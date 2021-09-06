Кроссоверы за 1,6 млн - большой тест «За рулем»

Переднеприводные «китайцы» Haval Jolion и Geely Coolray - с турбомоторами и роботами, Renault Arkana - с турбо и вариатором. Чья возьмет?

Год назад за полтора миллиона можно было взять почти любой переднеприводный кроссовер В‑класса. А сейчас из-за дефицита и жадности дилеров цены устремились в космос. Без двух миллионов к таким машинам, как Kia Seltos, Skoda Karoq или Volkswagen Taos, и не подходи.

Освободившуюся нишу с удовольствием заняли китайцы. Новый игрок — Haval Jolion. Модный дизайн, богатое оснащение, современная техника. И — полный привод! Правда, версии со всеми ведущими немного припозднились, а пока в наших руках — переднеприводная машина с турбомотором и роботом. В такой же конфигурации и Geely Coolray.

У Арканы в тандеме с турбодвигателем идет вариатор. И кузов специфический — купе-кроссовер.

Чья концепция возьмет верх?

Renault Arkana

Прототип показали в 2018 году, а спустя год поставили на конвейер. Построен на общей с Дастером и Каптюром платформе. Делают в Москве.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый: 1.6 (114 л.с.) — от 1 286 000 ₽

1.3 турбо (150 л.с.) — от 1 521 000 ₽ Haval Jolion

Дебют — в конце 2020 года. В Китае известен как Chulian и бывает там только с передним приводом. Трансмиссия 4×4 доступна лишь в России. Выпускается под Тулой.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.5 турбо (143 л.с.) — от 1 259 000 ₽

1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 579 000 ₽ Geely Coolray

Дебютировал в 2018 году, в Россию приехал через пару лет. Только передний привод и роботизированная коробка. Производят в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый: 1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 376 990 ₽

Оснащение и эргономика

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В свое время японские марки, а потом и корейские, привязали к себе покупателей богатым оснащением. Сейчас такой же прием используют китайские производители.

Jolion в топ-исполнении — это индукционный зарядник, раздельный климат-контроль, проекция данных на ветровое стекло и 12‑дюймовая медиасистема с великолепной картинкой — такую яркость и контрастность не в каждом бизнес-седане встретишь. Обалдеть!

Haval Jolion

Изображение машины на экране можно выставлять как заблагорассудится: 12 ракурсов! Раздельный климат-контроль в нашей тройке предлагает только Jolion.

В салоне Джолиона дышится свободно: места заметно больше, чем в соперниках. Из необычных в сегменте решений — шайба-селектор трансмиссии. А явный минус — нерегулируемый по вылету руль.

Цифровая приборка — прерогатива топ-версии. Информации много, но шрифты мелкие. HUD-дисплей показывает не только текущую, но и разрешенную скорость, считанную камерой со знаков.

Робот Джолиона настроен не идеально — случаются заминки и суета. При переносе ноги с педали на педаль то и дело цепляешь стопой за свисающий воздуховод.

В Кулрее набор оборудования стандартный. И есть встроенный видеорегистратор, работающий от фронтальной камеры. Для качественной записи не ленитесь почаще протирать «глазок».

Самый скромный уровень оснащения — у Арканы. Нет ни электромеханического ручника, ни системы кругового обзора (камер четыре, но работают они по отдельности), ни панорамной крыши. Из уникального — только программируемый дистанционный запуск, отличная система для зимы.

После китайских машин твердокаменный пластик Арканы вызывает недоумение. Равно как и мутная картинка медиасистемы. Но эргономика — вполне. Еще бы руль по вылету регулировался в большем диапазоне. И во внутреннее зеркало заднего вида мало что видно. В остальном — удобно.

К обзорности Кулрея тоже есть вопросы: слишком широки передние стойки, да и задние могли бы быть потоньше. Но по качеству салона он на голову выше Арканы. Мягкий пластик, щеголеватая бордово‑черная отделка сидений и передней панели, красивые накладки под алюминий. Если закрыть эмблему, можно представить, что ты в машине намного более дорогой.

