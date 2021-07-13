Новый кроссовер от 1,19 млн: чем удивили китайцы

Jolion стильный и относительно недорогой (а в линейке марки Haval так и вовсе самый доступный).

Материалы по теме 5 новинок от Haval — скоро в России

Два года назад про Haval F7 говорили, что с такой ценой (от 1,56 млн рублей) ему ловить в России нечего. Однако на пару с кросс-купе F7x он продается на уровне таких машин, как Nissan Terrano и Toyota Land Cruiser Prado. Народные Renault Arkana и УАЗ Патриот впереди, но отрыв не колоссальный.

Спрос на Хавейлы за прошлый год вырос в России на 41%. Китайцы уверены, что новенький Jolion оттянет на себя до 30% продаж бренда — в абсолютных величинах это около 10 000 машин.

Для семьи подойдет?

Материалы по теме Новый кроссовер VW Taos: крутая мультимедиа и выносливый робот

Кузов у Джолиона пропорциональный и свои истинные размеры не скрадывает. По габаритам Jolion превосходит такие модели, как Kia Seltos, Nissan Qashqai и Skoda Karoq — они разве что слегка выше. Про компактные Крету с Дастером и говорить неудобно. А вот Renault Arkana погабаритнее будет — единственная из прямых конкурентов.

Страна происхождения машины подсказывает, где в ней просторнее всего. Сзади! В Аркане такой свободы нет. Для семьи новый Haval вполне подойдет. В переднеприводной машине пол идеально ровный. Если выбрать версию 4WD, появится небольшой горбик, абсолютно не мешающий ногам. И над головой места вдоволь.

Цифровая комбинация приборов с тремя вариантами дизайна — привилегия топ-версии Premium. При включенных ассистентах водителя данные маршрутного компьютера и другие пункты меню вызвать непросто: в обычном режиме кнопки на руле почему-то работать отказываются. Две клавиши управления стояночным тормозом — единственные на центральном тоннеле. Для смартфона есть удобная вертикальная ниша и площадка с беспроводной зарядкой перед шайбой коробки передач. Мелкие вещи можно спрятать в бокс под подлокотником или на нижний ярус консоли.

Салон с искусственной кожей — на машинах в топ-комплектации Premium. Сочетание черной отделки с серебристыми вставками выберет большинство. Но есть две бомбические альтернативы: светло-серая или коричневая кожа с бронзовыми акцентами. Вставки на передней панели и дверях — с 3D-узо­ром. Выглядит потрясающе. Еще одна уникальная для сегмента опция — проекционный дисплей.

Вместительный?

Материалы по теме Новая Hyundai Creta: комплектации и цены

В идеале хорошо бы иметь продольную регулировку дивана — чтобы при необходимости можно было выкроить чуть больше места для вещей. Потому что багажник с виду отнюдь не гигантский. Производитель указывает только объем со сложенным вторым рядом — 1133 л. Для сравнения: Селтосу при сложенных задних местах Jolion проигрывает почти 300 л, Кароку 4×4 — все 400. Значит, при пятиместной конфигурации салона будет не больше 350 л по паспорту. Мелковат багажник!

Багажник невелик, под полом лежит докатка. Есть пара крючков для пакетов. Электропривода пятой двери нет: в сегменте его имеют только Skoda Karoq и Volkswagen Taos.

Цифровой?

Перебравшись вперед, удивился практически полному отсутствию физических клавиш. Центральную консоль дизайнеры многих машин зачищают от кнопок, зато их становится много между сиденьями или слева от руля. А в Джолионе везде пустыня! Ряд сенсорных клавиш перед центральным дисплеем ведает лишь несколькими не самыми важными функциями климат-контроля. За всем остальным — тащись в недра медиасистемы. По счастью, толково структурированной и почти не тормозящей.

Медиасистема (10 дюймов в комплектациях Comfort и Elite, 12,3 — в топовой Premium) почти не подтормаживает, качественно переведена и хорошо организована. Есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay. У камер отменное качество изображения. Блок клавиш под дисплеем управляет не доступом к основным разделам меню, что было бы логично, а функциями климат-контроля и парковки. Он бликует даже без солнца, а сенсорное решение мешает пользоваться вслепую. Обогрев передних сидений включается через меню в два клика.

