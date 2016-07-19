Рамой придавило: Mitsubishi Pajero Sport и окружение

На российский рынок рамных вседорожников выходит новый игрок — Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения. С какими моделями дебютанту придется конкурировать?

Покупатели SUV делятся на две категории. Львиная доля голосует рублем за кроссоверы — легковое шасси и несущий кузов обеспечивают им отличную маневренность и сравнительно малый расход топлива. А полноприводная трансмиссия и увеличенный дорожный просвет позволяют худо-бедно перемещаться по бездорожью. Другая же часть покупателей ратует за рамные вседорожники. Прочный стальной хребет придает им долговечность и позволяет использовать автомобиль на тяжелом оффроуде хоть каждый день. Но много ли их осталось?

В распоряжении рамников практически всегда есть понижающая передача, а также одна или две блокировки, которые наделяют их по-настоящему высокой проходимостью. Для езды по «пампасам» многие решаются на тюнинг: устанавливают силовые бамперы, лебедки, шины с «зубастым» протектором. С таким набором становится нипочем самое серьезное бездорожье.

Рамных вседорожников на нашем рынке немного, но они есть. Мы насчитали полтора десятка, от УАЗа Патриот и Suzuki Jimny до Lexus GX и Mercedes-Benz G-класса. К слову, только вчера объявили цены на Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Какие модели ближе всего к дебютанту по форм-фактору и ценам, смотрите в нашем обзоре.

Toyota Land Cruiser Prado (от 1 939 000 рублей)

Привлекательная цена, не правда ли? На самом деле машин с такой стоимостью у дилеров в наличии не бывает — кому нужен «Крузак» с механической коробкой передач, без магнитолы и ряда других необходимых опций? В нормальной комплектации с автоматом цена Prado 2.7 (163 л.с.) повышается до 2 614 000 рублей. За версию со 177-сильным турбодизелем придется отдать не менее 2 915 000 рублей, а с флагманским 282-сильным шестицилиндровым бензиновым мотором — уже 3 156 000 рублей. Очень дорого! Тем паче, что с технической точки зрения этот автомобиль без особых откровений. Land Cruiser Prado располагает постоянным полным приводом, который обеспечивает межосевой дифференциал. Присутствует понижающая передача, задняя межколесная блокировка, а также система Crawl Control — своеобразный круиз-контроль для бездорожья.

Haval H9 (от 2 299 900 рублей)

Перед вами — самый дорогой китайский автомобиль на российском рынке. При этом — не переоцененный. По качеству сборки, уровню отделки и богатству оснащения Н9 не уступает именитым конкурентам. Под капотом здесь всего-навсего четыре цилиндра и два литра рабочего объема. Однако за счет турбонаддува (с двумя улитками) мотор развивает 218 л.с. Цифра немаленькая, но в реальной жизни силенок все-таки недостаточно — разгоняется этот «китаец» натужно.

Kia Mohave (от 2 399 900 рублей)

Флагманский вседорожник Kia продается уже семь лет и за это время пережил только одно изменение — появился современный 8-ступенчатый автомат. Недавно начался выпуск рестайлингового Mohave, однако к нам он попадет лишь в следующем году. Автомобиль доступен исключительно с трехлитровым 250-сильным турбодизелем. У «корейца» неплохая управляемость, которую обеспечивают полностью независимые подвески. Но они достаточно короткоходные — на бездорожье Kia быстро вывешивается.

Jeep Wrangler (от 2 695 000 рублей)

Без сомнений, Wrangler относится к когорте культовых автомобилей. Он является потомком Виллиса времен Второй мировой войны — чтобы убедиться в этом, достаточно мимолетного взгляда. Американский вездеход во многом уникален. Покупателю предлагается выбор между трехдверной версией и более практичной пятидверной. И в том, и в другом случае в стандартном оснащении он идет с тентом — жесткий колпак предлагается за доплату. Под капот устанавливается 2,8-литровый 200-сильный турбодизель или 3,6-литровый 286-сильный бензиновый агрегат. А еще для Рэнглера предлагается модификация Rubicon, в которой раздаточная коробка обеспечивает коэффициент понижения 4,0 вместо базовых 2,7.

Mitsubishi Pajero Sport (от 2 749 999 рублей)

Самая важная новинка японской компании последних лет! Созданный на модернизированной платформе пикапа L200 вседорожник отличается смелым дизайном и просторным эргономичным салоном — предшественнику этого не хватало. Управлять полноприводной трансмиссией теперь надо не рычагом (как было у предшественника), а шайбой-селектором. Приятно, что возможности не сократились: есть и понижающая передача, и задняя межколесная блокировка. Вкупе с хорошей «геометрией» по проходимости Mitsubishi — один из лучших автомобилей сегмента. Первое время Pajero Sport будет предлагаться с бензиновым 3,0-литровым двигателем мощностью 209 л.с. Но позднее начнутся поставки модификации со 181-сильным турбодизелем.

Chevrolet Tahoe (от 2 990 000 рублей)

Вообще-то, этот дредноут выступает в другой лиге — огромный американский вседорожник (длина переваливает далеко за пять метров!) снабжается могучим V8 мощностью 409 л.с., оттого и стоит гораздо больше фигурирующих в обзоре моделей. Вернее — стоил. Не так давно в гамме появилась упрощенная модификация, позволившая опустить цену до трехмиллионной отметки. На фоне соперников Tahoe не блещет проходимостью — мешают гигантская масса и неважная геометрическая проходимость, обусловленная низким фартуком переднего бампера. Его, конечно, можно отстегнуть, но на практике мало кто это делает. Лазить под машиной и пачкать руки всякий раз перед выездом на бездорожье захочет не каждый. Кроме того, фартук этот надо ведь где-то пристроить, и не у всех такая возможность имеется. Поэтому владельцы с его снятием не заморачиваются.

Фото: фирмы-производители