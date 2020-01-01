Haval H9 и Mitsubishi Pajero Sport — тест в цифрах — журнал За рулем

Haval H9 и Mitsubishi Pajero Sport — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания рамных внедорожников и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест китайского и японского внедорожников, читайте и смотрите на видео тут.

Испытание на роликовых платформах

Для оценки работы трансмиссии мы ставим под колеса роликовые платформы, имитирующие нулевое сцепление с дорогой. Для таких серьезных машин две платформы под задней осью — семечки. Haval H9 играючи преодолел их в режиме Auto, Mitsubishi — в положении селектора 4Н.

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Диагональ покорилась Хавейлу с той же легкостью. Не пришлось даже перебирать клавишами внедорожный арсенал. Pajero потребовал сжечь лишний стакан солярки и отключить антипробуксовку — но все-таки съехал с роликов.

Чуть больше пробуксовки понадобилось Хавейлу, чтобы выкарабкаться с роликов под передней осью и под одним задним колесом. Но снова он сделал это в обычном автоматическом режиме. Респект! Мицубиси попросил заблокировать центр вручную (режим 4HLc), после чего невозмутимо взял препятствие — практически не допустив проскальзывания.

С самым сложным упражнением с упором на асфальт одним передним колесом оба внедорожника не справились. Принудительной блокировки передка у них нет, а электронике не хватило умения насытить тягой одно переднее колесо.

В итоге — паритет!

Оценка энергоемкости и комфорта подвески

Тарированного «лежачего полицейского» на пустой площадке мы проезжаем последовательно на 40, 60 и 80 км/ч. Ситуация, когда водитель прозевал «лежачего» или крупную неровность, - обычное дело.

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Haval и Mitsubishi подтвердили выявленную прошлыми тестами и народной мудростью закономерность: больше скорость — меньше ям. На 40 км/ч туша Хавейла еще вздрагивает, но при 80 на спидометре о препятствии узнаешь только по звуку отработавшей подвески. Энергоемкость и комфорт на пять с плюсом. Pajero Sport ощутимо жестче. Он натурально подпрыгивает — это не самое приятное ощущение.

Усложняем задачу — проезд полицейского в повороте на 40 км/ч. И Haval вновь непоколебим! Кузов хотя и сыграл в «желе», но ходовая часть не сдалась, машина осталась на траектории. А Mitsubishi раз за разом спрямлял поворот из-за того, что передняя подвеска не могла справиться с такой нагрузкой.

Вывод: в таких ситуациях Haval Н9 надежнее.

Haval H9 — серьезная машина. Но Mitsubishi давит авторитетом и прогнозируемой надежностью — вот почему выбирают именно его.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HAVAL H9

MITSUBISHI PAJERO SPORT

Снаряженная / полная масса

2432 / 2950 кг

2095 / 2710 кг

Время разгона 0–100 км/ч

н.д.

12,3 с

Максимальная скорость

н.д.

180 км/ч

Радиус разворота

н.д.

5,6 м

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 80 л

ДТ / 68 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

н.д.

9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

дизельный

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объём

1967 см³

2442 см³

Степень сжатия

н.д.

15,5

Мощность

180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин

133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин

Крутящий момент

350 Н·м при 1800–4500 об/мин

430 Н·м при 2500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

н.д.

4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00  / 0,81 / 0,67 / 3,82

Главная передача

н.д.

3,69

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

Рулевое управление

реечное, с ГУР

реечное, с ГУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

265/60 R18

265/60 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HAVAL H9

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

92

MITSUBISHI PAJERO SPORT

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

118

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Haval H9

Mitsubishi Pajero Sport

Просвет

a

210 мм*

215 мм*

b

265 мм

250 мм

c

230 мм

220 мм

Угол

α

29,5°

30,0°

β

25,0°

25,0°

γ

21,5°

20,0°

*По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

HAVAL H9

MITSUBISHI PAJERO SPORT

Рабочее место водителя

Сиденье Mitsubishi оценили выше — спасибо лучшей боковой поддержке. У Хавейла выдвижной подколенный упор, но он не так добавляет удобства. Органы управления обоих не требуют привычки. Разве что кнопка пуска мотора у Pajero Sport расположена слева от руля. Haval умеет опускать правое зеркало при включении заднего хода и оснащён только одной камерой — заднего вида. У Мицу их четыре, однако качество картинки удручает. Вдобавок «рыбий глаз» искажает картину.

Сиденье

7

8

Органы управления

8

8

Обзор

8

8

Салон

Mitsubishi с его клавишами из прошлого века и их не всегда логичным расположением нельзя поставить на одну ступень с Хавейлом. В китайском внедорожнике чувствуется налёт премиальности: лучше материалы (кожа — перфорированная), продуманность в мелочах. Сзади просторнее, есть третий ряд сидений. Багажник больше у Pajero Sport.

Передняя часть

9

8

Задняя часть

9

8

Багажник

8

9

Ходовые качества

Разгонная динамика примерно одинаковая, хотя и характеры у дизельного и бензинового мотора разные. У Хавейла есть спортрежим, добавляющий толику остроты педали газа и коробке. Mitsubishi позволяет менять своё поведение только вне асфальта. Тормоза у «китайца» посредственные — тут Pajero Sport заслуженно выходит вперёд. Управляемость обеих машин соответствует званию рамного внедорожника.

Динамика

8

8

Тормоза

7

8

Управляемость

8

8

Комфорт

В целом неплохую шумоизоляцию Pajero Sport портит грубый голос дизеля. На фоне тихого бензинового Хавейла это особенно чувствуется. И на трассовых скоростях «девятка» тише. С образцовой плавностью хода Н9 именитый соперник спорить не в силах. Причём тут он даже не на уровне класса, а чуть хуже. У Хавейла руль обогревается по всей окружности, ветровое стекло в зоне покоя дворников, есть вентиляция и массажёр в передних сиденьях, микроклимат регулируется по трём зонам.

Шум

9

8

Плавность хода

8

7

Климат

10

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость у обоих отличная и полностью соответствует классу. В чём-то Haval на бумаге даже лучше, но в реальности плюсы могут свести на нет 300 кг лишней массы. По количеству дилеров в России Haval практически не проигрывает Mitsubishi, но гарантия на «японца» пятилетняя. При этом «девятку» нужно показывать сервисменам раз в 10 000 км.

Геометрическая проходимость

9

9

Сервис

8

9

Эксплуатация

7

8

Промежуточная оценка

8,20

8,13

Поведение вне дороги

У обоих — блокировки заднего и межосевого дифференциалов, понижающая передача, внедорожные режимы, адаптирующие работу двигателя, коробки передач и вспомогательной электроники в зависимости от типа дорог. Муфта BorgWarner на «девятке» отлично выдержала все наши испытания.

Энерговооруженность

9

9

Выносливость

9

9

Ходы подвесок

9

9

Общая оценка

8,33

8,28

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