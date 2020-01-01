Эксперты «За рулем» провели испытания рамных внедорожников и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест китайского и японского внедорожников, читайте и смотрите на видео тут.

Испытание на роликовых платформах

Для оценки работы трансмиссии мы ставим под колеса роликовые платформы, имитирующие нулевое сцепление с дорогой. Для таких серьезных машин две платформы под задней осью — семечки. Haval H9 играючи преодолел их в режиме Auto, Mitsubishi — в положении селектора 4Н.

Диагональ покорилась Хавейлу с той же легкостью. Не пришлось даже перебирать клавишами внедорожный арсенал. Pajero потребовал сжечь лишний стакан солярки и отключить антипробуксовку — но все-таки съехал с роликов.

Чуть больше пробуксовки понадобилось Хавейлу, чтобы выкарабкаться с роликов под передней осью и под одним задним колесом. Но снова он сделал это в обычном автоматическом режиме. Респект! Мицубиси попросил заблокировать центр вручную (режим 4HLc), после чего невозмутимо взял препятствие — практически не допустив проскальзывания.

С самым сложным упражнением с упором на асфальт одним передним колесом оба внедорожника не справились. Принудительной блокировки передка у них нет, а электронике не хватило умения насытить тягой одно переднее колесо.

В итоге — паритет!

Оценка энергоемкости и комфорта подвески

Тарированного «лежачего полицейского» на пустой площадке мы проезжаем последовательно на 40, 60 и 80 км/ч. Ситуация, когда водитель прозевал «лежачего» или крупную неровность, - обычное дело.

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Haval и Mitsubishi подтвердили выявленную прошлыми тестами и народной мудростью закономерность: больше скорость — меньше ям. На 40 км/ч туша Хавейла еще вздрагивает, но при 80 на спидометре о препятствии узнаешь только по звуку отработавшей подвески. Энергоемкость и комфорт на пять с плюсом. Pajero Sport ощутимо жестче. Он натурально подпрыгивает — это не самое приятное ощущение.

Усложняем задачу — проезд полицейского в повороте на 40 км/ч. И Haval вновь непоколебим! Кузов хотя и сыграл в «желе», но ходовая часть не сдалась, машина осталась на траектории. А Mitsubishi раз за разом спрямлял поворот из-за того, что передняя подвеска не могла справиться с такой нагрузкой.

Вывод: в таких ситуациях Haval Н9 надежнее.

Haval H9 — серьезная машина. Но Mitsubishi давит авторитетом и прогнозируемой надежностью — вот почему выбирают именно его.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HAVAL H9 MITSUBISHI PAJERO SPORT Снаряженная / полная масса 2432 / 2950 кг 2095 / 2710 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 12,3 с Максимальная скорость н.д. 180 км/ч Радиус разворота н.д. 5,6 м Топливо / запас топлива АИ-95 / 80 л ДТ / 68 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. 9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объём 1967 см³ 2442 см³ Степень сжатия н.д. 15,5 Мощность 180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин 133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин Крутящий момент 350 Н·м при 1800–4500 об/мин 430 Н·м при 2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. н.д. 4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 3,82 Главная передача н.д. 3,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная Рулевое управление реечное, с ГУР реечное, с ГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 265/60 R18 265/60 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HAVAL H9 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 92 MITSUBISHI PAJERO SPORT 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 118

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Haval H9 Mitsubishi Pajero Sport Просвет a 210 мм* 215 мм* b 265 мм 250 мм c 230 мм 220 мм Угол α 29,5° 30,0° β 25,0° 25,0° γ 21,5° 20,0°

*По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель HAVAL H9 MITSUBISHI PAJERO SPORT Рабочее место водителя Сиденье Mitsubishi оценили выше — спасибо лучшей боковой поддержке. У Хавейла выдвижной подколенный упор, но он не так добавляет удобства. Органы управления обоих не требуют привычки. Разве что кнопка пуска мотора у Pajero Sport расположена слева от руля. Haval умеет опускать правое зеркало при включении заднего хода и оснащён только одной камерой — заднего вида. У Мицу их четыре, однако качество картинки удручает. Вдобавок «рыбий глаз» искажает картину. Сиденье 7 8 Органы управления 8 8 Обзор 8 8 Салон Mitsubishi с его клавишами из прошлого века и их не всегда логичным расположением нельзя поставить на одну ступень с Хавейлом. В китайском внедорожнике чувствуется налёт премиальности: лучше материалы (кожа — перфорированная), продуманность в мелочах. Сзади просторнее, есть третий ряд сидений. Багажник больше у Pajero Sport. Передняя часть 9 8 Задняя часть 9 8 Багажник 8 9 Ходовые качества Разгонная динамика примерно одинаковая, хотя и характеры у дизельного и бензинового мотора разные. У Хавейла есть спортрежим, добавляющий толику остроты педали газа и коробке. Mitsubishi позволяет менять своё поведение только вне асфальта. Тормоза у «китайца» посредственные — тут Pajero Sport заслуженно выходит вперёд. Управляемость обеих машин соответствует званию рамного внедорожника. Динамика 8 8 Тормоза 7 8 Управляемость 8 8 Комфорт В целом неплохую шумоизоляцию Pajero Sport портит грубый голос дизеля. На фоне тихого бензинового Хавейла это особенно чувствуется. И на трассовых скоростях «девятка» тише. С образцовой плавностью хода Н9 именитый соперник спорить не в силах. Причём тут он даже не на уровне класса, а чуть хуже. У Хавейла руль обогревается по всей окружности, ветровое стекло в зоне покоя дворников, есть вентиляция и массажёр в передних сиденьях, микроклимат регулируется по трём зонам. Шум 9 8 Плавность хода 8 7 Климат 10 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость у обоих отличная и полностью соответствует классу. В чём-то Haval на бумаге даже лучше, но в реальности плюсы могут свести на нет 300 кг лишней массы. По количеству дилеров в России Haval практически не проигрывает Mitsubishi, но гарантия на «японца» пятилетняя. При этом «девятку» нужно показывать сервисменам раз в 10 000 км. Геометрическая проходимость 9 9 Сервис 8 9 Эксплуатация 7 8 Промежуточная оценка 8,20 8,13 Поведение вне дороги У обоих — блокировки заднего и межосевого дифференциалов, понижающая передача, внедорожные режимы, адаптирующие работу двигателя, коробки передач и вспомогательной электроники в зависимости от типа дорог. Муфта BorgWarner на «девятке» отлично выдержала все наши испытания. Энерговооруженность 9 9 Выносливость 9 9 Ходы подвесок 9 9 Общая оценка 8,33 8,28