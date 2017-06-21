Haval H9: все особенности и косяки российской сборки

Самая большая китайская машина на нашем рынке выпускается под Тулой. Кузов сваривают и окрашивают у нас, но из компонентов машины только аккумулятор и технические жидкости произведены в России.

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Повлиял ли на качество сборки наш менталитет? При тщательном осмотре оказалось, что придраться, по большому счету, не к чему. Правда, совсем без огрехов не обошлось: в салоне нашлась одна неровная панелька (но это, скорее всего, «заслуга» китайской формовки деталей), а хром, которого по кузову немало, как-то быстро начал терять товарный вид.

Рестайлинговый Haval H9, представленный в Китае в 2019 году, получил полностью светодиодные фары, цифровую комбинацию приборов, другую мультимедийку с дисплеем побольше и избавился от CD-проигрывателя. Но в России собирают дорестайлинговую версию.

С эргономикой у нее порядок. Разве что подсветка некоторых клавиш блеклая, из-за чего не видно, включена ли система. Совсем тускло горит значок на клавише обогрева руля, но понять, работает функция или нет, можно на ощупь. Кстати, руль подогревается по всему ободу, а не только в местах хвата.

Электроники не пожалели?

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Мультимедийка без встроенной навигации и без поддержки Apple CarPlay и Android Auto по современным меркам считается устаревшей. Синхронизировать систему с телефоном можно только через Bluetooth. Сама система подтормаживает и не всегда реагирует на нажатие. Графика тоже устарела. Да и некоторые проблемы с переводом остались. Так что мультимедиа — главный недостаток машины российской сборки. Впрочем, устранимый.

На центральной консоли расположились указатель высоты над уровнем моря, барометр, компас и датчик угла крена кузова. Камера заднего вида у Хавейла с динамической разметкой. Система автоматической парковки позволяет поставить машину параллельно или перпендикулярно. Правда, камер бокового или переднего обзора здесь нет. Учитывая стоимость машины — обидно.

В Хавейле есть несколько интересных фишек. Так, на скорости 110 км/ч и выше автоматически закрывается панорамная крыша или люк, чтобы в салоне не было слишком шумно. Ручник с электронным управлением отключается автоматически, когда вы, переведя коробку в режим Drive, трогаетесь. Но только при условии, что ваш ремень безопасности пристегнут! А электропривод лючка бензобака срабатывает исключительно при заглушенном двигателе.

Про пассажиров не забыли?

В бензиновой версии в продвинутой комплектации стоимостью 2,8 млн рублей передние сиденья — с регулировками длины и угла наклона подушек. К слову, кресла отделаны премиальной кожей, приятны на вид и на ощупь, оснащены функциями вентиляции и массажа.

Во втором ряду Haval H9 очень просторно, переднее правое кресло с помощью электропривода можно отодвинуть вперед вплоть до передней панели, а заднее сдвинуть назад. У него, кстати, спинка тоже регулируется по углу наклона. Для пассажиров второго ряда предусмотрена отдельная зона климата, обогрев сидений, розетка, USB-разъем для зарядки гаджетов. Но главное — есть система очистки воздуха, вмонтированная в крышку бокса между передними сиденьями. Ее небольшой вентилятор пропускает воздух в салоне через угольный фильтр. Система работает, дышать становится легче.

А что с багажником?

При разложенном третьем ряде сидений места для багажа почти не остается. Подполье символическое, справа — домкрат, слева можно положить пару тряпок и перчатки. Зато производитель предлагает интересное решение для пятой двери: в ней есть два небольших отсека с шумоизоляцией на крышках. В одном знак аварийной остановки, во втором лежит набор инструментов: баллонник, пассатижи и отвертка.

Третий ряд сидений оснащен электроприводом. Привести в движение двухсекционную лавочку можно нажатием кнопок, расположенных в двух местах — в левом углу багажника или около правой задней двери. Под заглушкой в заднем бампере скрыты четыре резьбовых соединения и розетка. То есть автомобиль подготовлен для установки фаркопа — его нужно только докупить.

Как он едет?

Haval H9 оснащен 8-ступенчатым автоматом ZF, муфтой подключения передних колес BorgWarner и 2-литровым четырехцилиндровым турбомотором. Есть дизельная версия на 190 л.с. и бензиновая 245-сильная. Масса машины с полным баком, водителем и одним пассажиром приближается к 2,5 т.

Все трансмиссионные настройки реализованы через клавиши. Базовый режим Eco, в котором Haval заднеприводный, подходит для размеренного перемещения. В спортивном отклик на газ становится практически мгновенным, из-за чего возникает ощущение, что машина едет намного резвее, чем есть на самом деле. Есть еще автоматический, а также режимы для езды по снегу, песку и камням. Распределением крутящего момента ведает электроника. Если включить (тоже с помощью клавиши) понижающий ряд трансмиссии, распределение по осям становится жестким, 50 на 50. Предусмотрена у Хавейла и электронная блокировка заднего дифференциала. К слову, у китайской версии есть еще и электронная блокировка переднего дифференциала, что переводит Haval H9 в разряд бескомпромиссных внедорожников. Но российской версии такая опция пока недоступна.

К управляемости автомобиля претензий нет. Этот рамный внедорожник с мостом в качестве задней подвески выдает ровно то, что от него ждешь, и на фоне конкурентов выглядит достойно. Есть крены, а мост из-за особенностей конструкции не способен отработать все неровности идеально, зато подвеска потрясающе энергоемкая. Любые «лежачие полицейские» можно пролетать не притормаживая. Чем хуже дорога, тем приятнее ехать на H9. Уровень шума в салоне даже при быстрой езде комфортный. А вот тормоза не слишком эффективные, но автомобиль и не заточен под скоростную езду, а потому не нужно загонять H9 в неподходящие для такой машины условия.

Haval H9 хорошо управляется и неплохо укомплектован. А вот его цена смущает, но, похоже, придется смириться: ничего подобного дешевле 2,5–3 млн сейчас не купишь. В России H9 постепенно укрепляет свои позиции. В 2017 году было продано 180 таких машин, в 2018-м — почти 420, а в прошлом — больше 850. Это значит, что дорогой китайский автомобиль даже в рамном исполнении востребован.