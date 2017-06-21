Haval начал выпускать в России свой топовый внедорожник H9

Вслед за купе-кроссовером Haval F7x на конвейер завода в Тульской области встала очередная модель российской сборки — рамный внедорожник H9.

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Haval H9 — это пятидверный рамный внедорожник, который оснащается мощными двухлитровыми бензиновым и дизельным двигателями в 245 л.с. и 190 л.с. Привод у всех версий автомобиля только полный, а коробка передач — 8-диапазонный автомат.

У H9 есть интеллектуальная система адаптации к дорожным условиям с шестью режимами автоматического контроля тяги и торможения. Это дает возможность водителю уверенно чувствовать себя как на скоростной магистрали, так и при движении по грязи, снегу и песку.

Прочный рамный кузов поглощает удары и обеспечивает надежную защиту, хорошую устойчивость автомобиля, комфорт для пассажиров и высокий уровень безопасности и проходимости.

Haval H9 уже в начальной комплектации оснащен фронтальными подушками безопасности, передними боковыми подушками и шторками безопасности по всей длине бокового остекления. Есть в автомобиле круиз-контроль, люк с электроприводом, датчики дождя и света, 8 датчиков парковки, система «старт-стоп», боковые зеркала с электроприводом складывания, регулировки и обогревом, лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval и многое другое.

Среди систем безопасности автомобиля есть такие как: система контроля усталости водителя, помощи при cмене полосы движения, предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом, система контроля давления в шинах, система стабилизации, система распределения тормозного усилия, ABS +ESP, система экстренного торможения, системы помощи при подъеме и спуске и система защиты от опрокидывания.

В России автомобиль представлен в двух комплектациях Elite и Premium по цене от 2 602 000 рублей до 2 782 000 рублей.

Завод китайского концерна Great Wall открыли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области 6 июня.

Фото: Haval