Названы самые качественные китайские авто

Владельцы оценивали качество сборки. Интересно, что популярный бренд оказался за пределами Топ-5.

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Китайские автомобили с самым высоким качеством сборки были выявлены в результате масштабного исследования, которое проводило аналитическое агентство Автостат. Владельцы китайских автомобилей отвечали на вопрос, насколько они удовлетворены качеством сборки своей машины, где один балл соответствовал ответу «совершенно не удовлетворен», а пятерка означала «полностью удовлетворен».

Далее специалисты агентства с помощью собственной методики приводили ответы к 100-балльной шкале, где 100 баллов означает идеальный с точки зрения качества сборки результат.

Кросс-купе Haval F7x

Самую высокую оценку по результатам опроса получили автомобили Haval — они набрали почти 95 баллов. На втором месте машины Changan (86,8 балла), а на третьем с минимальным отставанием оказалась продукция Geely (86,2 балла). Кроме того, в пятерку вошли Chery (82,6 балла) и Great Wall (80,6 балла), а вот Lifan отстал существенно и с результатом чуть более 65 баллов остался на шестом месте.

С этими данными соотносятся и результаты продаж — по итогам первого квартала самым популярным китайским автомобилем в России стал Haval F7.

Фото: Haval