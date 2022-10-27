Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь

Виновата может быть простенькая деталь — конечно, если аккумуляторная батарея полностью заряжена.

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Батарея жива, а мотор не пускается? На прежних автомобилях вроде Жигулей при этом одновременно с поворотом ключа дружно гасли все лампочки. На современных машинах ничего не гаснет, но на табло появляется пугающая надпись типа «Низкий заряд АКБ». То же может сообщить и световой индикатор с нарисованной батареей.

Приговор, как правило, выносится быстро: виновата АКБ, будь она хоть трижды заряжена. Между тем причина может быть прозаичнее: плохой контакт между полюсными выводами батареи и клеммами штатных автомобильных проводов , которые к ним присоединяются. Энергия батареи идет на бесполезный нагрев этого контакта.

Кто испортил контакт?

Будь напряжение в бортовой сети существенно выше (скажем, 220 В), подобных проблем бы не было, но при огромных стартерных токах они неизбежны. Причины плохого контакта бывают разными.

Окисление клемм и выводов. Чаще всего это происходит вследствие попадания на их поверхность электролита или проникающих из корпуса батареи газов. Ослабление крепежа из-за вибрации или вследствие недостаточного момента затяжки при работах с электропроводкой. Зачастую клемму вообще не затягивают, а просто набрасывают на полюсной вывод: работает — и ладно. При этом возникает электроэрозия контактных поверхностей. Третий, редкий на сегодня вариант: заботливый владелец то и дело чистит клеммы и выводы наждачной бумагой, изменяя их исходную геометрию, а после этого затягивание крепежа не обеспечивает контакт.

Что делать, если родные клеммы испорчены настолько, что никакая чистка или затяжка им уже не помогут? Приобрести новые!

Мы раздобыли полтора десятка разных клемм и всесторонне их изучили.

Совет: при покупке клеммы смотрите на размеры, сопоставляя их с исходным вариантом. Встречаются разные варианты конфигурации клемм (например, европейская и азиатская).

Размеры полюсных выводов АКБ европейского и азиатского стандартов, мм

В ходе экспертизы мы оценили крепежные элементы клемм — от затяжки до крепления провода. Определили их массу: при прочих равных более тяжелое крепление при прохождении стартерного тока сильно нагреться не успеет. Оценили устойчивость материала клемм к раствору кислоты, применяемой в батареях.

Что испытывали?

Alca Art. 509000, Германия Полюсные зажимы

Масса 88 г (2 штуки)

Примерная цена 280 ₽

Обжим клеммы — слабеньким дюймовым болтом. Провод прижимается тоненькой пластиной. Кислоты не боится, но рекомендовать можем только в отсутствии лучших предложений. Autoprofi BAT/TER-103 Клемма аккумулятора

Масса 83 г

Примерная цена 250 ₽

Клемма кислоты не боится. Применен дюймовый крепеж, при этом провод ­держат два тонких болтика. Рекомендовать не можем. Autoprofi BAT/TER-105 Клемма аккумулятора 218959

Масса 48 г

Примерная цена 260 ₽

Тоненькая стальная клемма подойдет для обоих наконечников АКБ. Стяжка — дюймовым болтом. На кислоту реакция сильная. Рекомендовать не можем.

Ebienne Клемма аккумулятора

Масса 122 г

Примерная цена 400 ₽

Шикарная итальянская клемма с отменным качеством конуса: такое литье под давлением может служить эталоном. Провод крепят два болта М6, на стяжке — М8. Рекомендуем. Ebienne Набор

Масса 270 г (2 штуки)

Примерная цена 400 ₽

Две клеммы в защитном пластике — синем и красном — с механизмом зажима без ключа. Интересное решение. Провод хорошо зажимается двумя болтами М6. Кислоты не боится. Рекомендуем. Garde G2535B Клеммы аккумулятора

Масса 195 г (2 штуки)

Примерная цена 130 ₽

Обжимные клеммы (или под пайку) — это решение на рукастого любителя, хорошо владеющего различным инструментом. На кислоту не реагирует. Рекомендуем ограниченное применение.





Garde G2565B, Россия Клеммы аккумулятора

Масса 157 г (2 штуки)

Примерная цена 330 ₽

Хорошее зажатие провода четырьмя винтами, а вот стяжка на М6 слабовата. Да и шестигранная головка болта проворачивается — с квадратной такого не было бы. С кислотой — бурная реакция. Рекомендовать не можем. Start Volt SBT 004 Комплект клемм АКБ

Масса 220 г (2 штуки)

Примерная цена 500 ₽

Клеммы — солидные, латунные. Болт для затяжки провода тоже солидный — М10, такое редко встречается. Клемма на кислоту не реагирует. Рекомендуем.





