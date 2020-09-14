Ничего не перепутали?
C появлением у нас марки Haval китайские автомобили заметно прибавили в авторитете. Но до сих пор многие считают, что покупка китайской машины — лотерея и безрассудство. Рискнуть миллионом еще туда-сюда. А слабо заплатить почти три?!
Haval H9 с бензиновым 245‑сильным турбомотором 2.0 и восьмиступенчатым автоматом в максимально упакованном исполнении Premium оценен в 2 875 000 рублей. Насколько обоснована такая цена? Пусть подскажет Mitsubishi Pajero Sport с дизелем 2,4 л и 181 л.с. и восьмиступенчатой коробкой в топовой комплектации Ultimate за 3 265 000 рублей.
Продажи H9 уверенно растут, хотя абсолютные показатели скромные: за прошлый год он нашел всего 852 покупателя. Pajero Sport покупали на порядок лучше — 6909 машин.
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Haval H9
Производят в Китае с 2014 года, продают в России с июня 2015‑го. Внедорожник обновили в 2017‑м, взбодрив силовой агрегат и салон. С осени прошлого года производится под Тулой. Последнюю модернизацию провели летом 2019‑го — такие машины у нас пока не представлены.
ДВИГАТЕЛИ:
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Mitsubishi Pajero Sport
Третье поколение рассекретили летом 2015 года. В России начали продавать лишь год спустя, машины с дизелем пришлось ждать еще полгода. С конца 2017 года дизельные Паджеро собирают на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Рестайлинг случился год назад, но обновленные машины доедут до нас к осени.
ДВИГАТЕЛИ:
Габариты
Китайским моделям частенько прилетает за странный и даже вычурный дизайн. Закрой на H9 и Pajero Sport эмблемы и предложи первому встречному угадать, кто из них «китаец», — многие укажут на Mitsubishi! Haval внешне строг и напоминает любимый россиянами «Крузак».
Haval H9
Haval по всем измерениям больше Pajero на 7–11 см, но колесная база один в один — отсюда и сопоставимый простор на втором ряду. В обеих машинах регулируется наклон спинки заднего сиденья, есть обогрев и зарядные разъемы. Но в H9 предусмотрена еще и полноценная третья зона микроклимата и настройка половинок сиденья по длине. Можно вытянуть ноги, урезав огромный багажник, или проявить гуманизм к сидящим на третьем ряду, подвинувшись чуть вперед: там несладко тем, кто перерос 170 см.
Mitsubishi Pajero Sport
Pajero Sport — исключительно пятиместный. Подстаканники и заглушки под потолочные ручки в багажнике свидетельствуют о том, что третий ряд изначально предусмотрен, но его купировали из маркетинговых соображений: якобы не востребованы на нашем рынке семи- и восьмиместные машины.
Если нет багажных сидений, значит сам багажник больше? Под ковром у Mitsubishi ничего нет, обшивка закреплена намертво, а запаска висит под днищем, как и у Хавейла. И все равно наших мерных кубиков в багажник Pajero Sport вошло больше, чем в Haval. «Японец» оказался честнее. У него расхождение между заявленным и измеренным объемом чуть меньше 30%, тогда как у «китайца» — без малого 60%.
Эргономика и мультимедия
У Mitsubishi не все в порядке с эргономикой. Кнопки обогрева сидений не менялись, кажется, с восьмидесятых, да и кнопка пуска двигателя, размещенная слева от руля, давно устарела морально.
Haval H9
У Хавейла вроде бы всё на своих местах, но тоже не без странностей. Например, управление обогревом, вентиляцией и массажером сидений вынесено на экран мультимедийки. Ну, допустим — так меньше кнопок на панели. Но зачем сюда же вынесли регулировку поясничного упора? Я несколько дней недоумевал, что в такой дорогой машине на ней сэкономили, пока не отыскал управление в недрах меню.
Мультимедийка — вообще провал Хавейла. Графика древняя, наполнение скудное, подключить телефон можно только по блютусу, навигацией не пахнет. Подтормаживания при таком скупом функционале дикие. Слегка разбавляет грусть меню дополнительных функций. Можно глянуть угол поворота колес, процент тяги на передней оси, температуру масла в трансмиссии.
Mitsubishi Pajero Sport
У Mitsubishi меню на центральном дисплее вроде бы обширное, но почти все иконки относятся к тому или иному типу воспроизведения разных файлов. Приятным дополнением на фоне соперника выглядят протоколы Android Auto и Apple CarPlay. При этом мультимедийка «оторвана» от автомобиля: ни одной настройки машины через нее не активируешь. Потихоньку внедряется «голова» с «Яндекс.Авто», но пока она есть только в комплектации Instyle с дизелем.
