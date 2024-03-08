Какие документы нужны для оформления «короткого» полиса ОСАГО — объясняем

В России начали оформлять «короткое» ОСАГО: кто воспользуется и сколько стоит

В России со 2 марта 2024 года начали продавать полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Такой краткосрочный полис будет востребован у таксистов, нерегулярно занимающихся перевозками, у водителей, которые пользуются автомобилем только в дачный сезон, или у тех автовладельцев, которым нужно совершить разовую поездку, а также его оценят водители, у которых заканчивается ОСАГО, но им необходимо продать свою машину.

Отмечается, что цена такого краткосрочного договора ОСАГО будет ниже годового, для этого страховщики применят понижающие коэффициенты. Причем каждая страховая компания будет устанавливать их индивидуально для каждого клиента. Полномочия по установке размера коэффициента в зависимости от срока действия краткосрочного полиса возложены на страховщиков, в отличие от других коэффициентов, устанавливаемых Банком России.

Договор вступит в действие через три дня после того, как он будет подписан, подчеркивают страховщики. Другими словами, подвыпивший владелец машины не сможет быстро оформить полис для того, чтобы его довез до дома трезвый товарищ.

«Договор может начать действовать раньше, чем через 3 дня, но только при условии, что на это есть согласие обеих сторон договора – и страховщика, и страхователя. Эта мера необходима, в том числе, для минимизации риска мошеннических действий», – уточнили страховщики.

Это позволит избежать случаев заключения договоров с целью мошенничества, убеждены в страховой компании. Хотя юрист в области автострахования Илья Афанасьев не видит подобных рисков, он считает, что краткосрочные полисы в принципе не будут пользоваться высоким спросом у автовладельцев.

Его мнение разделяет и эксперт в области автострахования Сергей Беляков, он назвал оформление такого полиса слишком дорогой услугой, а трехдневное ожидание его вступления в силу – неудобным.

Для оформления краткосрочного полиса ОСАГО понадобятся документы на страхователя и на транспортное средство. Примечательно, что водительское удостоверение не нужно предъявлять – водителей в полис вписывать не будут.

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Источник: autonews.ru