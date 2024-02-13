Как китайские авто приспосабливают к России – проверили

Эксперт «За рулем» выяснил, как производят кроссоверы на тульском заводе Haval

Многие автомобилисты описывают китайские машины примерно так: низкое качество, низкая надежность и «сгниет после первой же зимы». Так ли это? Или пора уже расстаться со стереотипами?

Чтобы разобраться, я отправился на завод Haval под Тулой – там не только собирают китайские кроссоверы, но и в собственном инженерном центре адаптируют их к нашим условиям.

Из всех выпускаемых автомобилей более половины – кроссоверы Jolion. Еще треть – F7, а остальное – H9 и Dargo.

Полный контроль

Отлично помню, как я приехал на этот завод первый раз пять лет назад. Тогда только монтировали оборудование, а по цехам ходили редкие сотрудники. Сегодня жизнь кипит, и этот эффект еще сильнее из-за относительной компактности площадей. Хотя в абсолютных значениях 173 тысячи м² едва ли можно назвать маленькой величиной – просто не все заделы еще освоены.

Такт выпуска на линии сварки – 180 секунд. В сутки выходит около 450 кузовов. Доля полностью автоматизированных работ – 45%.

Полный цикл производства для кроссоверов Jolion, Dargo и F7 начинается со штамповки. Металл частично китайский, а частично – наш. Правда, металлопрокат каких именно предприятий используется, не говорят.

Отштампованные детали отправляются в цех сварки, где кузова обретают свои первые черты. Процесс сварки роботизирован на 45%, остальное делается операторами. Здесь проводится первый из трех основных контролей: из каждой партии один кузов отправляется в лабораторию, где качество сварки проверяется на специальном стенде по огромному числу контрольных точек.

Контроль сваренного кузова проводится по 1500 точкам. Допуск по геометрии – 0,2…0,5 мм.

На линии окраски всё как у всех – катафорезные ванны, нанесение основного грунта, базового слоя краски и лака. Общая толщина лакокрасочного покрытия у тульских Хавейлов обычная для сегодняшнего автопрома – 90 мкм. Материалы, понятно, китайские.

Адаптация

Как металл и ЛКП сопротивляются коррозии? Это важнейший вопрос, над которым работают наши инженеры. Например, они разыскали один из первых выпущенных кроссоверов Haval F7 с пробегом 120 тысяч км и распилили кузов.

Несмотря на то, что слой краски во внутренних полостях отсутствует (это всегда была одна из главных претензий к китайским машинам), коррозии за четыре года не появилось.

Из каждой партии окрашенных кузовных панелей выборочно берутся образцы, которые отправляются в лабораторию: ЛКП испытывают как на стойкость к механическим воздействиям, так и на сопротивление коррозии – в специальных камерах с соляным туманом.

Катафорезная ванна позволяет прогонять кузова без остановки. Общая толщина лакокрасочного покрытия – 90 мкм, треть приходится на катафорезный грунт.

Загоняются в коррозионную камеру и сами автомобили, но собственной камеры такого размера у завода нет – пользуются услугами полигона НАМИ под Дмитровом. Прямо сейчас там в самом разгаре очередные испытания кроссовера Dargo, имитирующие 12 лет эксплуатации, – это 127 циклов в коррозионной камере с соляным туманом, по 6 часов ­каждый.

Еще одним пунктом адаптации к России стали обогревы, с которыми у большинства исконно китайских моделей есть проблемы. У локализованных автомобилей помимо стандартного набора есть обогрев форсунок омывателя, руля и лобового стекла.

Следят и за чисто эксплуатационными вещами: наши условия требуют батареи с увеличенной емкостью, увеличенный бачок омывателя, а автомобилисты – внесения в ОТТС тягово‑сцепного устройства.

Верным курсом?

Именно те китайские производители, кто первым понял, что для России нужны адаптированные автомобили, сегодня в топе продаж, и Haval не исключение. «Новоприбывшим» только предстоит пройти этот путь.

Тем временем тульский завод загружен, и объем выпуска будут наращивать. В начале 2023 года был собран 100‑тысячный автомобиль. А сейчас количество выпущенных кроссоверов перевалило за 180 тысяч экземпляров. До настоящего времени никто не жаловался, что машины сгнили, хотя многие пережили уже несколько зим. Если ваш опыт с Хавейлами иной – присылайте свои доказательства, ­обязательно всё передадим тульским мастерам.

На каких автомобилях ездят сами китайцы, рассказано тут