Кроссоверы за 1,6 млн - большой тест «За рулем»

Год назад за полтора миллиона можно было взять почти любой переднеприводный кроссовер В‑класса. А сейчас из-за дефицита и жадности дилеров цены устремились в космос. Без двух миллионов к таким машинам, как Kia Seltos, Skoda Karoq или Volkswagen Taos, и не подходи.
Освободившуюся нишу с удовольствием заняли китайцы. Новый игрок — Haval Jolion. Модный дизайн, богатое оснащение, современная техника. И — полный привод! Правда, версии со всеми ведущими немного припозднились, а пока в наших руках — переднеприводная машина с турбомотором и роботом. В такой же конфигурации и Geely Coolray.
У Арканы в тандеме с турбодвигателем идет вариатор. И кузов специфический — купе-кроссовер.
Чья концепция возьмет верх?
|Renault Arkana
Прототип показали в 2018 году, а спустя год поставили на конвейер. Построен на общей с Дастером и Каптюром платформе. Делают в Москве.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 1.6 (114 л.с.) — от 1 286 000 ₽
1.3 турбо (150 л.с.) — от 1 521 000 ₽
| Haval Jolion
Дебют — в конце 2020 года. В Китае известен как Chulian и бывает там только с передним приводом. Трансмиссия 4×4 доступна лишь в России. Выпускается под Тулой.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.5 турбо (143 л.с.) — от 1 259 000 ₽
1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 579 000 ₽
|Geely Coolray
Дебютировал в 2018 году, в Россию приехал через пару лет. Только передний привод и роботизированная коробка. Производят в Беларуси.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый: 1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 376 990 ₽
Оснащение и эргономика
В свое время японские марки, а потом и корейские, привязали к себе покупателей богатым оснащением. Сейчас такой же прием используют китайские производители.
Jolion в топ-исполнении — это индукционный зарядник, раздельный климат-контроль, проекция данных на ветровое стекло и 12‑дюймовая медиасистема с великолепной картинкой — такую яркость и контрастность не в каждом бизнес-седане встретишь. Обалдеть!
Haval Jolion
В Кулрее набор оборудования стандартный. И есть встроенный видеорегистратор, работающий от фронтальной камеры. Для качественной записи не ленитесь почаще протирать «глазок».
Самый скромный уровень оснащения — у Арканы. Нет ни электромеханического ручника, ни системы кругового обзора (камер четыре, но работают они по отдельности), ни панорамной крыши. Из уникального — только программируемый дистанционный запуск, отличная система для зимы.
После китайских машин твердокаменный пластик Арканы вызывает недоумение. Равно как и мутная картинка медиасистемы. Но эргономика — вполне. Еще бы руль по вылету регулировался в большем диапазоне. И во внутреннее зеркало заднего вида мало что видно. В остальном — удобно.
К обзорности Кулрея тоже есть вопросы: слишком широки передние стойки, да и задние могли бы быть потоньше. Но по качеству салона он на голову выше Арканы. Мягкий пластик, щеголеватая бордово‑черная отделка сидений и передней панели, красивые накладки под алюминий. Если закрыть эмблему, можно представить, что ты в машине намного более дорогой.
Geely Coolray
У Джолиона с отделкой тоже всё в порядке. Прихотливая архитектура с контрастной прострочкой передней панели, сенсорные кнопки, граненая шайба-селектор робота… А до чего хороши витиеватые динамики-пищалки в дверях! Дизайнеры постарались.
А где были специалисты по эргономике? Педальный узел неудобный — я то и дело цеплялся ботинком за свисающий воздуховод, и перепад высот педалей великоват. Креслу остро не хватает регулировки поясничного подпора — и подпора вообще как такового. У руля слишком тонкий обод и нет регулировки по вылету! Приходится двигать вперед кресло и сидеть в непривычной сутулой позе с согнутыми ногами.
