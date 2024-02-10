Китай «топит» за экологию

Китай будет субсидировать международные проекты по созданию экоавтомобилей

Китайские власти объявили о планах стимулировать национальные компании к участию в международных проектах в области разработки и производства автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии (гибридов и электрокаров).

В документе, созданном при участии девяти госучреждений Китая, отмечается необходимость укрепления сотрудничества с зарубежными компаниями с учетом местных условий.

Китай поставил перед собой задачу активно исследовать зарубежные рынки. При этом учитывать масштабы, структуру потребительского сектора и другие ключевые факторы для плодотворного сотрудничества. То есть речь об активной поддержке экспортных планов местных автокорпораций и даже относительно небольших компаний.

Правительство также будет стимулировать аналитические центры и проводить специальные тренинги для представителей местного автопрома, чтобы те понимали требования, существующие в сфере экологического автотранспорта за рубежом.

Власти Китая также планируют поддерживать развитие послепродажного обслуживания за рубежом и поощрять национальных производителей, которые этим серьезно занимаются. Ведь жалобы на то, что к китайским машинам трудно подобрать запчасти, ни для кого не новость, и это портит имидж машин из Поднебесной.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил важность развития экологически чистого автопарка и внедрения высоких экологических стандартов во всем мире.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ТАСС