ОСАГО», – пояснил глава РСА.
При этом он добавил, что с 15 июля 2023 года осмотр автомобиля можно провести дистанционно, но пока только на площадке страховщика и если страховая компания согласна на такой вид осмотра. Если возможности провести дистанционный осмотр у страховщика нет, то осмотры проходят в традиционном формате.
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Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»
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