Geely Coolray

Рисунок виртуальной приборки меняется в зависимости от выбранного режима. На фото — спортивный вариант. Режим 3D тоже имеется, но картинка белесая, по яркости до Джолиона и близко не дотягивает. Робот 7DCT настроен образцово: рывки и задержки минимальны.

Современная архитектура, классная эргономика, добротные материалы — салон Кулрея воспринимается дороже, чем есть на самом деле.

У Джолиона с отделкой тоже всё в порядке. Прихотливая архитектура с контрастной прострочкой передней панели, сенсорные кнопки, граненая шайба-селектор робота… А до чего хороши витиеватые динамики-пищалки в дверях! Дизайнеры постарались.

А где были специалисты по эргономике? Педальный узел неудобный — я то и дело цеплялся ботинком за свисающий воздуховод, и перепад высот педалей великоват. Креслу остро не хватает регулировки поясничного подпора — и подпора вообще как такового. У руля слишком тонкий обод и нет регулировки по вылету! Приходится двигать вперед кресло и сидеть в непривычной сутулой позе с согнутыми ногами.

Renault Arkana

Незатейливые шкалы, малюсенький черно-белый экран трипкомпьютера… Но со считыванием информации проблем нет. Система кругового обзора не умеет «склеивать» картинку с четырех камер в одно целое. Однозонный климат-контроль работает нестабильно: то дует легкой прохладой, то леденит.

Интерьер и выглядит простовато, и по качеству недотягивает до «китайцев». От машины ­европейского бренда ожидаешь большего.

Не понравилась и то, что большинство команд подается через экран мультимедиа. Поменять температуру или включить обогрев сидений? Только через цифровые дебри.

В чем Jolion на голову сильнее конкурентов, так это в просторе сзади. Места навалом, пол совершенно плоский. В придачу к верхним дефлекторам имеется обогрев, есть два USB-разъема — хотя 12‑вольтовое гнездо на всю машину одно.

Как едут?

По мощности турбомотор Джолиона почти не уступает соперникам: 143 против 150 л. с. И заявленная динамика разгона до сотни ничего: 9,8 с. На деле же Haval оказался облаком в штанах. Чуть тронешь газ — рвет с места. Но продавишь дальше — ускоряется довольно неспешно. Прошли долгие 12,4 секунды, пока стрелка спидометра добралась от 0 до 100. Я вспомню мало машин, чьи расхождения с заводскими ТТХ были бы столь велики. Бодрости не добавляется, даже если активировать (через медиаменю) спортивный режим.

Управляется Jolion неплохо, но мотора маловато — во всех режимах ­движения он отстает от соперников.

Вне асфальта приходится осторожничать: клиренс совсем скромный. Передний бампер низкий (угол въезда 20,5°) — держитесь от бордюров подальше.

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Arkana набирает сотню заметно шустрее (10,7 с), но важнее другое: управлять разгоном очень удобно. Вариатор передает тягу ровно, без заминок и раздумий, коими порой потчует семиступенчатый робот Джолиона.

Самый быстрый — Coolray. Подметки рвет! Его «трехгоршковый» турбомотор носит машину словно ветер перышко. Сотня Кулрею покоряется за 9,7 с. Да, год назад он оказался еще быстрее, но тогда была прохладная погода, а сейчас стоит 30‑градусная жара, моторам тяжелее. Понравились и настройки робота — переключения быстрые, точные, не дерганые.

Динамика Кулрея вне конкуренции. Он уверенно объезжает соперников как с места, так и с хода.

По грунтовке Coolray едет плотно, но подвеска пробоев не допускает. С углом въезда 20,5° приходится опасаться за сохранность «усов» сплиттера.

Чтобы залить незамерзайку, надо сначала снять крышку лючка. Моторный отсек почти целиком прикрыт пластиковыми накладками. Стесняются продемонстрировать трехцилиндровость?

Китайские машины в среднем берут по 9,5 л бензина на 100 км. Arkana в тех же условиях — на полтора литра меньше.

