После того, как мы рассказали о возрожденном внедорожнике Haval H5 в журнале, на сайте и нашем YouTube-канале, нас завалили вопросами. Как собирают H5 на заводе под Тулой? Когда появится автомат? Что с запчастями... Мы съездили на завод и все спросили у исполнительного директора компании «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего.

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Haval H5 собирают методом мелкоузловой сборки. Вся кузовная штамповка привозная, но сварка кузовов и окраска ведется у нас. Рамы приходят «голыми» из Китая. Цех производства компонентов включает литьевое производство, зону сварки выхлопной системы и линию сборки сидений. Окрашенный кузов начиняют деталями интерьера, отдельно подсобирают двери. В финале собранный кузов устанавливается на шасси. Так что, Haval H5 в части сборки — действительно наш, российский.

Жером Сего, исполнительный директор компании «Хавейл Мотор Рус»

Жером, Haval H5 вернулся в Россию практически без внешних изменений. Означает ли это, что через некоторое время у H5 появится наследник?

Да, вполне возможно. Если спрос будет устойчивым, мы выпустим на рынок принципиально новую модель, но тоже рамной конструкции. Многие ищут простой, но надежный рамный внедорожник по адекватной цене. Россия — это не только Москва.

Новый H5 будут собирать по полному циклу — включая штамповку панелей кузова?

Не вижу проблем! Мы открыли завод в июне 2019 года — это одно из самых современных производств в стране с высокой степенью автоматизации. Мы полностью удовлетворены качеством автомобилей, которые сходят с конвейера. Сейчас мы производим четыре модели на двух линиях. Первая — с полным циклом производства, от штамповки наружных панелей кузова до сварки, окраски и сборки. На ней делаем кроссоверы F7 и F7x. На второй линии ведется CKD-сборка рамных внедорожников H5 и H9 со сваркой и окраской кузовов.

Почему Haval H5 продают только в одной конфигурации — с турбомотором и механической коробкой?

Мы считаем, что сочетание 150‑сильного турбомотора и механической 6-ступенчатой коробки идеально подходит и для шоссе, и для бездорожья (особенно при использовании понижающей передачи).

И продается?

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У нас задача резко поднимать темпы сборки, поскольку спрос на машины оказался выше ожидаемого. Главная трудность — кадры. Нам необходимо дополнительно около 300 рабочих, которых нужно принять, обучить, разместить или организовать их доставку на завод и так далее.

Весной говорили о заводе двигателей...

Всё в силе! Это большой и сложный проект. Мы планируем запустить производство моторов здесь же, под Тулой, в конце 2022 года. Пока нет решения, какие именно это будут двигатели, но очевидно, что будем выпускать бензиновые ­турбомоторы.

Почему межсервисный интервал составляет 10 000 км, в то время как у многих конкурентов это 15 000 км?

Через год после выхода на рынок моделей F7 и F7x мы понимаем, что приняли правильное решение: для владельцев машин надежная работа всех систем важнее величины межсервисного интервала.

У F7 мы отмечали повышенный расход топлива, не самые эффективные тормоза, проблемы с электроникой. Как происходит ­модернизация машин?

Мы имеем свой локальный исследовательский центр и отдел качества на заводе, где работают вместе российские и китайские инженеры. Все проблемы, которые возникают у покупателей, транслируются через дилеров в Тулу. Решения принимаются в Туле, если необходимо — при консультации специалистов из Китая. Конечно, мы не можем мгновенно изменить дизайн. Но, например, подкорректировать программное обеспечение можем очень быстро. Кстати, на данный момент мы не имеем ни одной отзывной кампании по моделям F7 и F7x.

Haval будет продавать в России только кроссоверы и внедорожники?

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Да. В следующем году мы запустим новую модель, которая будет конкурировать с компактными кроссоверами. А еще предложим кроссовер в сегменте между моделями F7 и H9. Вплоть до 2025 года мы будем ежегодно выпускать на российский рынок как минимум одну новую модель. Мы хотим удовлетворить спрос на машины всех типов: от легких городских кроссоверов до тяжелых внедорожников.

Кто станет первым?

В октябре мы вывели на рынок пикап Great Wall Wingle 7 по цене 1 749 000 рублей. Пикапы — небольшой сегмент, но если предлагать интересные машины по правильной цене, ­продажи пойдут.

А правильная цена — это какая?

Мы хотим быть на 10% дешевле основных конкурентов.

Основные конкуренты — это…

Корейские производители.