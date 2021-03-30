Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — журнал За рулем

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Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион

Дастер второго поколения — самое дешевое и популярное предложение среди компактных кроссоверов. Достойная альтернатива — только на вторичке.

Renault Duster: за миллион с хвостиком

Заявленные заводом 945 тысяч рублей за базовую комплектацию Access — цена мифическая. В реальности в начале продаж (середина марта) дилеры просили за Access ровно на 100 тысяч больше — 1 045 000 рублей. А версии 4х4 стартовали с 1,21 млн. рублей.

Но и это — отличные цены, способные отвлечь клиентов даже от китайских марок. К примеру, близкий по размерам и параметрам Chery Tiggo 4 в базе в те же дни стоил 1 069 900 рублей.

Правда, «база» у Tiggo богаче, чем у Дастера. Ведь «французу» даже кондиционера не полагается. А весь список его опций комфорта укладывается в пять строк, включая ЭУР. Да и 114-сильный мотор (на версиях 4х4 — 117 л.с.) бешеной динамики не дарит.

Скудность оснащения базового Дастера «за миллион с копейками» — главная причина, по которой стоит потратить эти деньги на подержанные кроссоверы других моделей.

Hyundai Creta: субкомпактный корейский хит

Минус Креты — менее выносливая, чем у Дастера, подвеска. Плюс — надежные и живучие главные агрегаты.
Минус Креты — менее выносливая, чем у Дастера, подвеска. Плюс — надежные и живучие главные агрегаты.

Крета и Дастер  — лидеры продаж. Эксперты охрипли, споря, кто лучше и почему, но к единому выводу так и не пришли.

Поэтому самая очевидная альтернатива — двух-трехлетняя переднеприводная Крета с пробегом около 50 000 км, без аварий и от первого владельца.

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«Механику» за тот же миллион «с копейками» отдадут почти новую — со смешным пробегом в 20–30 тысяч км.

Полный привод с двухлитровым мотором за эти деньги найти сложнее, он будет уже четырехлетним и с пробегом 60–80 тысяч км.

Крета уступает Дастеру в дорожном просвете (190 против 210 мм), и багажник у нее на 20 л меньше. Зато есть кондиционер, классический автомат, двигатель мощностью 123 л.с..

Renault Kaptur: стильный «родственник»

В отличие от Дастера, Kaptur — хорошо упакованный городской модник. Внедорожные возможности при этом практически такие же.
В отличие от Дастера, Kaptur — хорошо упакованный городской модник. Внедорожные возможности при этом практически такие же.

Если взять «первый» Дастер, оснастить его получше и «впихнуть» в пижонский кузов — получится как раз Kaptur. Ведь платформа и многие агрегаты у этих Renault общие. Дорожный просвет и объем багажника Каптюра меньше, но несущественно.

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На вторичке стоит присмотреться к полноприводным машинам 4–5 лет с пробегами 60–80 тысяч км в дорогих комплектациях — с круиз- и климат-контролем, парктроником и дистанционным запуском двигателя.

Еще один плюс Каптюра — двухлитровый 143-сильный мотор с автоматом.

Гидромеханические коробки Renault не славятся особой долговечностью, но по ресурсу уж точно не уступают вариаторам, которые ставят на новые кроссоверы этой марки. И на бездорожье такой силовой агрегат предпочтительнее, чем 1,3-литровый турбо с CVT. Правда, и топлива потребляет больше.

Похожая альтернатива — «первый» Duster вместо «второго». Цена примерно та же, зато получите машину в топовой комплектации, двух-трех лет от роду и с пробегом менее 50 тысяч.

Suzuki Vitara: японский бестселлер

Vitara — машина без особых сильных мест, зато и слабостей у нее раз-два и обчелся. Атмосфернику 1.6 недостает мощности, зато он чрезвычайно долговечен.
Vitara — машина без особых сильных мест, зато и слабостей у нее раз-два и обчелся. Атмосфернику 1.6 недостает мощности, зато он чрезвычайно долговечен.

Если добавить к миллиону тысяч двести, то можно рассчитывать на Тойоту RAV4 предыдущего поколения — полноприводную, но восьмилетнюю, с вариатором и пробегом около 100 тысяч. Не самый привлекательный вариант.

Но есть на вторичке другой «настоящий японец» с надежными агрегатами (без вариаторов и наддувов). Vitara за миллион с хвостиком будет четырех-пятилетняя, пробег 50–60 тысяч, привод на одну ось, коробка автомат или механика.

Двигатель 1.6 (117 л.с.) — конечно, не предел драйверских мечтаний. К тому же Vitara чуть компактнее, чем Duster. Зато за эти деньги можно найти машины даже в максимальной комплектации.

BMW X1: премиум-кроссовер

Создатели модели не предусмотрели места даже для докатки, поскольку X1 штатно оснащали шинами RunFlat. Зато багажник большой.
Создатели модели не предусмотрели места даже для докатки, поскольку X1 штатно оснащали шинами RunFlat. Зато багажник большой.

Самый вменяемый вариант за миллион на вторичке из всех премиальных моделей — BMW X1 первого поколения после рестайлинга. Привод только задний, за полный придется накинуть 100 000 рублей.

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Зато он сразу идет со 150-сильным атмосферным мотором 2.0 и классическим автоматом. Возраст — 7–8 лет, пробег — 60–100 тысяч км.

Х1 крупнее Дастера, соответственно, салон просторнее и багажник больше (по официальным данным, 505 л против 428 л).

Минус — чрезмерно чувствительный мотор. А вот эргономика, комфорт и ходовые качества модели — выдающиеся.

Отдельный вопрос — обслуживание и ремонт. Вложения, которых потребует содержание немолодого BMW, скорее всего, будут несопоставимы с тратами на гарантийный новый Duster.

Но ведь и пословица про синицу и журавля нравится не всем. Кроме того, у любого из рассмотренных вариантов есть свои минусы, на которые придется закрыть глаза.


Фото: фирмы-производители

Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион

Дастер второго поколения — самое дешевое и популярное предложение среди компактных кроссоверов. Достойная альтернатива — только на вторичке.

Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234306Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234307Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234304Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234305Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234303Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион
Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион

Дастер второго поколения — самое дешевое и популярное предложение среди компактных кроссоверов. Достойная альтернатива — только на вторичке.

Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234305Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234304Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234306Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234307Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион — фото 1234303Вместо нового Renault Duster: 4 б/у кроссовера за миллион
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