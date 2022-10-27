«Плюс» или «масса»: какую клемму снимать первой, знаете?

Если родные клеммы испорчены настолько, что никакая чистка или затяжка им уже не помогут восстановить контакт между аккумулятором и электропроводкой, выход один — приобрести новые. Установить их правильно помогут подсказки экспертов «За рулем».

Порядок замены клеммы

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Старую клемму нужно просто отрезать. Далее — зачистить небольшой участок провода и осмотреть состояние проволочек. Если они окислены, их следует зачистить. Еще лучше залудить их оловом с помощью мощного паяльника.

После этого можно зажать конец провода в клемме, которая приспособлена для такого типа крепления. Если провод заканчивается кольцевой клеммой, то ее нужно просто прикрепить к новому наконечнику. При сильном повреждении всего провода его следует заменить на имеющийся в продаже провод с двумя клеммами.

А затем применить тот наконечник, который получил высокую оценку в нашем тесте.

Какую клемму снимать первой?

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При проведении работ есть смысл отсоединить обе клеммы, а порой даже снять АКБ. Но, в любом случае, первым лучше отключать «массовый» провод . Объяснение простое: это снижает вероятность случайного замыкания при работе с металлическим инструментом.

Если первой отцепить плюсовую клемму, то можно случайно «коротнуть» положительный вывод батареи на любой близлежащий «металл» — готово замыкание. А при отсоединении «массового» провода подобного случиться не может.

Чем чистить

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В жигулевские времена помогала слабенькая наждачка — хотя остается риск, что твердые абразивные частицы внедрятся в мягкий металл, ухудшая контакт.

В продаже есть и более зверское приспособление: специальный «чистильщик» (на фото).

Для механической чистки годятся и радикальные средства.

Более щадящий метод — содовый раствор и тряпочка.