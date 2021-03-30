Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион

Дастер второго поколения — самое дешевое и популярное предложение среди компактных кроссоверов. Достойная альтернатива — только на вторичке.

Renault Duster: за миллион с хвостиком

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Заявленные заводом 945 тысяч рублей за базовую комплектацию Access — цена мифическая. В реальности в начале продаж (середина марта) дилеры просили за Access ровно на 100 тысяч больше — 1 045 000 рублей. А версии 4х4 стартовали с 1,21 млн. рублей.

Но и это — отличные цены, способные отвлечь клиентов даже от китайских марок. К примеру, близкий по размерам и параметрам Chery Tiggo 4 в базе в те же дни стоил 1 069 900 рублей.

Правда, «база» у Tiggo богаче, чем у Дастера. Ведь «французу» даже кондиционера не полагается. А весь список его опций комфорта укладывается в пять строк, включая ЭУР. Да и 114-сильный мотор (на версиях 4х4 — 117 л.с.) бешеной динамики не дарит.

Скудность оснащения базового Дастера «за миллион с копейками» — главная причина, по которой стоит потратить эти деньги на подержанные кроссоверы других моделей.

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Минус Креты — менее выносливая, чем у Дастера, подвеска. Плюс — надежные и живучие главные агрегаты.

Крета и Дастер — лидеры продаж. Эксперты охрипли, споря, кто лучше и почему, но к единому выводу так и не пришли.

Поэтому самая очевидная альтернатива — двух-трехлетняя переднеприводная Крета с пробегом около 50 000 км, без аварий и от первого владельца.

«Механику» за тот же миллион «с копейками» отдадут почти новую — со смешным пробегом в 20–30 тысяч км.

Полный привод с двухлитровым мотором за эти деньги найти сложнее, он будет уже четырехлетним и с пробегом 60–80 тысяч км.

Крета уступает Дастеру в дорожном просвете (190 против 210 мм), и багажник у нее на 20 л меньше. Зато есть кондиционер, классический автомат, двигатель мощностью 123 л.с..

Renault Kaptur: стильный «родственник»

В отличие от Дастера, Kaptur — хорошо упакованный городской модник. Внедорожные возможности при этом практически такие же.

Если взять «первый» Дастер, оснастить его получше и «впихнуть» в пижонский кузов — получится как раз Kaptur. Ведь платформа и многие агрегаты у этих Renault общие. Дорожный просвет и объем багажника Каптюра меньше, но несущественно.

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На вторичке стоит присмотреться к полноприводным машинам 4–5 лет с пробегами 60–80 тысяч км в дорогих комплектациях — с круиз- и климат-контролем, парктроником и дистанционным запуском двигателя.

Еще один плюс Каптюра — двухлитровый 143-сильный мотор с автоматом.

Гидромеханические коробки Renault не славятся особой долговечностью, но по ресурсу уж точно не уступают вариаторам, которые ставят на новые кроссоверы этой марки. И на бездорожье такой силовой агрегат предпочтительнее, чем 1,3-литровый турбо с CVT. Правда, и топлива потребляет больше.

Похожая альтернатива — «первый» Duster вместо «второго». Цена примерно та же, зато получите машину в топовой комплектации, двух-трех лет от роду и с пробегом менее 50 тысяч.

Suzuki Vitara: японский бестселлер

Vitara — машина без особых сильных мест, зато и слабостей у нее раз-два и обчелся. Атмосфернику 1.6 недостает мощности, зато он чрезвычайно долговечен.

Если добавить к миллиону тысяч двести, то можно рассчитывать на Тойоту RAV4 предыдущего поколения — полноприводную, но восьмилетнюю, с вариатором и пробегом около 100 тысяч. Не самый привлекательный вариант.

Но есть на вторичке другой «настоящий японец» с надежными агрегатами (без вариаторов и наддувов). Vitara за миллион с хвостиком будет четырех-пятилетняя, пробег 50–60 тысяч, привод на одну ось, коробка автомат или механика.

Двигатель 1.6 (117 л.с.) — конечно, не предел драйверских мечтаний. К тому же Vitara чуть компактнее, чем Duster. Зато за эти деньги можно найти машины даже в максимальной комплектации.

BMW X1: премиум-кроссовер

Создатели модели не предусмотрели места даже для докатки, поскольку X1 штатно оснащали шинами RunFlat. Зато багажник большой.

Самый вменяемый вариант за миллион на вторичке из всех премиальных моделей — BMW X1 первого поколения после рестайлинга. Привод только задний, за полный придется накинуть 100 000 рублей.

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Зато он сразу идет со 150-сильным атмосферным мотором 2.0 и классическим автоматом. Возраст — 7–8 лет, пробег — 60–100 тысяч км.

Х1 крупнее Дастера, соответственно, салон просторнее и багажник больше (по официальным данным, 505 л против 428 л).

Минус — чрезмерно чувствительный мотор. А вот эргономика, комфорт и ходовые качества модели — выдающиеся.

Отдельный вопрос — обслуживание и ремонт. Вложения, которых потребует содержание немолодого BMW, скорее всего, будут несопоставимы с тратами на гарантийный новый Duster.

Но ведь и пословица про синицу и журавля нравится не всем. Кроме того, у любого из рассмотренных вариантов есть свои минусы, на которые придется закрыть глаза.





Фото: фирмы-производители