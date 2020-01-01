Российский завод Haval за год выпустил 10 000 автомобилей

Юбилейным автомобилем стал 190-сильный турбированный кроссовер F7.

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Завод китайского бренда Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области выпустил десятитысячный автомобиль. На это предприятию понадобился ровно год — в июне 2019 года оно стартовало с модели Haval F7. Кроссовер именно этой модели с двухлитровым турбированным 190-сильным двигателем и кузовом цвета «Аквамарин» стал для завода юбилейным.

Российский завод является первым для бренда предприятием полного цикла, расположенном не в Китае. Сейчас его мощность составляет 80 000 автомобилей в год, но по проекту ее можно увеличить до 150 000 авто в год. На заводе с высоким уровнем автоматизации имеются собственные цеха штамповки, сварки, окраски и производства компонентов.

Российский завод Haval выпускает четыре модели: кроссоверы F7 и F7x и внедорожники H5 и H9. В руководстве компании рассчитывают к 2025 году занять 5% российского рынка.

Модель H5 вернулась в Россию под новым именем (ранее продавалась как Great Wall), а H9, являясь самым дорогим китайским автомобилем в России, недавно еще подорожал.

Фото: Haval