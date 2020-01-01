Как проходил и что показал сравнительный тест китайского и японского внедорожников, читайте и смотрите на видео тут.
Испытание на роликовых платформах
Для оценки работы трансмиссии мы ставим под колеса роликовые платформы, имитирующие нулевое сцепление с дорогой. Для таких серьезных машин две платформы под задней осью — семечки. Haval H9 играючи преодолел их в режиме Auto, Mitsubishi — в положении селектора 4Н.
Диагональ покорилась Хавейлу с той же легкостью. Не пришлось даже перебирать клавишами внедорожный арсенал. Pajero потребовал сжечь лишний стакан солярки и отключить антипробуксовку — но все-таки съехал с роликов.
Чуть больше пробуксовки понадобилось Хавейлу, чтобы выкарабкаться с роликов под передней осью и под одним задним колесом. Но снова он сделал это в обычном автоматическом режиме. Респект! Мицубиси попросил заблокировать центр вручную (режим 4HLc), после чего невозмутимо взял препятствие — практически не допустив проскальзывания.
С самым сложным упражнением с упором на асфальт одним передним колесом оба внедорожника не справились. Принудительной блокировки передка у них нет, а электронике не хватило умения насытить тягой одно переднее колесо.
В итоге — паритет!
Оценка энергоемкости и комфорта подвески
Тарированного «лежачего полицейского» на пустой площадке мы проезжаем последовательно на 40, 60 и 80 км/ч. Ситуация, когда водитель прозевал «лежачего» или крупную неровность, - обычное дело.
Haval и Mitsubishi подтвердили выявленную прошлыми тестами и народной мудростью закономерность: больше скорость — меньше ям. На 40 км/ч туша Хавейла еще вздрагивает, но при 80 на спидометре о препятствии узнаешь только по звуку отработавшей подвески. Энергоемкость и комфорт на пять с плюсом. Pajero Sport ощутимо жестче. Он натурально подпрыгивает — это не самое приятное ощущение.
Усложняем задачу — проезд полицейского в повороте на 40 км/ч. И Haval вновь непоколебим! Кузов хотя и сыграл в «желе», но ходовая часть не сдалась, машина осталась на траектории. А Mitsubishi раз за разом спрямлял поворот из-за того, что передняя подвеска не могла справиться с такой нагрузкой.
Вывод: в таких ситуациях Haval Н9 надежнее.
Haval H9 — серьезная машина. Но Mitsubishi давит авторитетом и прогнозируемой надежностью — вот почему выбирают именно его.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HAVAL H9
MITSUBISHI PAJERO SPORT
Снаряженная / полная масса
2432 / 2950 кг
2095 / 2710 кг
Время разгона 0–100 км/ч
н.д.
12,3 с
Максимальная скорость
н.д.
180 км/ч
Радиус разворота
н.д.
5,6 м
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 80 л
ДТ / 68 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
н.д.
9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
дизельный
Расположение
спереди, продольно
спереди, продольно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объём
1967 см³
2442 см³
Степень сжатия
н.д.
15,5
Мощность
180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин
133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин
Крутящий момент
350 Н·м при 1800–4500 об/мин
430 Н·м при 2500 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
Коробка передач
А8
А8
Передаточные числа:
н.д.
4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 3,82
Главная передача
н.д.
3,69
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
Рулевое управление
реечное, с ГУР
реечное, с ГУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
265/60 R18
265/60 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
HAVAL H9
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
92
MITSUBISHI PAJERO SPORT
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
118
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Haval H9
Mitsubishi Pajero Sport
Просвет
a
210 мм*
215 мм*
b
265 мм
250 мм
c
230 мм
220 мм
Угол
α
29,5°
30,0°
β
25,0°
25,0°
γ
21,5°
20,0°
*По защите силового агрегата.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
HAVAL H9
MITSUBISHI PAJERO SPORT
Рабочее место водителя
Сиденье Mitsubishi оценили выше — спасибо лучшей боковой поддержке. У Хавейла выдвижной подколенный упор, но он не так добавляет удобства. Органы управления обоих не требуют привычки. Разве что кнопка пуска мотора у Pajero Sport расположена слева от руля. Haval умеет опускать правое зеркало при включении заднего хода и оснащён только одной камерой — заднего вида. У Мицу их четыре, однако качество картинки удручает. Вдобавок «рыбий глаз» искажает картину.
Сиденье
7
8
Органы управления
8
8
Обзор
8
8
Салон
Mitsubishi с его клавишами из прошлого века и их не всегда логичным расположением нельзя поставить на одну ступень с Хавейлом. В китайском внедорожнике чувствуется налёт премиальности: лучше материалы (кожа — перфорированная), продуманность в мелочах. Сзади просторнее, есть третий ряд сидений. Багажник больше у Pajero Sport.
Передняя часть
9
8
Задняя часть
9
8
Багажник
8
9
Ходовые качества
Разгонная динамика примерно одинаковая, хотя и характеры у дизельного и бензинового мотора разные. У Хавейла есть спортрежим, добавляющий толику остроты педали газа и коробке. Mitsubishi позволяет менять своё поведение только вне асфальта. Тормоза у «китайца» посредственные — тут Pajero Sport заслуженно выходит вперёд. Управляемость обеих машин соответствует званию рамного внедорожника.
Динамика
8
8
Тормоза
7
8
Управляемость
8
8
Комфорт
В целом неплохую шумоизоляцию Pajero Sport портит грубый голос дизеля. На фоне тихого бензинового Хавейла это особенно чувствуется. И на трассовых скоростях «девятка» тише. С образцовой плавностью хода Н9 именитый соперник спорить не в силах. Причём тут он даже не на уровне класса, а чуть хуже. У Хавейла руль обогревается по всей окружности, ветровое стекло в зоне покоя дворников, есть вентиляция и массажёр в передних сиденьях, микроклимат регулируется по трём зонам.
Шум
9
8
Плавность хода
8
7
Климат
10
8
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость у обоих отличная и полностью соответствует классу. В чём-то Haval на бумаге даже лучше, но в реальности плюсы могут свести на нет 300 кг лишней массы. По количеству дилеров в России Haval практически не проигрывает Mitsubishi, но гарантия на «японца» пятилетняя. При этом «девятку» нужно показывать сервисменам раз в 10 000 км.
Геометрическая проходимость
9
9
Сервис
8
9
Эксплуатация
7
8
Промежуточная оценка
8,20
8,13
Поведение вне дороги
У обоих — блокировки заднего и межосевого дифференциалов, понижающая передача, внедорожные режимы, адаптирующие работу двигателя, коробки передач и вспомогательной электроники в зависимости от типа дорог. Муфта BorgWarner на «девятке» отлично выдержала все наши испытания.
Энерговооруженность
9
9
Выносливость
9
9
Ходы подвесок
9
9
Общая оценка
8,33
8,28
- Не хватает места в салоне автомобиля? Приезжайте в наш магазин — подберем недорогой багажник на крышу, посоветуем автобокс.