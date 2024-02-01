BYD создает «опорный пункт» в Европе
30 января 2024 года BYD заключила соглашение с муниципальным руководством города Сегеда в Венгрии о приобретении земли для строительства завода по производству легковых автомобилей. Этот шаг становится значимым этапом европейской экспансии BYD, особенно учитывая стратегическое расположение Венгрии в центре Европы.
Мероприятие собрало важных участников, включая министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, мэра Сегеда Ласло Ботка, посла Китая в Венгрии Гонга Тао и председателя BYD Ван Чуанфу.
Венгерские власти пообещали всестороннюю поддержку, чтобы способствовать быстрому запуску проекта в эксплуатацию.
Завод в Венгрии станет первым китайским автомобильным предприятием по выпуску электромобилей в Европейском Союзе, его строительство планируется завершить в течение трех лет.
BYD, открывшая первый европейский завод по производству электрических автобусов в Венгрии семь лет назад, теперь расширяет свою деятельность, строя завод по производству легковых автомобилей на новых энергетических технологиях.
Китайская компания активно реализует свою наступательную стратегию в других регионах, включая Узбекистан, где также возводит крупный завод по производству электрокаров.
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Источник: Carnewschina
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