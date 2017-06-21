Вседорожник Haval H9 подорожал сразу на 66 000 рублей

Он и до повышения был самым дорогим китайским автомобилем в РФ.

Среднеразмерный вседорожник Haval H9 во всех комплектациях подорожал на 66 000 рублей — это составляет примерно 2,5% от прежнего прайса. Haval H9 и до повышения цен являлся самым дорогим китайским автомобилем на авторынке России. Сейчас же машина самого простого уровня оснащения (Elite) c бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 245 л.с. обойдется покупателю в 2 695 000 рублей.

Топовая комплектация Premium, имеющая тот же мотор, но более богатое оснащение, оценена в 2 875 000 рублей. За турбодизельную версию (2,0 л., 190 л.с.) дилеры просят 2 765 000 рублей. Напомним, что H9, в отличие от прочих автомобилей линейки Haval, имеет рамную конструкцию и во всех версиях оснащается автоматической коробкой передач и полным приводом.

Цена на Haval H9 в этом году уже повышалась — мартовское подорожание составило от 25 000 до 27 000 рублей в зависимости от комплектации. Но подорожания пока не мешают автомобилям Haval набирать популярность в России, отмечает Цена Авто: за четыре месяца 2020 года, включая кризисный апрель, бренд продал 4472 своих автомобиля, что на 118% больше, чем за то же время в прошлом году.

Haval H9 начал поставляться российским дилерам марки из Китая в марте 2019 года, а в октябре стартовала его российская сборка.

Фото: Haval