Как едут
Общего у нашей парочки на асфальте — только характер разгона. Бензиновый Haval по темпераменту не ярче дизельного Mitsubishi с его паспортными 12,3 секунды до сотни. Но разгоняться на «китайце» намного приятнее: в Pajero хуже шумоизоляция, а мотор работает грубо даже по дизельным меркам.
Haval летит над дефектами дорог, словно ковер-самолет. И только когда под колесами сплошные выбоины, корма начинает неприятно приплясывать.
Pajero Sport очень жесткий. Подвеска непробиваема, и это прекрасно, но трясет нещадно, а удары приходят даже на руль.
Подвеска жестче, крены в поворотах меньше, но в «тарированном» вираже предел по скорости у Mitsubishi наступает при тех же 100 км/ч, что и у H9. Странно, правда?
В чем Haval явно уступает, так это тормоза. Их откровенно не хватает! Не рассчитав с непривычки дистанцию торможения, можно и в корму кому-то приехать.
Mitsubishi обладает достойными для своей массы тормозными механизмами. А наша машина в топ-комплектации Ultimate имеет активный круиз-контроль, замедляющий машину при наличии помех, - и работает система весьма корректно.
Кто кого на бездорожье?
Понижающий ряд в раздатке, блокировки центрального и заднего дифференциалов, ассистенты спуска с горы. Можно выбрать алгоритм работы электроники под тип покрытия. Это всё в равной степени относится не только к Мицубиси, но и к Хавейлу: оба они не бестолковые кроссоверы, а реальные машины для нашего бездорожья.
В полях Haval носится увереннее Mitsubishi. Не знаю, что там с ресурсом, но без оглядки на надежность китайский внедорожник позволяет больше японского.
Пока под среднезубастыми шинами (с маркировкой А/Т) твердая земля и трава — проблем нет. Но стоило сунуться на раскисшую голую полянку — и началось!
В обеих машинах есть режимы адаптации к типу покрытия, но даже положение «Грязь» спасает лишь отчасти. Если нет зацепа — стоишь на месте. Подняться даже на небольшой холмик — невыполнимая задача. А с горок оба сползают под собственной тяжестью: под колесами оказалось натуральное «мыло».
Сунулись в знакомую колею. Некогда плотная, под массой внедорожников она проседает. Машины быстро выбрали запас в 210–215 мм под днищем. Кое-как выковыряли Мицу, но выдохнуть не успели — засадили H9, да так, что не выбраться.
Во время проверки на диагональное вывешивание Haval просто сполз правым боком в канаву. Туда-сюда дергаемся, а выехать не можем. H9 по нашим замерам на три центнера тяжелее, а тягу бензинового двигателя дозировать сложнее. По раскисшей русской земле 2,5 тонны китайского железа скользят, а не едут. Pajero Sport, стоя на относительно сухом участке, вытянуть «бегемота» не сумел и едва не сел сам. В итоге Haval совсем сполз в глубокую промину и «заякорился» днищем. Решили проблему классически — трактором.
ИТОГИ
Несмотря на «несчастный тракторный случай», Haval H9 вне дороги не хуже, чем Mitsubishi Pajero Sport с его именитой системой Super Select и компетенциями японских инженеров во внедорожном деле. И это — главный вывод теста. И главное потрясение для нас. Не ожидали.
На асфальте Haval тише и комфортнее. Оснащен лучше, на 400 тысяч дешевле. И по сумме экспертных оценок оказался чуть лучше, чем Mitsubishi Pajero Sport.
Ликвидность на вторичке? Из сотни предложений машин 2015 года выпуска и моложе я нашел лишь полтора десятка «аш-девятых» дешевле двух миллионов.
Надежность? Каких-то жестких косяков за H9 не замечено, хотя три-четыре года — не тот возраст, когда можно всерьез говорить о надежности. И отремонтировать Mitsubishi проще. И фирменный сервис шире. Запчастей и аксессуаров — море
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Главная проблема в другом. Я, как и вы, тоже в плену стереотипов. Если бы я выбирал подобную машину за три миллиона, для начала изучил бы рынок. Включая вторичку, с которой приветливо машет рукой трехлетний и еще бодрый Land Cruiser Prado.
Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о героях нашего теста (в том числе проверку роликовыми платформами) вы найдете здесь.
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HAVAL H9
MITSUBISHI PAJERO SPORT
Разве можно равнять китайский внедорожник с японским грандом? Сегодня — уже можно!Haval H9 и Pajero Sport — «китаец» уже лучше!
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