Start Volt SBT 020 Комплект клемм АКБ

Масса 160 г (2 штуки)

Примерная цена 500 ₽

Быстросъемные клеммы — штампованные из миллиметровой латуни. Прижимные винты для провода — М5: слабовато. Обычному автомобилисту такая конструкция ни к чему. Другое дело — катера и яхты, где отсоединять клеммы АКБ приходится часто. Клемма на кислоту не реагирует. Рекомендуем ограниченное применение. Автостоп BT-101 Клеммы аккумуляторные универсальные 105079

Масса 96 г (2 штуки)

Примерная цена 140 ₽

Резьба дюймовая: потеряете гайку — долго будете искать замену. Провод зажимается двумя болтами. Резьба в клемме нарезана криво. Любопытно, что обе клеммы сделаны из одинаковых заготовок, поскольку у одной оказались более тонкие стенки. Кислоты не боится, но рекомендовать не можем. Клемма АКБ Латунь с винтом. Арт. 145337

Масса 200 г (2 штуки)

Примерная цена 650 ₽

Провод крепится гайкой М8, на обжиме — М6. Предусмотрено место под дополнительный провод с болтом М6. Кислоты не боится. Рекомендуем.

Клемма аккумуляторная Свинец. Арт. 268565

Масса 292 г (2 штуки)

Примерная цена 260 ₽

Качество изготовления очень низкое. Болты М6 без покрытия. Кислоты не боится, но рекомендовать все-таки не можем. Клемма АКК Латунь. Арт. 364367

Масса 190 г (2 штуки)

Примерная цена 600 ₽

Провод крепят два болта М5, клемму под углом зажимает гайка М6. Есть защита от перебивания провода крепежными болтами. Кислоты не боится. Рекомендуем.

ООО «ПК Контакт» Клемма с удлиняющим проводом Арт. 25021 Euro Type 1

Масса 392 г (2 штуки)

Примерная цена 850 ₽

Пара клемм с синим и красным хвостами подойдет в тех случаях, когда штатный провод требует некоторого удлинения. Стяжка — с болтом М8. Кислоту не любит: сразу начинается реакция. Рекомендуем ограниченное применение. ООО «ПК Контакт» Клемма с боковым креплением Арт. 25022 Euro Type 1

Масса 361 г (2 штуки)

Примерная цена 400 ₽

Предусмотрен контакт под кольцевую клемму. Крепеж — М8. На плюсовой клемме защитный колпачок. С кислотой вступает в реакцию. Рекомендуем ограниченное применение. Сервис ключ Клемма с боковым креплением (комплект). Арт. 73100

Масса 128 г (2 штуки)

Примерная цена 160 ₽

Аккуратные латунные клеммы, не боящиеся кислоты. Провод закрепляют болты М6, на обжиме — М8. Рекомендуем.

ИТОГ

Какую клемму выбрать? Из 16 изученных нами вариантов мы безоговорочно одобрили только шесть. Все они из хорошего материала, не боящиеся кислоты и с хорошим крепежом. Больше других понравились итальянские Ebienne — их приятно даже просто подержать в руках. Клеммы делают из металлов или сплавов с хорошей проводимостью: меди, латуни, алюминия, свинца. Материалы по теме «Плюс» или «масса»: какую клемму снимать первой, знаете?

Часть клемм имеет дюймовый крепеж — это не лучшее решение. Потеряете болтик или гаечку — будете долго искать замену. В любом случае, чем солиднее крепеж, тем лучше. Болты с квадратными головками не будут проворачиваться при работе с гаечным ключом.

Быстросъемные клеммы рекомендовать не можем. Обычному владельцу они ни к чему, а вот переходное сопротивление у них всегда будет выше, чем при резьбовой затяжке. Такое решение необходимо только тем, кому реально нужно то и дело отсоединять и подсоединять клеммы — например, на катере.

Приобретать комплекты с двумя клеммами не вполне разумно: на практике замены обычно требует только определенная, а не обе сразу. Впрочем, стоимость таких наборчиков сравнительно невелика.

Счастливого пути и хороших контактов! А как правильно установить клеммы и как за ними ухаживать, рассказано тут.

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