К РОССИИ ГОТОВ? Jolion собирают по полному циклу на тульском заводе. Огрехов сборки на трех придирчиво осмотренных машинах я не заметил. Уплотнители не отваливаются, двери закрываются с первого раза, зазоры ровные, скрипов на неровностях нет. Есть полезный для России USB-порт за зеркалом — для подключения регистратора. Для наших условий не здорово, что двери не уходят до самого низа и не закрывают полностью порог. Озадачило большое окно в штатной защите двигателя: после грунтовки под капотом мгновенно становится грязно. Хрома много — особенно в нижней части бамперов и дверей. Хавейловцы заверили, что к встрече с реагентами он подготовлен. Но будет интересно взглянуть на эти покрытия после пары зим. В начальной версии Comfort греются только передние сиденья. Во второй комплектации Elite к ним добавляются задние сиденья (подушки и спинки), руль (по всей окружности), форсунки стеклоомывателей и ветровое стекло целиком. А вот с бачком омывателя недоработали. Его увеличили до 4,5 л, а надо бы до 5,5 л. В продаже хватает тары по 5 л, хочется, чтобы содержимое уходило при заливке целиком. И нет индикатора низкого уровня незамерзайки.

Эргономика норм?

У водительского сиденья нет регулировок наклона подушки и поясничного упора, который крайне нужен: спина проваливается. И как вышло, что на новейшей платформе LEMON рулевая колонка не регулируется по вылету? Я так и не смог сесть нормально: или руки не достают, или поясница ноет.

Объектив искажает пространство, однако сзади в Джолионе действительно очень просторно. Аналогов за схожую цену нет. Дефлекторы ставят только на версии с роботом, а вот пара USB-портов есть во всех уровнях оснащения.

Как едет? Каков расход?

Режимы 7‑ступенчатого робота перебирает вращающаяся шайба. Задержка при переходе из драйва в режим заднего хода есть, но не такая драматичная, как на Хавейле F7. Коробка работает неспешно, больше напоминая вариатор. В смешанном цикле у меня получилось 9–9,5 л/100 км. В целом коробка не раздражает, если не подходить к ней с меркой скорострельных и экономичных фольксвагеновских DSG.

У Джолиона всего 143 силы на 1445 кг снаряженной массы при переднем приводе и 150 л.с. на 1625 кг — в варианте со всеми ведущими. Ни турбина, ни робот с двумя сцеплениями при такой энерговооруженности не спасут. Заявлено 9,8 с до сотни, но Arkana кажется шустрее — а у нее по паспорту 10,2–10,5 с до 100 км/ч. Про турбо-Karoq лучше не вспоминать. Haval навязывает размеренную езду с тщательно продуманными обгонами .

ФИНТ С МОТОРОМ По опыту других машин и по здравому смыслу, 143 и 150 сил на Джолионе должны быть вариантами настройки одного и того же двигателя 1.5 Турбо. Как бы не так — это два разных агрегата! Более того, 150‑сильный вариант совпадает с мотором старшей модели F7/F7x только по мощности и рабочему объему.

На бездорожье можно?

Шумоизоляция — вот где китайцы удивили. И двигатель на разгоне не орет, и от колесных арок звук приглушенный. Молодцы! Нежелательные звуки проникают только от работы подвески. А уж она «старается» на славу — ни одного камешка или стыка не пропускает. Даже на ровной дороге вдруг чувствуешь массу мелких дефектов. А на разбитых дорогах и на проселке нужно сбавлять ход: подвеску легко пробить.

Клиренса я намерил 180 мм, но в штатной пластиковой защите зияет большой вырез, через который легко повредить агрегаты.

Заметные крены, пустоватый руль и жесткая подвеска не красят Джолион, но большинство покупателей будут заботить другие нюансы — в первую очередь, цена.

Полноприводная версия Джолиона есть только в России. За такой подход — плюс в карму. Причем — с муфтой BorgWarner (а это Haldex пятого поколения). Жаль, нельзя принудительно заблокировать муфту . Поэтому надежда — на отключаемую систему стабилизации и на свои навыки. А если их нет — на режим «снег» (зимой) и на систему удержания скорости на спуске.

«Сухое» диагональное вывешивание Jolion преодолел — посмотрим, как будет в условиях похуже. Задняя подвеска решена по классической для недорогих кроссоверов схеме: полузависимая при переднем приводе, многорычажная при полном.

К слову, ОТТС на полноприводный Jolion на момент сдачи материала еще не был выдан. На версии 4WD я поездил по закрытой территории — машина без номерных знаков. Так что, по всей видимости, «живых» Джолионов со всеми ведущими придется подождать.

Почем?

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Главный козырь Джолиона — «дастеровская» цена. За неплохо оснащенную «базу» просят 1,19 млн рублей. Робот добавит к цене 100 тысяч. Полный привод стартует с 1,51 млн рублей. А за 1,56–1,68 млн (2WD или 4WD) предлагают машину с активным «круизом», сканером дорожных знаков, системой удержания в полосе, проекционным дисплеем и камерами кругового обзора с шикарным качеством картинки. У конкурентов таких опций нет — причем не только у Дастера.

Haval Jolion 1.5 T DCT. Цена в России от 1 189 000 ₽

Функционально, просторно, приятно глазу Неспешно, жестко, проблемы с эргономикой