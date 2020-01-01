Обновленный Land Cruiser Prado: от 2,6 млн.

Свежий Prado получил новый дизельный мотор, современную мультимедийную систему и топовую комплектацию с пакетом внешней отделки Black Onyx.

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Поставки внедорожника в Европу начались еще в начале месяца, теперь он доступен и российским покупателям. Главное новшество — турбомотор объемом 2,8 литра (его выбирают 62% покупателей Land Cruiser Prado) форсирован со 177 до 200 л. с и при этом остался в выгодной налоговой категории для будущих владельцев (в остальной Европе это 204 л.с.).

Теперь средние и топовые комплектации Land Cruiser Prado отличаются благодаря особым элементам дизайна. Начиная с комплектации «Элеганс» в автомобиле черные корпуса зеркал, темная декоративная накладка на задней двери, окантовки стекол черного цвета, черная решетка радиатора и обрамлением фар темного цвета, а также задние фонари с черными вставками.

В обновленном Prado новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также большим 9-дюймовым цветным дисплеем на центральной панели.

Начиная с комплектации «Комфорт» автомобиль оснащается датчиком перемещения ключа, который передает сигнал в блок управления центральным замком для дополнительной защиты от угона и это помимо противоугонного идентификатора T-Mark.

Новая эксклюзивная топовая версия Black Onyx, которую можно узнать по специальным накладкам на переднем и заднем бампере и табличкам с названием серии, расположенным на задних стойках, позволит владельцу выделиться в потоке. Многофункциональный руль в этой версии отделан кожей с деревянными вставками.

Black Onyx предложат в варианте с пятиместным и семиместным салоном, оснащенным третьим рядом сидений с электроприводом складывания. В этой комплектации автомобиль оснащен пневмоподвеской на задней оси, адаптивными амортизаторами системы AVS и специальными режимами движения Comfort и Sport S+, а также предусмотрен люк с электроприводом и премиальная аудиосистема JBL с 14 динамиками и навигацией на русском языке.

В этой версии автомобиль получил пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, куда входят система предупреждения о фронтальном столкновении с функцией автоматического торможения и возможностью распознавания велосипедистов в светлое время и пешеходов в темное время суток, динамический радарный круиз-контроль с поддержанием дистанции до впереди идущего автомобиля, объединенный с системой распознавания дорожных знаков и работающий при любой скорости движения, система оповещения о непреднамеренном выходе из полосы движения с функцией удержания, система информирования об усталости водителя и система автоматического переключения дальнего света на ближний.

Цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado стартуют от 2 656 000 рублей .

Возможно, это будет последняя внедорожная версия Prado — следующее поколение машины может быть построено на платформе TNGA и станет, по сути, кроссовером.

Обновленный Land Cruiser Prado: от 2,6 млн. Свежий Prado получил новый дизельный мотор, современную мультимедийную систему и топовую комплектацию с пакетом внешней отделки Black Onyx. Обновленный Land Cruiser Prado: от 2,6 млн.

Фото: Toyota