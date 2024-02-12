На этих машинах ездят сами китайцы — в топ-5 только два бренда из КНР

Рейтинг марок и моделей, которые предпочитают китайцы, возглавил VW

В январе 2024 года на китайском авторынке было продано 2,03 млн новых автомобилей, что на 57,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 13,9% меньше по сравнению с декабрем 2023 года. Снижение связано с сокращением скидочных программ от автопроизводителей, которые активно распродавали складские запасы в конце прошлого года для достижения годовых показателей продаж.

Доля электромобилей и гибридов в январе 2024 года заняла 33,8% от общего объема рынка. Продажи электромобилей составили 396 000 единиц, а продажи PHEV достигли 291 000 единиц.

Рейтинги брендов и моделей

В рейтинге брендов лидировала компания Volkswagen, реализовавшая 209 476 единиц в январе 2024 года, что привело к росту на 41,5% (к январю 2023 года). На втором месте оказался BYD с объемом продаж в 191 122 единицы. Toyota заняла третье место, реализовав 141 689 автомобилей. Пятерку лидеров замкнули Changan и Honda с продажами 130 408 и 129 638 единиц соответственно.

В секторе электромобилей и гибридов бренд BYD в Китае остается безусловным лидером, заняв 26% рынка электромобилей и 34% рынка PHEV.

Самыми востребованными моделями в январе 2024 года стали Changan CS75Plus (40 496 ед.), Volkswagen Lavida (32 419 ед.), BYD Song Plus (32 267 ед.), Nissan Sylphy (30 384 ед.) и Aito Wenjie M7 (29 229 ед.).

Решение китайских властей о стимулировании национальных компаний для участия в международных проектах в сфере разработки и производства автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, стало важным шагом в развитии зеленой экономики.

Китай и тут стремится к лидерству. Подобные меры будут способствовать повышению конкурентоспособности китайских компаний на мировом рынке и стимулировать развитие электромобилей, водородных автомобилей и других альтернативных видов транспорта. Подобные инициативы сопровождаются мерами господдержки.

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Источник: Сarnewschina