По акустическому комфорту предпочтительней Jolion. Все шумы сбалансированы, ничего не напрягает — хотя до абсолютной тишины далеко. В Кулрее на уши давит гул от дороги, постукивает подвеска, в Аркане шумит мотор.

Приятный сюрприз: переднеприводная Arkana с задней упругой балкой управляется не хуже полноприводной с независимой подвеской.

Вне асфальта Renault чувствует себя уверенно. С клиренсом в 205 мм днищем о грунт не чиркаешь. Arkana позволяет в меньшей степени опасаться за сохранность переднего бампера. Угол въезда — 22,5°.

Помощники помогают?

Из всей троицы водительские ассистенты ставят только на Jolion. Заплатив минимум 1,68 млн рублей, вы получите адаптивный круиз-контроль и систему ведения по полосе. Kia Soul с таким оборудованием обойдется на двести тысяч дороже. Остальные одноклассники еще менее доступны.

Несмотря на сравнительно скромный ценник, водительские помощники работают и шокирующих ошибок не совершают. Разве что при разгоне с места круиз-контроль далеко отпускает ведущую машину — но это претензия и к скромным возможностям силового агрегата.

Haval Jolion

Мягковатые передние сиденья далеки ­от иде­ала: горбят спину, не хватает поясничного упора, кожзам совсем не дышит.

Haval: на втором ряду — завидный простор. Пол совершено плоский. Все стеклоподъемники — импульсные. Первоклассный сервис: дефлекторы, два USB-разъема, трехступенчатый обогрев сидений («жарятся» и подушка, и спинка).

В Jolion можно загрузить 280 л. Пятая дверь закрывается не всегда с первого раза — лучше хлопать со всего маху. Вокруг докатки — неглубокий органайзер.

Про управляемость

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По управляемости Jolion — в середнячках. Прямую держит крепко, а на извилистой дороге уверенно встает на дугу и идет по ней. Усилие на руле не слишком реалистично, зато деликатно настроена система стабилизации, вмешательство которой практически незаметно.

Огонька хотелось бы добавить и Аркане. Её руль излишне легкий, а если в повороте переборщишь со скоростью — явный снос.

Там, где Jolion и Arkana едут на грани, у Кулрея еще остается запасец — в поворотах предел устойчивости повыше. Но если посреди виража надумаете уйти на траекторию с меньшим радиусом, держите ухо востро: Geely слишком рьяно подыгрывает задней осью и заваливается набок, что может напугать неподготовленного водителя.

Geely Coolray

Отличный профиль, цепкая боковая поддержка, удобный подголовник. Лучшее кресло в трио!

Места для задних пассажиров поменьше, чем в Джолионе. И сидеть не так комфортно — набивка жестковата. В топ-версии есть обогрев, однако отапливается лишь подушка. USB-порт — только один.

Багажник скромный — 264 л по нашим замерам. Но оборудован он лучше всех: есть просторные ниши-кармашки с эластичной сеткой, а также розетка на 12 В. Под полом — докатка.

По плавности хода лидер безусловный — Arkana. Ее подвеска спокойно проглатывает самые изуверские бугры и ямы. Братья-китайцы так не умеют. Они гораздо жестче — тряска чувствуется даже на криво положенных заплатках, не говоря уж о более серьезном калибре.

А что на бездорожье?

На бездорожье Arkana продолжает царствовать. Внушительный клиренс, высокие бамперы, металлическая защита позволяют валить в стиле ралли-рейдовых машин. Никаких пробоев, и проходимость выше, чем у соперников. Главное — не забывать, что машина-то переднеприводная.

Renault Arkana

Сиденья скроены неказисто, но тканевая обивка в 30‑градусную жару куда предпочтительнее кожзама в «китайцах».

Запас пространства — примерно как в Кулрее. Однако посадку затрудняет покатая крыша, а внутри мешает массивный напольный туннель. К услугам задних пассажиров — два USB-разъема. А вот обогрева не было — это опция за 10 000 рублей.