Renault Arkana
Не понравилась и то, что большинство команд подается через экран мультимедиа. Поменять температуру или включить обогрев сидений? Только через цифровые дебри.
В чем Jolion на голову сильнее конкурентов, так это в просторе сзади. Места навалом, пол совершенно плоский. В придачу к верхним дефлекторам имеется обогрев, есть два USB-разъема — хотя 12‑вольтовое гнездо на всю машину одно.
Как едут?
По мощности турбомотор Джолиона почти не уступает соперникам: 143 против 150 л. с. И заявленная динамика разгона до сотни ничего: 9,8 с. На деле же Haval оказался облаком в штанах. Чуть тронешь газ — рвет с места. Но продавишь дальше — ускоряется довольно неспешно. Прошли долгие 12,4 секунды, пока стрелка спидометра добралась от 0 до 100. Я вспомню мало машин, чьи расхождения с заводскими ТТХ были бы столь велики. Бодрости не добавляется, даже если активировать (через медиаменю) спортивный режим.
Arkana набирает сотню заметно шустрее (10,7 с), но важнее другое: управлять разгоном очень удобно. Вариатор передает тягу ровно, без заминок и раздумий, коими порой потчует семиступенчатый робот Джолиона.
Самый быстрый — Coolray. Подметки рвет! Его «трехгоршковый» турбомотор носит машину словно ветер перышко. Сотня Кулрею покоряется за 9,7 с. Да, год назад он оказался еще быстрее, но тогда была прохладная погода, а сейчас стоит 30‑градусная жара, моторам тяжелее. Понравились и настройки робота — переключения быстрые, точные, не дерганые.
Китайские машины в среднем берут по 9,5 л бензина на 100 км. Arkana в тех же условиях — на полтора литра меньше.
По акустическому комфорту предпочтительней Jolion. Все шумы сбалансированы, ничего не напрягает — хотя до абсолютной тишины далеко. В Кулрее на уши давит гул от дороги, постукивает подвеска, в Аркане шумит мотор.
Помощники помогают?
Из всей троицы водительские ассистенты ставят только на Jolion. Заплатив минимум 1,68 млн рублей, вы получите адаптивный круиз-контроль и систему ведения по полосе. Kia Soul с таким оборудованием обойдется на двести тысяч дороже. Остальные одноклассники еще менее доступны.
Несмотря на сравнительно скромный ценник, водительские помощники работают и шокирующих ошибок не совершают. Разве что при разгоне с места круиз-контроль далеко отпускает ведущую машину — но это претензия и к скромным возможностям силового агрегата.
Haval Jolion
Про управляемость
По управляемости Jolion — в середнячках. Прямую держит крепко, а на извилистой дороге уверенно встает на дугу и идет по ней. Усилие на руле не слишком реалистично, зато деликатно настроена система стабилизации, вмешательство которой практически незаметно.
Огонька хотелось бы добавить и Аркане. Её руль излишне легкий, а если в повороте переборщишь со скоростью — явный снос.
Там, где Jolion и Arkana едут на грани, у Кулрея еще остается запасец — в поворотах предел устойчивости повыше. Но если посреди виража надумаете уйти на траекторию с меньшим радиусом, держите ухо востро: Geely слишком рьяно подыгрывает задней осью и заваливается набок, что может напугать неподготовленного водителя.
Geely Coolray
По плавности хода лидер безусловный — Arkana. Ее подвеска спокойно проглатывает самые изуверские бугры и ямы. Братья-китайцы так не умеют. Они гораздо жестче — тряска чувствуется даже на криво положенных заплатках, не говоря уж о более серьезном калибре.
А что на бездорожье?
На бездорожье Arkana продолжает царствовать. Внушительный клиренс, высокие бамперы, металлическая защита позволяют валить в стиле ралли-рейдовых машин. Никаких пробоев, и проходимость выше, чем у соперников. Главное — не забывать, что машина-то переднеприводная.
