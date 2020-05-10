Первые Haval H5 приехали к российским дилерам

Пока только в качестве шоукаров, но некоторые дилеры ожидают отгрузки тестовых машин буквально со дня на день.

Материалы по теме Haval H5: известны российские комплектации рамного внедорожника

Автомобиль, на который Haval в России делает главную ставку в 2020 году, начал поступать в региональные автосалоны бренда. Правда, издание «Китайские автомобили» отмечает, что пока каждому дилеру достается только по одной машине в качестве шоукара. Но это означает, что совсем скоро автомобиль можно будет реально оценить. Где-то это возможно уже сейчас: так, по информации издания, автосалон в Твери уже получил автомобиль для демонстрации клиентам, а со дня на день отмечается и поставка машины для тест-драйва.

Впрочем, многие автосалоны Haval — в частности, в Москве — не работают. По предварительным данным, реальные продажи официальные дилеры должны начать 20 мая, но понятно, что в связи со сложившейся ситуацией этот срок может быть пересмотрен. С другой стороны, на Haval H5 уже сейчас можно оформить онлайн-предзаказ на официальном сайте, так же как и записаться на тест-драйв.

Haval H5 — это рамный внедорожник, имеющий полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner. Двигатели — бензиновые, 150 или 177 л.с. Коробка передач — в обоих случаях только 6-ступенчатая МКП. Россиянам будет предложено три комплектации с ценами 1 099 000, 1 249 000 и 1 349 000 рублей. Собирают такие машины на новом заводе Haval в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. Дизайн этой модели, принадлежащей компании Great Wall, не претерпевал изменений с 2010 года.

Ранее эта модель уже присутствовала на российском рынке под именем Great Wall Hover H5, и тогда мы сравнивали его с другими бюджетными внедорожниками.

Фото: Haval