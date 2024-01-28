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BYD строит завод в Узбекистане и нацелился на весь мир

Глава BYD договорился с президентом Узбекистана о производстве Song Plus DM-i

25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру BYD в Шэньчжэне (Китай). Во время визита Мирзиёев и президент BYD Ван Чуаньфу провели церемонию дистанционного запуска производства на новом заводе BYD в Узбекистане, ознаменовавшую официальный запуск Song Plus DM-i, первого автомобиля этого предприятия.

Это интересный автомобиль, он оснащен новой гибридной системой DM-i. Его ДВС почти всегда работает на генератор, заряжающий батарею, и лишь в некоторых случаях подключается к колесам. В большинстве случаев автомобилем движет электромотор на передней оси.

Song Plus DM-i
Song Plus DM-i
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Мирзиёеву также продемонстрировали безопасность аккумулятора Blade Battery от BYD. Он также понаблюдал за тем, как паркетник Yangwang U8 (на нашем рынке автомобиль также представлен) разворачивается на месте на демонстрационной площадке.

Этот визит совпал с государственным визитом Мирзиёева в Китай с 23 по 25 января. Его визит в штаб-квартиру BYD был частью более широкого взаимодействия с китайскими предприятиями.

Соглашение о производстве электрических и гибридных автомобилей в Узбекистане было подписано в сентябре прошлого года между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и BYD. В соответствии с соглашением, было создано совместное предприятие «BYD Uzbekistan Factory».

По этой технологии китайцы тоже выбились в лидеры

BYD стремится завоевать мир

Экспансия BYD в Узбекистан является частью более широкой глобальной стратегии компании. Ранее в этом месяце BYD запустила три чисто электрические модели в Индонезии, строит свой заводы по производству электромобилей за пределами Азии - в Бразилии и Мексике.

Также BYD намерен строить предприятия в Таиланде и Венгрии.

Источник: Сarnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
28.01.2024
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