Renault Arkana
Jolion на проселке отстает. Клиренс невелик, а вместо защиты — фетровый пыльник. Короткоходная подвеска работает на грани: чуть сильнее удар — и замыкание до буферов сжатия. А робот не дает так филигранно дозировать тягу, как аркановский вариатор.
Вне асфальта Coolray едет чуть увереннее Джолиона: и клиренс побольше, и энергоемкость подвески повыше. Но до Арканы ему далеко.
ИТОГИ
Несмотря на скромную отделку и оснащение, Arkana сумела легко отбить атаку зубастых китайских оппонентов. У нее классная, отлично подходящая нашим дорогам подвеска, хорошая геометрическая проходимость, нетривиальная внешность, скромный расход топлива. И уже устоявшийся имидж, позволяющий не опасаться существенной потери в цене после нескольких лет эксплуатации.
Набравшие равное количество баллов Coolray и Jolion — разные машины. Haval привлекает шикарным и современным оснащением, просторным салоном, интересной ценой. Но у него есть серьезные вопросы к эргономике, динамике и к плавности хода.
Китайские машины манят дизайном и оборудованием, но по совокупности качеств Аркану превзойти не удалось.
С плавностью хода есть проблемы и у Geely. Огорчает отсутствие в гамме полноприводной модификации. А больше всего убивают очень большие расходы на эксплуатацию — частые и дорогие ТО. По мне — это главная проблема Кулрея.
P.S. Горе-ремонт
Тестовая Arkana принадлежит нашему читателю Дмитрию. Машина совсем новая, не пробежала и тысячи верст. Однако уже умудрилась подкинуть хозяину проблем. Купил он ее в Калуге — поездка туда позволила сэкономить 200 тысяч рублей И почти сразу Arkana начала хандрить: глохла при торможении двигателем.
При самостоятельном осмотре Дмитрий обнаружил, что обломан штуцер клапана продувки абсорбера. В Калугу с этим ехать неохота, и он договорился на визит в один из московских официальных (гарантия же!) сервисных центров. Там сбросили ошибку, перепрошили систему и отправили в свободное плавание. Поломанную деталь оставили на месте — сказали, что она роли не играет.
Машина глохнуть стала реже, но периодически начали плавать обороты. Дмитрий решил поехать в другой сервис. Вернулся не шибко довольный: недуг вылечили, но клапан с обломанным штуцером остался на месте. Якобы он «на скорость не влияет».
Ради интереса загнали Аркану на зарулевскую техническую базу, открутили стальную защиту и увидели стоящий криво датчик положения коленвала. Поправили его — машина вновь начала глохнуть!
Созвонились с сервисом и выяснили, что датчик сдвинули намеренно. Эмпирическим путем определили, что глюк исчезает при установке детали в нештатное положение. Со временем пообещали поставить какой-нибудь переходник, а пока, мол, езди так.
Странный подход. Деталь должна быть установлена должным образом. Ведь если что, машина может заглохнуть где-нибудь на магистрали, создав опасную ситуацию. От официального сервиса ожидаешь какого-то готового решения, а не времянки.
Через пару дней сервис позвал-таки на замену клапана с обломанным штуцером. Но и после этого датчик положения коленвала остался стоять не на своем месте…
HAVAL JOLION
|Оборудование, просторный задний ряд, водительские ассистенты, ценник
|Дорогой сервис, нюансы эргономики
GEELY COOLRAY
|Динамика, стильный и качественный интерьер, сиденья, длинная гарантия
|Дорогой сервис, крены в поворотах, тяжелая педаль тормоза, нет полного привода
RENAULT ARKANA
|Энергоемкая подвеска, отменная «геометрия», управление тягой, расход топлива
|Отделка и оснащение, низкая крыша на втором ряду
Итоги испытаний на «лежачем полицейском», данные производителей, экспертная оценка и техническая информация о кроссоверах Renault Arkana, Geely Coolray и Haval Jolion — тут.
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