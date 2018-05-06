Если переедет на платформу TNGA, на которой созданы нынешние Corolla, Camry и C-HR.

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От внедорожника Land Cruiser Prado в следующем поколении может остаться только название — по крайней мере, это следует из публикации на китайском ресурсе Autohome. В распоряжении издания оказались довольно подробные данные, а главное — сведения о том, что модель переедет на новую платформу TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой созданы нынешние Corolla, Camry и C-HR.

Базовым мотором станет атмосферный бензиновый мотор с объемом 2,5 литра, развивающий мощность 205 л.с. и крутящий момент 250 Нм. Двигатель будет работать в паре с вариатором Direct Shift CVT, пишет издание. С таким силовым агрегатом расход топлива составит 8,7 л/100 км. Кроме того, в гамме будет присутствовать и нынешний 2,8-литровый турбодизель мощностью 177 л.с., расходующий 8,3 литра тяжелого топлива на 100 км пути.

Среди вероятного оснащения нового поколения Land Cruiser Prado присутствуют полуавтономное управление и адаптивный круиз-контроль, который умеет полностью останавливать автомобиль, после чего возобновлять движение. А также — интеллектуальная система предотвращения столкновений и камеры кругового обзора.

По предварительным данным, текущее поколение (на фото) должно остаться в производстве до августа 2022 года. Нынешний Прадо — это рамный и исключительно полноприводный внедорожник с моторной гаммой из двух бензиновых (2,7 литра, 163 л.с.; 4,0 литра, 249 л.с.) и одного дизельного (2,8 литра, 177 л.с.) двигателя. Российские цены начинаются от 4 181 000 рублей.

Полтора года назад внедорожник обзавелся специальной версии для России.

Фото: Toyota