У переднеприводной Арканы багажник солиден: 394 л. Но ширина проема минимальна. Под полом — полноразмерная запаска на штампованном диске.

Jolion на проселке отстает. Клиренс невелик, а вместо защиты — фетровый пыльник. Короткоходная подвеска работает на грани: чуть сильнее удар — и замыкание до буферов сжатия. А робот не дает так филигранно дозировать тягу, как аркановский вариатор.

Вне асфальта Coolray едет чуть увереннее Джолиона: и клиренс побольше, и энергоемкость подвески повыше. Но до Арканы ему далеко.

ИТОГИ

Несмотря на скромную отделку и оснащение, Arkana сумела легко отбить атаку зубастых китайских оппонентов. У нее классная, отлично подходящая нашим дорогам подвеска, хорошая геометрическая проходимость, нетривиальная внешность, скромный расход топлива. И уже устоявшийся имидж, позволяющий не опасаться существенной потери в цене после нескольких лет эксплуатации.

Набравшие равное количество баллов Coolray и Jolion — разные машины. Haval привлекает шикарным и современным оснащением, просторным салоном, интересной ценой. Но у него есть серьезные вопросы к эргономике, динамике и к плавности хода.

Китайские машины манят дизайном и оборудованием, но по совокупности качеств Аркану превзойти не удалось.

С плавностью хода есть проблемы и у Geely. Огорчает отсутствие в гамме полноприводной модификации. А больше всего убивают очень большие расходы на эксплуатацию — частые и дорогие ТО. По мне — это главная проблема Кулрея.

P.S. Горе-ремонт

Тестовая Arkana принадлежит нашему читателю Дмитрию. Машина совсем новая, не пробежала и тысячи верст. Однако уже умудрилась подкинуть хозяину проблем. Купил он ее в Калуге — поездка туда позволила сэкономить 200 тысяч рублей И почти сразу Arkana начала хандрить: глохла при торможении двигателем.

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При самостоятельном осмотре Дмитрий обнаружил, что обломан штуцер клапана продувки абсорбера. В Калугу с этим ехать неохота, и он договорился на визит в один из московских официальных (гарантия же!) сервисных центров. Там сбросили ошибку, перепрошили систему и отправили в свободное плавание. Поломанную деталь оставили на месте — сказали, что она роли не играет.

Машина глохнуть стала реже, но периодически начали плавать обороты. Дмитрий решил поехать в другой сервис. Вернулся не шибко довольный: недуг вылечили, но клапан с обломанным штуцером остался на месте. Якобы он «на скорость не влияет».

Ради интереса загнали Аркану на зарулевскую техническую базу, открутили стальную защиту и увидели стоящий криво датчик положения коленвала. Поправили его — машина вновь начала глохнуть!

Созвонились с сервисом и выяснили, что датчик сдвинули намеренно. Эмпирическим путем определили, что глюк исчезает при установке детали в нештатное положение. Со временем пообещали поставить какой-нибудь переходник, а пока, мол, езди так.

Странный подход. Деталь должна быть установлена должным образом. Ведь если что, машина может заглохнуть где-нибудь на магистрали, создав опасную ситуацию. От официального сервиса ожидаешь какого-то готового решения, а не времянки.

Через пару дней сервис позвал-таки на замену клапана с обломанным штуцером. Но и после этого датчик положения коленвала остался стоять не на своем месте…

HAVAL JOLION Оборудование, просторный задний ряд, водительские ассистенты, ценник Дорогой сервис, нюансы эргономики GEELY COOLRAY Динамика, стильный и качественный интерьер, сиденья, длинная гарантия Дорогой сервис, крены в поворотах, тяжелая педаль тормоза, нет полного привода RENAULT ARKANA Энергоемкая подвеска, отменная «геометрия», управление тягой, расход топлива Отделка и оснащение, низкая крыша на втором ряду

Итоги испытаний на «лежачем полицейском», данные производителей, экспертная оценка и техническая информация о кроссоверах Renault Arkana, Geely Coolray и Haval Jolion — тут.

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