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BYD создает «опорный пункт» в Европе

Китайская BYD строит в Венгрии завод по производству электромобилей

30 января 2024 года BYD заключила соглашение с муниципальным руководством города Сегеда в Венгрии о приобретении земли для строительства завода по производству легковых автомобилей. Этот шаг становится значимым этапом европейской экспансии BYD, особенно учитывая стратегическое расположение Венгрии в центре Европы.

Мероприятие собрало важных участников, включая министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, мэра Сегеда Ласло Ботка, посла Китая в Венгрии Гонга Тао и председателя BYD Ван Чуанфу.

Венгерские власти пообещали всестороннюю поддержку, чтобы способствовать быстрому запуску проекта в эксплуатацию.

Завод в Венгрии станет первым китайским автомобильным предприятием по выпуску электромобилей в Европейском Союзе, его строительство планируется завершить в течение трех лет.

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Seal U – китайский автомобиль, перед которым трепещут европейские бренды

BYD, открывшая первый европейский завод по производству электрических автобусов в Венгрии семь лет назад, теперь расширяет свою деятельность, строя завод по производству легковых автомобилей на новых энергетических технологиях.

Китайская компания активно реализует свою наступательную стратегию в других регионах, включая Узбекистан, где также возводит крупный завод по производству электрокаров.

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Источник: Carnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash и Carnewschina
Количество просмотров 1
01.02.2024
Фото:Unsplash и Carnewschina
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