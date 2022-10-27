Клеммы для АКБ — экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь

Виновата может быть простенькая деталь — конечно, если аккумуляторная батарея полностью заряжена.

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Батарея жива, а мотор не пускается? На прежних автомобилях вроде Жигулей при этом одновременно с поворотом ключа дружно гасли все лампочки. На современных машинах ничего не гаснет, но на табло появляется пугающая надпись типа «Низкий заряд АКБ». То же может сообщить и световой индикатор с нарисованной батареей.

Приговор, как правило, выносится быстро: виновата АКБ, будь она хоть трижды заряжена. Между тем причина может быть прозаичнее: плохой контакт между полюсными выводами батареи и клеммами штатных автомобильных проводов, которые к ним присоединяются. Энергия батареи идет на бесполезный нагрев этого контакта.

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Кто испортил контакт?

Будь напряжение в бортовой сети существенно выше (скажем, 220 В), подобных проблем бы не было, но при огромных стартерных токах они неизбежны. Причины плохого контакта бывают разными.

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  1. Окисление клемм и выводов. Чаще всего это происходит вследствие попадания на их поверхность электролита или проникающих из корпуса батареи газов.
  2. Ослабление крепежа из-за вибрации или вследствие недостаточного момента затяжки при работах с электропроводкой. Зачастую клемму вообще не затягивают, а просто набрасывают на полюсной вывод: работает — и ладно. При этом возникает электроэрозия контактных поверхностей.
  3. Третий, редкий на сегодня вариант: заботливый владелец то и дело чистит клеммы и выводы наждачной бумагой, изменяя их исходную геометрию, а после этого затягивание крепежа не обеспечивает контакт.

Что делать, если родные клеммы испорчены настолько, что никакая чистка или затяжка им уже не помогут? Приобрести новые!

Мы раздобыли полтора десятка разных клемм и всесторонне их изучили.

Совет: при покупке клеммы смотрите на размеры, сопоставляя их с исходным вариантом. Встречаются разные варианты конфигурации клемм (например, европейская и азиатская).

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьРазмеры полюсных выводов АКБ европейского и азиатского стандартов, мм
Размеры полюсных выводов АКБ европейского и азиатского стандартов, мм

В ходе экспертизы мы оценили крепежные элементы клемм — от затяжки до крепления провода. Определили их массу: при прочих равных более тяжелое крепление при прохождении стартерного тока сильно нагреться не успеет. Оценили устойчивость материала клемм к раствору кислоты, применяемой в батареях.

Что испытывали?

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьAlca Art. 509000, Германия
Alca Art. 509000, Германия

Полюсные зажимы
Масса 88 г (2 штуки)
Примерная цена 280 ₽
Обжим клеммы — слабеньким дюймовым болтом. Провод прижимается тоненькой пластиной. Кислоты не боится, но рекомендовать можем только в отсутствии лучших предложений.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьAutoprofi BAT/TER-103
Autoprofi BAT/TER-103

Клемма аккумулятора
Масса 83 г
Примерная цена 250 ₽
Клемма кислоты не боится. Применен дюймовый крепеж, при этом провод ­держат два тонких болтика. Рекомендовать не можем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьAutoprofi BAT/TER-105
Autoprofi BAT/TER-105

Клемма аккумулятора 218959
Масса 48 г
Примерная цена 260 ₽
Тоненькая стальная клемма подойдет для обоих наконечников АКБ. Стяжка — дюймовым болтом. На кислоту реакция сильная. Рекомендовать не можем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьEbienne
Ebienne

Клемма аккумулятора
Масса 122 г
Примерная цена 400 ₽
Шикарная итальянская клемма с отменным качеством конуса: такое литье под давлением может служить эталоном. Провод крепят два болта М6, на стяжке — М8. Рекомендуем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьEbienne
Ebienne

Набор
Масса 270 г (2 штуки)
Примерная цена 400 ₽
Две клеммы в защитном пластике — синем и красном — с механизмом зажима без ключа. Интересное решение. Провод хорошо зажимается двумя болтами М6. Кислоты не боится. Рекомендуем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьGarde G2535B
Garde G2535B

Клеммы аккумулятора
Масса 195 г (2 штуки)
Примерная цена 130 ₽
Обжимные клеммы (или под пайку) — это решение на рукастого любителя, хорошо владеющего различным инструментом. На кислоту не реагирует. Рекомендуем ограниченное применение.


Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьGarde G2565B, Россия
Garde G2565B, Россия

Клеммы аккумулятора
Масса 157 г (2 штуки)
Примерная цена 330 ₽
Хорошее зажатие провода четырьмя винтами, а вот стяжка на М6 слабовата. Да и шестигранная головка болта проворачивается — с квадратной такого не было бы. С кислотой — бурная реакция. Рекомендовать не можем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьStart Volt SBT 004
Start Volt SBT 004

Комплект клемм АКБ
Масса 220 г (2 штуки)
Примерная цена 500 ₽
Клеммы — солидные, латунные. Болт для затяжки провода тоже солидный — М10, такое редко встречается. Клемма на кислоту не реагирует. Рекомендуем.


Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьStart Volt SBT 020
Start Volt SBT 020

Комплект клемм АКБ
Масса 160 г (2 штуки)
Примерная цена 500 ₽
Быстросъемные клеммы — штампованные из миллиметровой латуни. Прижимные винты для провода — М5: слабовато. Обычному автомобилисту такая конструкция ни к чему. Другое дело — катера и яхты, где отсоединять клеммы АКБ приходится часто. Клемма на кислоту не реагирует. Рекомендуем ограниченное применение.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьАвтостоп BT-101
Автостоп BT-101

Клеммы аккумуляторные универсальные 105079
Масса 96 г (2 штуки)
Примерная цена 140 ₽
Резьба дюймовая: потеряете гайку — долго будете искать замену. Провод зажимается двумя болтами. Резьба в клемме нарезана криво. Любопытно, что обе клеммы сделаны из одинаковых заготовок, поскольку у одной оказались более тонкие стенки. Кислоты не боится, но рекомендовать не можем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьКлемма АКБ
Клемма АКБ

Латунь с винтом. Арт. 145337
Масса 200 г (2 штуки)
Примерная цена 650 ₽
Провод крепится гайкой М8, на обжиме — М6. Предусмотрено место под дополнительный провод с болтом М6. Кислоты не боится. Рекомендуем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьКлемма аккумуляторная
Клемма аккумуляторная

Свинец. Арт. 268565
Масса 292 г (2 штуки)
Примерная цена 260 ₽
Качество изготовления очень низкое. Болты М6 без покрытия. Кислоты не боится, но рекомендовать все-таки не можем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьКлемма АКК
Клемма АКК

Латунь. Арт. 364367
Масса 190 г (2 штуки)
Примерная цена 600 ₽
Провод крепят два болта М5, клемму под углом зажимает гайка М6. Есть защита от перебивания провода крепежными болтами. Кислоты не боится. Рекомендуем.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьООО «ПК Контакт»
ООО «ПК Контакт»

Клемма с удлиняющим проводом Арт. 25021 Euro Type 1
Масса 392 г (2 штуки)
Примерная цена 850 ₽
Пара клемм с синим и красным хвостами подойдет в тех случаях, когда штатный провод требует некоторого удлинения. Стяжка — с болтом М8. Кислоту не любит: сразу начинается реакция. Рекомендуем ограниченное применение.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьООО «ПК Контакт»
ООО «ПК Контакт»

Клемма с боковым креплением Арт. 25022 Euro Type 1
Масса 361 г (2 штуки)
Примерная цена 400 ₽
Предусмотрен контакт под кольцевую клемму. Крепеж — М8. На плюсовой клемме защитный колпачок. С кислотой вступает в реакцию. Рекомендуем ограниченное применение.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередьСервис ключ
Сервис ключ

Клемма с боковым креплением (комплект). Арт. 73100
Масса 128 г (2 штуки)
Примерная цена 160 ₽
Аккуратные латунные клеммы, не боящиеся кислоты. Провод закрепляют болты М6, на обжиме — М8. Рекомендуем.

ИТОГ

Из 16 изученных нами вариантов мы безоговорочно одобрили только шесть. Все они из хорошего материала, не боящиеся кислоты и с хорошим крепежом. Больше других понравились итальянские Ebienne — их приятно даже просто подержать в руках.

Какую клемму выбрать?

Клеммы делают из металлов или сплавов с хорошей проводимостью: меди, латуни, алюминия, свинца.

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Часть клемм имеет дюймовый крепеж — это не лучшее решение. Потеряете болтик или гаечку — будете долго искать замену. В любом случае, чем солиднее крепеж, тем лучше. Болты с квадратными головками не будут проворачиваться при работе с гаечным ключом.


Быстросъемные клеммы рекомендовать не можем. Обычному владельцу они ни к чему, а вот переходное сопротивление у них всегда будет выше, чем при резьбовой затяжке. Такое решение необходимо только тем, кому реально нужно то и дело отсоединять и подсоединять клеммы — например, на катере.


Приобретать комплекты с двумя клеммами не вполне разумно: на практике замены обычно требует только определенная, а не обе сразу. Впрочем, стоимость таких наборчиков сравнительно невелика.


  • Счастливого пути и хороших контактов! А как правильно установить клеммы и как за ними ухаживать, рассказано тут.
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Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь

Виновата может быть простенькая деталь — конечно, если аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364820Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364821Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364822Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364823Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364816Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364817Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364818Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364819Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364830Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364824Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364825Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364826Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364827Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364813Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364814Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364815Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364811Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь
Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь

Виновата может быть простенькая деталь — конечно, если аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364830Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364817Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364820Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364813Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364826Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364818Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364822Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364816Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364823Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364824Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364815Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364821Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364825Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364827Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364811Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364814Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь — фото 1364819Не заводится мотор? Вот что надо проверить в первую очередь
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